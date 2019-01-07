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Samsung’tan oturma odanıza 75 inçlik microLED ekran

Samsung’un modüler ekran serisi The Wall şimdi daha küçük modüller sayesinde 75 inçe kadar küçüldü. Artık oturma odanıza da microLED ekranlar koyabileceksiniz.
4 ay
7,3b
1
14
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl microLED teknolojisine sahip The Wall adındaki 146 inçlik modüler ekranını tanıtan Samsung, üretim konusunda teknolojilerini daha da geliştirdi. Şimdi oturma odanıza girebilecek microLED ekranlar geliştiriyor.

MicroLED nedir?

Apple, Samsung gibi üreticilerin büyük ilgi gösterdiği microLED ekranların görüntüleme endüstrisini derinden etkilemesi bekleniyor. MicroLED teknolojisi mikroskopik derecede küçük yani yaklaşık 100 mikrometre boyutundaki LED’leri ifade ediyor. Her bir pikseli oluşturan microLED’ler yüksek enerji verimliliğine ve uzun ömre sahip.

Ayrıca Bkz. "RTX teknolojisi taşınabilir sistemlere geldi"

Ayrıca parlaklık açısından da OLED teknolojisinden oldukça ileride ve yanma problemi yaşanmıyor. MicroLED ekranların yakın gelecekte OLED ekranlardan daha popüler olacağına inanılıyor.

Diğer taraftan geleneksel LED ekranlar gibi birden çok katmanlı değil ve bir entegre devrenin üzerine microLED’ler verimli bir şekilde uygulanabiliyor. Böylece 2 cm seviyesinin de altına inen ekranlar ortaya çıkıyor.

Samsung The Wall

Samsung’un ilk microLED ekranı 146 inç büyüklüğündeydi. Bununla birlikte birden çok ekrandan oluşan bu modüler tasarım daha çok işletmelere yönelik olarak geliştirilmişti. Ekranı 9×3, 1×7 veya 5×1 diziliminde kullanmak mümkündü.

75 inçlik yeni microLED ekran ise The Window adını taşıyor. 4K çözünürlüğe sahip olan ekran çerçevesiz küçük modüllerden oluşuyor. Böylece daha küçük boyutlara indirgenebilmiş. Diğer modeller de çerçevesiz modüller sayesinde aradaki çizgileri izleyiciye hissettirmeyecek bir etki oluşturuyor.

Diğer taraftan The Wall serisinde ekran boyutu 219 inçe yükseldi. CES 2019 fuarında sahneye çıkan yeni ekran yine birbirine eklenen modüller ile 219 inç seviyesine kadar büyütülebiliyor. Samsung MagicInfo yazılımı ile içerikleri tüm ekrana yaymak veya modüllere sığdırmak mümkün oluyor. Şimdilik bu ekranların fiyatı açıklanmadı.

 

