Team, C serisi yeni USB belleklerini duyurdu: C118

USB bellek, SSD sürücü ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleri sunan Team firması, farklı tasarımlarıyla ön plana çıkan USB belleklerini duyurdu: C118



2 GB, 4 GB, 8 GB ve 16 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunan C118 serisi USB bellekler yalnızca 8 gram ağırlığında tasarlanmış ve USB belleklerde çevreye zararlı olmayan silikon ile şoklara dayanıklı materyaller kullanılmış.

Team, C118'in fiyatına veya veri transfer hızına dair bilgi vermemiş.

