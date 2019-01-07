Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Targus kablosuz şarj destekli sırt çantasını duyurdu

İç kısmında kablosuz bir şarj odası barındıran Targus böylece kablo arama derdinden kullanıcıyı kurtarıyor. Targus Mobile ViP+ özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
3,6b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçmiş yıllarda gündelik eşyalarımızı koymak için kullandığımız sırt çantaları bugün teknolojiye ayak uydurmuş durumda. Dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış olanlardan VR bilgisayarları koyabileceğiniz bataryalı çantalara kadar pek çok ürün mevcut. Targus işi biraz daha farklı boyuta taşımış.

Targus Mobile ViP+ özellikleri ve fiyatı

Targus Mobile ViP+ adıyla CES 2019 fuarında tanıtılan sırt çantası kablosuz şarj cebi ile dikkat çekiyor. Qi kablosuz şarj standardına uyumlu olan çantanın bu cebine yine uyumlu herhangi bir telefonu koyabiliyorsunuz. Böylece çanta içerisinde kablo arama derdi olmuyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’tan oturma odanıza 75 inçlik microLED ekran"

Cep içerisinde telefonu sıkıca saran bir ray sistemi mevcut. Ayrıca kablosuz şarj sisteminin fazla ısınmasını önlemek için bir soğutucu da mevcut. Tüm bunlar 5000mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor.

Diğer taraftan kenar kısımda RFID ile donatılmış bir cüzdan cebi de yer alıyor. Kapalı haldeyken istemediğiniz kişilerin elini atması ile uyarı veren akıllı cep hırsızlıklara karşı kullanıcısını koruyacak.

Bunun dışında çantada dizüstü bilgisayar ve kablolar için yeterli yer ayrılırken ağır yükler için bir göğüs kemeri de unutulmamış. VIP olduğu için sırt çantası 200$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.engadget.com/2019/01/06/targus-wireless-charging-backpack/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 4 ay
Direkt çantaya at şarj olsun, fikir olarak güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 4 ay
Sanki biz, çantaya PowerBank koymayı akıl edemiyoruz(!) Neyse; onu geçtim de 200 dolara koydukları cömertliğe bak, 5000mA...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Tamamen özelleştirilebilir klavye: Nemeio 4 ay HTC’nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos olacak 4 ay Alien: Isolation’ın devamı mı duyuruldu? [Güncellendi] 4 ay Razer Raptor oyuncu monitörü duyuruldu 4 ay Sphero Specdrum herhangi bir nesneyi müzik aletine dönüştürüyor 4 ay 2si1 | Türk Telekom indirim yaptı Vodafone yeni fiyatları açıkladı 4 ay Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak 4 ay Heatworks'den süper hızlı su ısıtıcısı 4 ay Kraken’ eaçılan soruşturma sayısı 2018’de 3 katına çıktı 4 ay 640 beygirlik yeni Lamborghini Huracan EVO ortaya çıktı 4 ay İşitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler 4 ay OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi UFS 3.0 depolama ile gelebilir 4 ay Yeni Mercedes CLA tanıtım öncesi teaser videosuyla karşınızda 4 ay Honor 8A ve Honor 8A Pro geliyor 4 ay Mobil performans canavarı | Asus StudioBook S 4 ay Xiaomi ve TCL stratejik ortaklığa gidiyor 4 ay Elektronik ürünlerde dev indirime giden İstanbul Bilişim’den piyasaya göre ucuza alabileceğiniz 4 ev gereci 4 ay Çentikli ekranıyla LG Q9 resmiyet kazandı 4 ay Rekabet Kurulu'ndan Google’a soruşturma! 4 ay Bu da kızıl ötesi saç kurutma makinesi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Targus kablosuz şarj destekli sırt çantasını duyurdu Sonraki Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019 4 ay Zarif ve taşınabilir iş istasyonu Asus StudioBook S duyuruldu 4 ay Asus ZenBook S13 dünyanın en çerçevesiz ekranına sahip 4 ay NSA yakında tersine mühendislik aracı GHIDRA'yı yayınlayacak 4 ay Apple ve Samsung’dan dev iş birliği: TV’lere iTunes ve AirPlay 2 geliyor 4 ay Tesla, Çin'deki fabrikada Model 3 ve Y'nin ucuz versiyonunu üretecek 4 ay Game of Thrones’un yeni sezonundan ilk video paylaşıldı 4 ay 800 km menzil sunan elektrikli pickup Atlis XT 4 ay Mars sondası, Kızıl Gezegen yerine Antarktikayı kazacak 4 ay Tam 43-inç boyutunda | Asus'un dev oyuncu monitörünü kullandık 4 ay 76. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları belli oldu 4 ay Samsung’tan oturma odanıza 75 inçlik microLED ekran 4 ay İlginç standıyla Acer Predator Triton 900 oyuncu bilgisayarı duyuruldu 4 ay Şarj gerektirmeyen Matrix PowerWatch 2 akıllı saati ilgi görüyor 4 ay Asus'un fantastik bilgisayarı: ROG Mothership 4 ay RTX teknolojisi taşınabilir sistemlere geldi 4 ay En ilginç oyuncu bilgisayarı Asus ROG Mothership ile tanışın 4 ay Yeni Acer Swift 7 daha ince ve daha hafif 4 ay Nvidia GeForce RTX 2060 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay HP’den Shield TV entegreli dev oyuncu monitörü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim