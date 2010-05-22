Team Group, 64GB kapaisteli SDXC bellek kartını duyurdu

Toshiba, SanDisk ve Panasonic'den sonra Team Group da SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) bellek kartlarını duyurmaya başlıyor. Son dönemde daha çok SSD'leriyle gündemde olan ancak ülkemizde Xtreem serisi sistem bellekleriyle ün yapan firma, dijital kameralar için hazırladığı 64GB kapasiteli SDXC bellek kartını kullanıma sunuyor. SD 3.0 standartlarıyla uyumlu olan ve exFAT dosya sistemini destekleyen yeni bellek kartı, 30MB/saniye okuma ve 20MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Team Group tarafından 1 Haziran'da başlayacak Computex 2010 fuarında tanıtılması beklenen 64GB SDXC bellek kartının ömür boyu garanti ile sunulacağı belirtilirken, satış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.