Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Team Group, 64GB kapaisteli SDXC bellek kartını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,5b
1
3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toshiba, SanDisk ve Panasonic'den sonra Team Group da SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) bellek kartlarını duyurmaya başlıyor. Son dönemde daha çok SSD'leriyle gündemde olan ancak ülkemizde Xtreem serisi sistem bellekleriyle ün yapan firma, dijital kameralar için hazırladığı 64GB kapasiteli SDXC bellek kartını kullanıma sunuyor. SD 3.0 standartlarıyla uyumlu olan ve exFAT dosya sistemini destekleyen yeni bellek kartı, 30MB/saniye okuma ve 20MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Team Group tarafından 1 Haziran'da başlayacak Computex 2010 fuarında tanıtılması beklenen 64GB SDXC bellek kartının ömür boyu garanti ile sunulacağı belirtilirken, satış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
sacmalık. sata girişli aygıtlar olabilir. 2.5 inçlik ssd ler kullanılabilir. ama amac para kazanmak olunca. 20 mb /sn ....
ürün var etmek değil sorun. piyasa doysun yeter. bir noktada bunlar ucuzlayacak ve kullanıcı yetinecek. yüksek özellikler cıkartmak için amaç kalmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
piyasayı doyuruyorlar böğlelikle tamamda,ancak yetinme noktasına geliş biraz uzaklarda gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
profesyoneller için çok iyi bir haber.. biz son kullancılar için fiyatıda kendide bir beden büyük :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS Matrix 5870 Platinum Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim