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    Vergisiz telefon düzenlemesiyle 9500 TL’ye alınabilecek telefonlar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından öğrencilere telefon ve bilgisayar alımı için destek paketini açıkladı. Peki 9.500 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?
    İşte 9500 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesini açıkladı. Düzenleme kapsamında örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine, piyasa satış fiyatı 9.500 TL’yi geçmeyen telefonlar için teknolojik cihaz desteği adı altında 5.500 TL'ye kadar indirim uygulanacak. Düzenleme sonrasında ise insanlar 9500 TL telefon aramaya başladı. Peki 9.500 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?

    9.500 TL’ye alınabilecek en iyi telefonlar

    Öncelikle belirtmek gerekiyor ki 9.500 TL bandında “alınabilecek” çok fazla seçenek bulunmuyor. Elbette onlarca farklı cihaz var ancak belirli bir kullanım standardı isteniyorsa seçenekler hayli daralıyor. Bu bağlamda düzenleme kapsamında vergisiz telefon indiriminden yararlanabileceğiniz modelleri bir araya getirdik. Ancak unutmayın; Bu cihazlar giriş seviyesinde yer alıyor, dolayısıyla gençler için bunlar en iyi telefonlar değil. 9500 TL telefon arayanlar için Honor X9a, Samsung Galaxy A32 ve General Mobile Gm 24 Pro ön plana çıkıyor. İşte 9500 TL telefon önerileri:

    9500 TL telefon tavsiyesi 💯
    Marka/Model ☎️ Fiyat 🏷️
    Honor X9a 9.199 TL
    Samsung Galaxy A31 9.499 TL
    General Mobile Gm 24 Pro 9.459 TL
    Realme 10 9.499 TL
    Samsung Galaxy A32 9.399 TL
    Xiaomi Redmi Note 12 9.354 TL
    Huawei Nova 9 SE 9.399 TL
    Samsung Galaxy A24 8.299 TL
    Oneplus Nord N10 8.999 TL
    Vivo Y36  9.049 TL
    General Mobile GM 23 SE 4.150 TL
    Poco M5 8.499 TL
    Xiaomi Redmi Note 12S 9.354 TL
    Samsung Galaxy M33 9.000 TL
    Oppo A54  6.399 TL
    Huawei nova Y90 9.150 TL
    Huawei P40 Lite 7.899 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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