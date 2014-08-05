Taşınabilir Logitech X100 Test Masamızda

Haber Editörü
Logitech'in mobil cihazlara özel çıkarttığı, al götür yapısıyla dikkat çeken taşınabilir hoparlörü x100'ü inceliyoruz.
Teknik Özellikler
Model: X100
Yapısı: Kablosuz 1.0 Hopalör
Sürücü: 1.5''
Ses Seviyesi: 83 dBa
Uyumluluk: Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar
Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Çekim Mesafesi: 10 m
Ses Çıkış Gücü: 3 W RMS
Frekans Aralığı: 150 Hz - 20 kHz
Mikofon F.A 200 Hz to 3.4 kHz
Kablo Uzunluğu: Mico Usb 1 m
Dolum Süesi: 2 Saat
Dayanıklılık: 5 Saat
Bağlantı Şekli: 3.5 mm'lik Stereo ve Bluetooth
Ağırlık: 163 g
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bu fiyata bence su geçirmezlik ve kauçuk benzeri düşmeye dayanıklı kaplaması da olmalıydı çünkü taşınabilir pahalı bir ürün.