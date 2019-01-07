Samsung’tan oturma odanıza 75 inçlik microLED ekran

Geçen yıl microLED teknolojisine sahip The Wall adındaki 146 inçlik modüler ekranını tanıtan Samsung, üretim konusunda teknolojilerini daha da geliştirdi. Şimdi oturma odanıza girebilecek microLED ekranlar geliştiriyor.

MicroLED nedir?

Apple, Samsung gibi üreticilerin büyük ilgi gösterdiği microLED ekranların görüntüleme endüstrisini derinden etkilemesi bekleniyor. MicroLED teknolojisi mikroskopik derecede küçük yani yaklaşık 100 mikrometre boyutundaki LED’leri ifade ediyor. Her bir pikseli oluşturan microLED’ler yüksek enerji verimliliğine ve uzun ömre sahip.

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Ayrıca parlaklık açısından da OLED teknolojisinden oldukça ileride ve yanma problemi yaşanmıyor. MicroLED ekranların yakın gelecekte OLED ekranlardan daha popüler olacağına inanılıyor.

Diğer taraftan geleneksel LED ekranlar gibi birden çok katmanlı değil ve bir entegre devrenin üzerine microLED’ler verimli bir şekilde uygulanabiliyor. Böylece 2 cm seviyesinin de altına inen ekranlar ortaya çıkıyor.

Samsung The Wall

Samsung’un ilk microLED ekranı 146 inç büyüklüğündeydi. Bununla birlikte birden çok ekrandan oluşan bu modüler tasarım daha çok işletmelere yönelik olarak geliştirilmişti. Ekranı 9×3, 1×7 veya 5×1 diziliminde kullanmak mümkündü.

75 inçlik yeni microLED ekran ise The Window adını taşıyor. 4K çözünürlüğe sahip olan ekran çerçevesiz küçük modüllerden oluşuyor. Böylece daha küçük boyutlara indirgenebilmiş. Diğer modeller de çerçevesiz modüller sayesinde aradaki çizgileri izleyiciye hissettirmeyecek bir etki oluşturuyor.

Diğer taraftan The Wall serisinde ekran boyutu 219 inçe yükseldi. CES 2019 fuarında sahneye çıkan yeni ekran yine birbirine eklenen modüller ile 219 inç seviyesine kadar büyütülebiliyor. Samsung MagicInfo yazılımı ile içerikleri tüm ekrana yaymak veya modüllere sığdırmak mümkün oluyor. Şimdilik bu ekranların fiyatı açıklanmadı.