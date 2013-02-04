Tegra 3'lü General Mobile e-Tab 4G, Avea tarafından satışa sunuldu





General Mobile tarafından bir süre önce tanıtılan e-Tab 4G tablet modeli, Avea tarafından müşterilerine sunulmaya başladı.





1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcisine yer veren e-Tab 4G, 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip.





Android 4.0 işletim sistemi, 16GB depolama kapasitesi, 8.5mm kalınlık, 540gr ağırlık, Bluetooth 3.0, WiFi, 3G, microSD girişi, 8MP arka kamera, 2MP ön kamera, GPS şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





General Mobile e-Tab 4G modeli sadece peşin fiyatına Avea müşterilerine sunulacak. Perakende fiyatı ise 899TL. İlk 3 ay 1GB internet de hediye ediliyor.







