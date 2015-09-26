Tasarım odaklı Mac uygulaması Trimaginator ücretsiz yapıldı

Paul Ollivier tarafından OSX 10.6 ve üzeri Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Trimaginator, çok kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

1934 yılında matematikçi Boris Belaunay tarafından icat edilen "triangulation" tekniğinden ilham alınarak tasarımlar hazırlanmasına imkan tanıyan Trimaginator, yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere içerisine atılan görselleri geometrik şekiller yardımıyla olduğundan çok daha ilginç hale sokabiliyor. Özel algoritmasıyla yüksek kaliteli sonuçlar sağlayabildiği belirtilen uygulama, vektör tasarımları PDF formatında dışa aktarabiliyor ve oldukça sade bir arayüzle geliyor.

Daha 22 TL'ye satılan Trimaginator, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.