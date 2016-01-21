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Tayvan'lı Foxconn'dan Japon elektronik devi Sharp için 5.3 milyar dolar

Tayvan merkezli dünyanın önde gelen elektronik imalatçısı Foxconn, mali sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğinde olan Sharp için 5.3 milyar dolarlık bir satın alma teklifinde bulundu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Donanım Haber
Onur Seven
Haber Editörü
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Tayvan'lı Foxconn'dan Japon elektronik devi Sharp için 5.3 milyar dolar
Yeni bir rapora göre iPhone'ların büyük bir kısmının üretimini yapan Tayvan merkezli elektronik imalatçısı Foxconn, Japon elektronik devi Sharp'ı satın almak için 5.3 milyar dolar teklifte bulunmuş durumda. Dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı konumunda bulunan ve yıllardır Apple’ın birlikte çalıştığı en önemli üreticilerden biri olan Foxconn, üretim hattıyla iPhone, iPad ve Kindle gibi cihazların piyasaya sunulması adına kritik bir öneme sahip.
Bankalar tarafından defalarca finansal sıkıntıdan kurtulmak adına desteklenen Sharp'ın hükümet destekli bir yatırım fonu Innovation Network Corp. of Japan (INCJ) tarafından sunulan rakip teklifi değerlendirme aşamasında olduğu bildiriliyor. Konuya yakın kaynaklar INCJ'nin 2.5 milyar dolarlık teklifinin daha önce Nikkei gazetesi tarafından bildirilen rakamla neredeyse aynı olduğunu söylüyor.

Sharp, Japon kontrolünde tutulmak isteniyor

Japon yetkililer ise şirketin ekran panelleri teknolojisini gerekçe göstererek Sharp'ın yabancı kontrolü altına girmesinden duydukları endişeyi dile getiriyorlar. INCJ zaten Japonya'da bir başka önemli ekran üreticisi olan Japan Display Inc şirketinin de sahibi konumunda. Yetkililer iki Japon üreticinin yeni nesil panel teknolojisi ve seri üretim konusunda paylaşımda bulunabileceklerini düşünüyor. Bu nedenle özellikle hükümet kanadında Sharp'ın Japon kontrolü altında tutulma düşüncesi hakim durumda.

WSJ raporları Foxconn'un Japon yetkilileri ikna etmek için çeşitli planlarının olduğu ve şirketin bu hamleden kolay kolay vazgeçmeyi düşünmediğini bildiriyor. Konuyla ilgili Foxconn, Sharp ve INCH temsilcileri henüz bir yorum yapmış değil. Ancak Sharp'ın bunca mali sıkıntısına rağmen şirketin ekran teknolojisi ve üretim konusundaki birikimi Foxconn'a son derece cazip geliyor.
Başka markalar altında satılacak elektronik ürünler için montaj hizmeti veren Foxconn'un tüketicilere kendi ürünlerini satmak istemesi durumunda Sharp markası şirket için son derece önemli bir kazanım olacak. Tüm bu gelişmeler ışığında oldukça zor günler geçiren Sharp'ın 4 Şubat tarihine kadar nihai bir karara varması bekleniyor.

http://www.wsj.com/articles/taiwans-foxconn-offers-5-3-billion-to-take-over-sharp-1453348809 Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 3 yıl en beğenilen
Japon yetkililer ise şirketin ekran panelleri teknolojisini gerekçe göstererek Sharp'ın yabancı kontrolü altına girmesinden duydukları endişeyi dile getiriyorlar.


Hey yavrum ülkeye bak, vatanseverliğe bak. Bizim hükümet olsa bırak engellemeyi satılması için elinden geleni yapar. Yeter ki para gelsin. Gel de adamlara özenme.
Japon yetkililer ise şirketin ekran panelleri teknolojisini gerekçe göstererek Sharp'ın yabancı kontrolü altına girmesinden duydukları endişeyi dile getiriy...
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der_Kaiser 3 yıl
Güzelim SHARP'ı çinlilere kaptırmasınlar bi zahmet.
Nerde o bi zamanlar Kenwood, JVC vs markaları kanadı altında toplayan Matsushita Electric (nam-ı diğer Panasonic), lanet dandik şeyler yapan çinliler ve güneydoğu asyalılar alacağına Panasonic alsın.
En azından kaliteli panel ve panel teknolojileri görmeye devam ederiz
Güzelim SHARP'ı çinlilere kaptırmasınlar bi zahmet.Nerde o bi zamanlar Kenwood, JVC vs markaları kanadı altında toplayan Matsushita Electric (nam-ı diğer ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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BlueFlame22 3 yıl
der_Kaiser
Güzelim SHARPı çinlilere kaptırmasınlar bi zahmet. Nerde o bi zamanlar Kenwood, JVC vs markaları kanadı altında toplayan Matsushita Electric (nam-ı diğer Panasonic), lanet dandik şeyler yapan çinliler ve güneydoğu asyalılar alacağına Panasonic alsın. En azından kaliteli panel ve panel teknolojileri görmeye devam ederiz

