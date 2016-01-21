Tayvan'lı Foxconn'dan Japon elektronik devi Sharp için 5.3 milyar dolar

Yeni bir rapora göre iPhone'ların büyük bir kısmının üretimini yapan Tayvan merkezli elektronik imalatçısı Foxconn, Japon elektronik devi Sharp'ı satın almak için 5.3 milyar dolar teklifte bulunmuş durumda. Dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı konumunda bulunan ve yıllardır Apple’ın birlikte çalıştığı en önemli üreticilerden biri olan Foxconn, üretim hattıyla iPhone, iPad ve Kindle gibi cihazların piyasaya sunulması adına kritik bir öneme sahip.

Japon yetkililer ise şirketin ekran panelleri teknolojisini gerekçe göstererek Sharp'ın yabancı kontrolü altına girmesinden duydukları endişeyi dile getiriyorlar. INCJ zaten Japonya'da bir başka önemli ekran üreticisi olan Japan Display Inc şirketinin de sahibi konumunda. Yetkililer iki Japon üreticinin yeni nesil panel teknolojisi ve seri üretim konusunda paylaşımda bulunabileceklerini düşünüyor. Bu nedenle özellikle hükümet kanadında Sharp'ın Japon kontrolü altında tutulma düşüncesi hakim durumda.

WSJ raporları Foxconn'un Japon yetkilileri ikna etmek için çeşitli planlarının olduğu ve şirketin bu hamleden kolay kolay vazgeçmeyi düşünmediğini bildiriyor. Konuyla ilgili Foxconn, Sharp ve INCH temsilcileri henüz bir yorum yapmış değil. Ancak Sharp'ın bunca mali sıkıntısına rağmen şirketin ekran teknolojisi ve üretim konusundaki birikimi Foxconn'a son derece cazip geliyor.

Başka markalar altında satılacak elektronik ürünler için montaj hizmeti veren Foxconn'un tüketicilere kendi ürünlerini satmak istemesi durumunda Sharp markası şirket için son derece önemli bir kazanım olacak. Tüm bu gelişmeler ışığında oldukça zor günler geçiren Sharp'ın 4 Şubat tarihine kadar nihai bir karara varması bekleniyor.

http://www.wsj.com/articles/taiwans-foxconn-offers-5-3-billion-to-take-over-sharp-1453348809

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Bankalar tarafından defalarca finansal sıkıntıdan kurtulmak adına desteklenen Sharp'ın hükümet destekli bir yatırım fonu Innovation Network Corp. of Japan (INCJ) tarafından sunulan rakip teklifi değerlendirme aşamasında olduğu bildiriliyor. Konuya yakın kaynaklar INCJ'nin 2.5 milyar dolarlık teklifinin daha önce Nikkei gazetesi tarafından bildirilen rakamla neredeyse aynı olduğunu söylüyor.