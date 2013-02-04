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Tegra 3'lü General Mobile e-Tab 4G, Avea tarafından satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tegra 3'lü General Mobile e-Tab 4G, Avea tarafından satışa sunuldu

General Mobile tarafından bir süre önce tanıtılan e-Tab 4G tablet modeli, Avea tarafından müşterilerine sunulmaya başladı.

1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcisine yer veren e-Tab 4G, 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip. 

Android 4.0 işletim sistemi, 16GB depolama kapasitesi, 8.5mm kalınlık, 540gr ağırlık, Bluetooth 3.0, WiFi, 3G, microSD girişi, 8MP arka kamera, 2MP ön kamera, GPS şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

General Mobile e-Tab 4G modeli sadece peşin fiyatına Avea müşterilerine sunulacak. Perakende fiyatı ise 899TL. İlk 3 ay 1GB internet de hediye ediliyor.



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foz54 6 yıl
Bu saatten sonra tegra3 islemcili bir tablete 900 lira verilirmi tartışılır..
Bir de 4.0 ics var jb gelecegini sanmam. Arafta kalmis bir urun
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S60Doctor 6 yıl
Aynen cerceve biraz kalin olmus gibi ama, 8.5 mm kendi kalinligi bana iyi bi kalinlik gibi geldi. Fiyatta uygun gibi sanki ilk 3 ay 1gb 15 liradan olsa 15x3=45 lira 899-45 liraya denk gelir cihaz. Ama kasa kalitesine filanda bakmak lazim.
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jolawe 6 yıl
çerçeve çok kalın gibi ama özelliklere göre fiyatı çok yüksek değil.
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