TAYVAN firması Foxconn Çin firması değil. Asus, Gigabyte, Acer, HTC, Msi, Transcend, TSMC, MediaTek, D-Link, Zyxel, Thermaltake, InWin vs vs. gibi markalara sahip TAYVAN. Pasaportu Dünya'nın en saygın pasaportlarından, kişi başı milli geliri Türkiye'nin dört beş katı vs vs. Ayrıca Çinliler'in de yaptığı kaliteli ürünler ve yükselen markaları var her ürünlerdi dandik değil.
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jubeii 3 yıl
guzelim 1. sınıf japon firmaları popilist firmalara yeniliyor. bu gidişle leş uzakdoğu mallarına talim edicez. yazık.
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Patren 3 yıl
5.3 milyar dolar sharp için çok az
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der_Kaiser 3 yıl
@umut_baris
Pioneer ev sinema sistemi (AV) bölümünü ONKYO'ya sattı.
Sonuçta o da Japon yanılmıyorsam HITACHI'nin AV markası
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der_Kaiser 3 yıl
eric13
Japon devri bitti gitti toshiba sony panasonic artik bunlara pek bakilmiyor sharp ne ilk ne de son. Kore cin ve tayvan piyasanin anasini aglatiyor fiyat/performansla

Evet ağlatıyorlar ama nedense SHARP'ın yaptığı gibi kaliteli bir panel yapamıyorlar.
Bildiğim kadarıyla panellerdekii RGB dizilimine Y (yellow, sarı)rengini SHARP'tan başka kimse ekleyemedi ;)
Japon herzaman Kalite'dir
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eric13 3 yıl der_Kaiser
der_Kaiser
eric13
Japon devri bitti gitti toshiba sony panasonic artik bunlara pek bakilmiyor sharp ne ilk ne de son. Kore cin ve tayvan piyasanin anasini aglatiyor fiyat/performansla

Evet ağlatıyorlar ama nedense SHARP'ın yaptığı gibi kaliteli bir panel yapamıyorlar.
Bildiğim kadarıyla panellerdekii RGB dizilimine Y (yellow, sarı)rengini SHARP'tan başka kimse ekleyemedi ;)
Japon herzaman Kalite'dir

Benim de bildigim en iyi paneller Samsungun sari eklemekle en iyisi olunmuyor olsaydi zaten suan batmazdilar ...
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eric13 3 yıl
Japon devri bitti gitti toshiba sony panasonic artik bunlara pek bakilmiyor sharp ne ilk ne de son. Kore cin ve tayvan piyasanin anasini aglatiyor fiyat/performansla
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mhmtfrt. 3 yıl
Vestel alsın zaten sharpın (avrupa için satılan kısmının) ev elektroniğinin büyük kısmını üretiyor. Hem bazı patentler için para da ödemez. (Sdn de bi yorumdu kendi fikirlerimle yoğurup sizinle de paylaşmak istedim)
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umut_baris 3 yıl mhmtfrt.
mhmtfrt.

Vestel alsın zaten sharpın (avrupa için satılan kısmının) ev elektroniğinin büyük kısmını üretiyor. Hem bazı patentler için para da ödemez. (Sdn de bi yorumdu kendi fikirlerimle yoğurup sizinle de paylaşmak istedim)

Bildiğim kadarıyla 4k serisinin bazı modellerinde Sharp panel kullanılmış. Doğru mu bilmiyorum.
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SkewCurrent 3 yıl
Muhtemelen tüm Sharp holdinginin satılmasından bahsedilmiyor. 5-6 milyar dolar çok düşük bir miktar böylesi bir holding için. Güneş panellerinden tutun da batarya teknolojilerine, tıbbi görüntülemeden ekran teknolojilerine bir sürü alanda sözü geçen bir firmanın bu kadar ucuz olması mümkün değil.
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kılıç-61 3 yıl
Biraz destek cıkın ben alayım
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Japon yetkililer ise şirketin ekran panelleri teknolojisini gerekçe göstererek Sharp'ın yabancı kontrolü altına girmesinden duydukları endişeyi dile getiriyorlar.


Hey yavrum ülkeye bak, vatanseverliğe bak. Bizim hükümet olsa bırak engellemeyi satılması için elinden geleni yapar. Yeter ki para gelsin. Gel de adamlara özenme.
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OverClocK1ng 3 yıl
Toshiba alsın, Japonya içinde kalsın. Toshiba iyi o konuda. OCZ yi aldı ama SSD lerini falan devam ettiriyor. Bitirmiyor. Apple falan alırsa kimseye vermez. Ama o da almaz. Zira adamlar fabrika istemiyor. Designer olarak kalmak istiyorlar.
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der_Kaiser 3 yıl
Güzelim SHARP'ı çinlilere kaptırmasınlar bi zahmet.
Nerde o bi zamanlar Kenwood, JVC vs markaları kanadı altında toplayan Matsushita Electric (nam-ı diğer Panasonic), lanet dandik şeyler yapan çinliler ve güneydoğu asyalılar alacağına Panasonic alsın.
En azından kaliteli panel ve panel teknolojileri görmeye devam ederiz
1 Yanıt Yanıtla +16
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YediGüzelAdam 3 yıl der_Kaiser
der_Kaiser
Güzelim SHARP'ı çinlilere kaptırmasınlar bi zahmet.
Nerde o bi zamanlar Kenwood, JVC vs markaları kanadı altında toplayan Matsushita Electric (nam-ı diğer Panasonic), lanet dandik şeyler yapan çinliler alacağına Panasonic alsın.
En azından kaliteli panel ve panel teknolojileri görmeye devam ederiz

Konuya bakmadan önce japonların satmayacağını biliyordum. LENOVO IBM İ SATINALDIĞINDA KENDİ KALİTESİ YÜKSELDİ ANCAK HİÇBİR CİHAZI IBM KALİTESİNDE DEĞİLDİ sonuç son kullanıcı için felaket olur panel teknolojileri 10 yıl geriden gider
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