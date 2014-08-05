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Taşınabilir Logitech X100 Test Masamızda

5 yıl
46,6b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Logitech'in mobil cihazlara özel çıkarttığı, al götür yapısıyla dikkat çeken taşınabilir hoparlörü x100'ü inceliyoruz.


Teknik Özellikler

Model: X100
Yapısı: Kablosuz 1.0 Hopalör
Sürücü: 1.5''
Ses Seviyesi: 83 dBa
Uyumluluk: Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar
Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Çekim Mesafesi: 10 m
Ses Çıkış Gücü: 3 W RMS
Frekans Aralığı: 150 Hz - 20 kHz
Mikofon F.A 200 Hz to 3.4 kHz
Kablo Uzunluğu: Mico Usb 1 m
Dolum Süesi: 2 Saat
Dayanıklılık: 5 Saat
Bağlantı Şekli: 3.5 mm'lik Stereo ve Bluetooth
Ağırlık: 163 g
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Sezer 5 yıl en beğenilen
İyi seyirler diliyorum arkadaşlar biraz hastaydım ama sizleri videosuz bırakmamak adına elimden geleni yaptım. ufak sıkıntılar olmuşsa, kusura bakmamanızı rica ediyorum. Teşekkürler.
İyi seyirler diliyorum arkadaşlar biraz hastaydım ama sizleri videosuz bırakmamak adına elimden geleni yaptım. ufak sıkıntılar olmuşsa, kusura bakmamanızı rica...
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eXXeLanCCe 4 yıl
Fiyatı 100 tl düştü.Almak isteyenlerin haberi olsun.
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fatih1009 5 yıl
neden bu tip ürünler hala pahalı?
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DH Sezer 5 yıl fatih1009
onu bazen ben de düşünüyorum. yurt dışı fiyatı gibi burada da 100 tl olsaymış kolay kolay eline su dökülmezmiş onu anladım.
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doctor_bey 5 yıl
ürünün incelemesi güzel fakat şekli şemaline pek ısınamadım yav
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DH Sezer 5 yıl doctor_bey
cebe sığabilmesi açısından biraz avantajlı duruyor onun dışında tasarım daha afili olabilirmiş.
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meego 5 yıl
fiyat çok çok yüksek.
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burakesan 5 yıl
Biraz zorlasan cebe bile girer bu, incelenen diğer mobil hoparlörlerden ayrı bir cihaz diye düşünüyorum. Küçük boyutunun da meyvesidir batarya süresi tahmin ediyorum. Kullanım süresi bu boyuttaki bir cihaz için yeterli geldi bana. Ama, usb üzerinde müzik dinleyememek... işte bu cihazın en büyük sıkıntısı bu herhâlde.
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aycibin 5 yıl
konserve ton balığına benziyor,güzel tespit olmu :)
bu fiyata bence su geçirmezlik ve kauçuk benzeri düşmeye dayanıklı kaplaması da olmalıydı çünkü taşınabilir pahalı bir ürün.
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DH Sezer 5 yıl
Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Hepsini teker teker okudum, istediğiniz incelemeri zamanla çıkartacağım. Hepsi aklımda. O istediginiz fiyat araliklarini bana mesaj atin ilgilenirim.
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musAKka 5 yıl
İnceleme için teşekkürler Sezer. Cihaz özelliklerine göre biraz uçuk fiyatlı olmuş gibi. Yarı fiyatına satılsa düşünülebilir.
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psicik96 5 yıl
vay arkadaş boom sound ile hemen hemen aynı ses yüksekliğini veriyor ..
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drfree1 5 yıl
Sezer abi kulaklık incelemesi gelecekmi 200 tl ye kadar bir cok kulaklik var.o fiyat araligindaki urunlerin incelmesi gelecekmi ? Örneğin karsilastirma videolari
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AvriL 5 yıl
Çok güzel inceleme olmuş
Ayrıca geçmiş olsun.
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DH Sezer 5 yıl drfree1
gelicek senin için bi kulaklık istedim. haftaya çıkartacağım : ) karşılaştırma videoları ürünler elimde birikince çıkacak. şimdilik kulak içi kulaklık karşılaştırması yapacağım 0-100 tl arası.
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volcano2K 5 yıl
LOGITECH ULTIMATE EARS MINI BOOM incelemesi bekliyoruz...
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Uacellat_62 5 yıl
Biraz da ekonomik urunlerini inceleyebilirseniz guzel olur
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