Targus kablosuz şarj destekli sırt çantasını duyurdu

Geçmiş yıllarda gündelik eşyalarımızı koymak için kullandığımız sırt çantaları bugün teknolojiye ayak uydurmuş durumda. Dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış olanlardan VR bilgisayarları koyabileceğiniz bataryalı çantalara kadar pek çok ürün mevcut. Targus işi biraz daha farklı boyuta taşımış.

Targus Mobile ViP+ özellikleri ve fiyatı

Targus Mobile ViP+ adıyla CES 2019 fuarında tanıtılan sırt çantası kablosuz şarj cebi ile dikkat çekiyor. Qi kablosuz şarj standardına uyumlu olan çantanın bu cebine yine uyumlu herhangi bir telefonu koyabiliyorsunuz. Böylece çanta içerisinde kablo arama derdi olmuyor.

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Cep içerisinde telefonu sıkıca saran bir ray sistemi mevcut. Ayrıca kablosuz şarj sisteminin fazla ısınmasını önlemek için bir soğutucu da mevcut. Tüm bunlar 5000mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor.

Diğer taraftan kenar kısımda RFID ile donatılmış bir cüzdan cebi de yer alıyor. Kapalı haldeyken istemediğiniz kişilerin elini atması ile uyarı veren akıllı cep hırsızlıklara karşı kullanıcısını koruyacak.

Bunun dışında çantada dizüstü bilgisayar ve kablolar için yeterli yer ayrılırken ağır yükler için bir göğüs kemeri de unutulmamış. VIP olduğu için sırt çantası 200$ fiyat etiketine sahip.