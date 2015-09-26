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Tasarım odaklı Mac uygulaması Trimaginator ücretsiz yapıldı

3 yıl
1,5b
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2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tasarım odaklı Mac uygulaması Trimaginator ücretsiz yapıldı
 
Paul Ollivier tarafından OSX 10.6 ve üzeri Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Trimaginator, çok kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
1934 yılında matematikçi Boris Belaunay tarafından icat edilen "triangulation" tekniğinden ilham alınarak tasarımlar hazırlanmasına imkan tanıyan Trimaginator, yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere içerisine atılan görselleri geometrik şekiller yardımıyla olduğundan çok daha ilginç hale sokabiliyor. Özel algoritmasıyla yüksek kaliteli sonuçlar sağlayabildiği belirtilen uygulama, vektör tasarımları PDF formatında dışa aktarabiliyor ve oldukça sade bir arayüzle geliyor.
Daha 22 TL'ye satılan Trimaginator, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

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Guest-F8946C419 3 yıl
Mesajım bulunsun
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simbolmina 3 yıl
Abi şu başlıkları bir bir elden geçirin kurban olayım. Tasarım odaklı maç uygulaması ne demektir allahinizi severseniz?
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