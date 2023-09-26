Vergisiz telefon düzenlemesiyle 9500 TL’ye alınabilecek telefonlar

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesini açıkladı. Düzenleme kapsamında örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, piyasa satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen telefonlar için teknolojik cihaz desteği adı altında 5.500 TL'ye kadar indirim uygulanacak. Düzenleme sonrasında ise insanlar 9500 TL telefon aramaya başladı. Peki 9.500 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?

Öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesinin detayları açıklandı 5 sa. önce eklendi

9.500 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki 9.500 TL bandında “alınabilecek” çok fazla seçenek bulunmuyor. Elbette onlarca farklı cihaz var ancak belirli bir kullanım standardı isteniyorsa seçenekler hayli daralıyor. Bu bağlamda düzenleme kapsamında vergisiz telefon indiriminden yararlanabileceğiniz modelleri bir araya getirdik. Ancak unutmayın; Bu cihazlar giriş seviyesinde yer alıyor, dolayısıyla gençler için bunlar en iyi telefonlar değil. 9500 TL telefon arayanlar için Honor X9a, Samsung Galaxy A32 ve General Mobile Gm 24 Pro ön plana çıkıyor. İşte 9500 TL telefon önerileri:

9500 TL telefon tavsiyesi 💯 Marka/Model ☎️ Fiyat 🏷️ Honor X9a 9.199 TL Samsung Galaxy A31 9.499 TL General Mobile Gm 24 Pro 9.459 TL Realme 10 9.499 TL Samsung Galaxy A32 9.399 TL Xiaomi Redmi Note 12 9.354 TL Huawei Nova 9 SE 9.399 TL Samsung Galaxy A24 8.299 TL Oneplus Nord N10 8.999 TL Vivo Y36 9.049 TL General Mobile GM 23 SE 4.150 TL Poco M5 8.499 TL Xiaomi Redmi Note 12S 9.354 TL Samsung Galaxy M33 9.000 TL Oppo A54 6.399 TL Huawei nova Y90 9.150 TL Huawei P40 Lite 7.899 TL

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