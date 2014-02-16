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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tasarımıyla farklılaşan iOS uyumlu hava durumu uygulamalası Weathercube ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,1b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tasarımıyla farklılaşan iOS uyumlu hava durumu uygulamalası Weathercube ücretsiz yapıldı
iOS 6.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile uyumlu geliştirilen Weathercube hava durumu uygulaması kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Olabilecek en sade arayüzlerden birisiyle saatlik, günlük ve haftalık hava durumu bilgilerini verebilen ve ara geçişlerde üç boyutlu bir yapı ortaya koyan Weathercube, oldukça büyük bir kapsama alanına ve isteğe bağlı olarak değiştirilebilen renkli temalara sahip.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Weathercube uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id555306679?mt=8 Yorum Yaz
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