https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-the-future-of-displays-with-groundbreaking-modular-micro-led-technology-at-ces Yorum Yaz
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aksu01 4 ay
ev için 75 inç e düşürdük deniyor da, küçük-küçük bir çok katman görünüyor videoda.
o zaman 40 inç, 50 inç, 60 inç microled tv ler yapılabilir.
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burakdc 4 ay
Evet yapilabilir amam cozunurluk 4k olmaz fullhd olur
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joven 4 ay
Günümüzdeki lcd tv’lerin arka aydınlatma sorunlarına çözüm
olma noktasın iyi bir gelişme
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burakdc 4 ay
Micro led tv yi beğenmeyen arkadaşlar, sorunun Çekimi yapan kameranın ışık ayarlarından olabileceğini aklına bile getirmiyor ve devrimsel nitelikteki bir cihazı yargılıyorlar. LCD çıktığında tüplü televizyonu öven, hatta Plazma LCD den daha iyidir diyen arkadaşlar vardı ve birde bunların Kuro serisi Plazmaların övmesi vardı. (ses sistemlerindeki z5500 misali) Tamam Kurolar kaliteli ürünlerdi ama bugün getirin en iyi Kuro yu, orta sınıf bir LED-LCD ile karşılaştırın ve dürüst olun. Kuro yu alırmısınız. Alırım diyen arkadaş bir zahmette göz doktorundan da randevu alsın. Piyasanın yönlendirmeleri sayesinde herkes en iyi siyaha bakar durumda, birde en iyi beyaza bakın (karlı sahnelerin olduğu macera filmleri) o zaman görürsünüz bahsi gecen üst seviye plazmaların nasılda çuvalladığını. Bırakın orta seviyeyi, alt seviye LCDlerin bile gerisinde kaldıklarını. Mikro LED ise bugüne kadar ki geliştirilmiş en iyi, en rafine teknoloji. Elbette sorunları olmayacak mı? Olacak tabi ki. Abartı kontrast ve renk doygunluğu gibi ama aşılamayacak sorun değil gibi duruyor.
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burakdc 4 ay
Micro led tv yi beyenmeyen arkadaslar sorunun cekımı yapan kameranın sısk ayarlarından olabılecegını aklına bıle getırmıyor. ve devrımsel nıtelıkteki bir cihazı yargılıyorlar. lcd cıktıgında tuplu televızyonu oven hatta plazma lcd den dah ıyıdır dıyen arkadaslar vardı ve bırde bunların kuro serısı ses sıstemlerindeki z5500 misalı tamam kurolar kalıtelı urunlerdı ama bugun getırın en ıyı kuroyu orta sınıf bır led-lcd ıle karsılastırın ve durust olun kuroyu alırmısınız alırım dıyen arkadas lutfen gozdoktorundanda randevu alsın pıyasanın yonlendırmelerı sayesınde herkes en ıyı sıyaha bakar durumda bıde en ıyı beyaza bakın ozman gorursunuz bahsi gecen ust sevıye plazmaların nasılda cuvalladıgını bırakın orta sevıye alt sevıye lcdlerın bıle gerısınde kaldıklarını. Mikro led ise bugune kadar ki gelistirilmis en ıyı teknoloji en cok sorundan arındırılmıs elbette sorunları olmayacakmı olacak abartı kontrast ve renk doygunlugu gıbı ama asılamayacak sorun degıl gıbı duruyor.
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Greylights 4 ay
Her ne kadar oled den daha parlak ve yanmasa da, görüş açıları, enerji tüketimi, inceliği oled kadar olamayacak bence. Sonuçta lcd nin geliştirilmiş hali ve lcd nin bazı dezavantajlarını taşıyacak. Siyah gösterme konusunda led den daha iyi olsada, telefon tablet gibi ekranlarda üst segmentte amoled/oled kadar rağbet görmeyecektir. Bana hala görüntü olarak oled ekranlar hoş geliyor.
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Umutcan 4 ay Greylights
Bahsettiğiniz Quantum Dot, MicroLed'in lcd ile alakası yok. Microled'de Oled'deki gibi pikseller ledlerden oluşuyor, herhangi bir
likit kristal katman yok. Oledden farkı geleneksel yapıdaki ledlerin mikro boyuta küçültülüp piksel dizisi haline getirilmiş olması.
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balcis 4 ay
teknoloji, isminden ötürü bende sanki led'nin daha iyisi ama görüntü olarak oled kadar kaliteli değilmiş gibi bir imaj oluşturuyor. yani oled'in sorunlarından kurtulduk led'in kontrastını vs artırdık orta yolu bulduk gibi.
sanırım öyle değil ama.
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FRAPS_TR 4 ay
fuardaki Efekler çok iyi düşünülmüş. ekran yanığı olamzsa fiyatta ucuz olursa yemede yanında yat


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GT_55 4 ay FRAPS_TR
Bana mi öyle geliyor bilmiyorum ama , yandan bakınca yine renklerde solma var gibi duruyor.
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kayamtky 4 ay
Her ne kadar ilk çıktığın da fiyatı yüzünden alamasak da, teknolojik gelişme açısından sevindirici bir haber. Çünkü OLED den daha üstün bir teknoloji.
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