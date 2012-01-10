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Team, C serisi yeni USB belleklerini duyurdu: C118

7 yıl
6,5b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Team, C serisi yeni USB belleklerini duyurdu: C118
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USB bellek, SSD sürücü ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleri sunan Team firması, farklı tasarımlarıyla ön plana çıkan USB belleklerini duyurdu: C118
2 GB, 4 GB, 8 GB ve 16 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunan C118 serisi USB bellekler yalnızca 8 gram ağırlığında tasarlanmış ve USB belleklerde çevreye zararlı olmayan silikon ile şoklara dayanıklı materyaller kullanılmış.
Team, C118'in fiyatına veya veri transfer hızına dair bilgi vermemiş.
Team, C serisi yeni USB belleklerini duyurdu: C118
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algorian 7 yıl
Kapağı çıkarıp 2. parçaya takıyorsunuz ki kaybolmasın.
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gunman233 7 yıl
2. parçanın amacı nedir acaba anlayan var mı? (üzerinde mavi silikon parça olan)
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E_Aydin35 7 yıl
Güzelmiş..
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