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Tegra 4 işlemcili ve Android işletim sistemli HP Slate 21 benchmark sonuçlarında ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Tegra 4 işlemcili ve Android işletim sistemli HP Slate 21 benchmark sonuçlarında ortaya çıktı


Bugüne kadar genellikle mobil ve gömülü sistemlerde karşımıza çıkan ARM-Android ikilisi artık masaüstü platformlarında da boy göstermeye başladı. Daha çok hepsi bir arada bilgisayar sistemlerinde gördüğümüz ikili HP'nin yeni bir modelinde daha yer almaya hazırlanıyor. 

HP Slate 21 adındaki hepsi bir arada formunda bilgisayar, bir süredir gündemdeydi. AnTuTu benchmark testlerinde ortaya çıkan sonuçlarla da bir nevi teyit edilmiş oldu.

Slate 21 firmanın Slate 7'den sonraki yeni Android'li cihazı olacak. Dikkat çeken konu ise modelde Tegra 4 çözümüne yer verildiğinin ortaya çıkması. 1.8GHz saat hızına sahip olan çözüm bilindiği üzere 4+1 Cortex-A15 tabanlı çekirdek ve 72 işlem birimli GeForce grafik birimi barındırıyor. Modelde Android 4.2.1 işletim sistemi yer alıyor.

Test skorlarına göre model 23 584 puan alıyor ve işlemcinin 36000 civarındaki asıl puanlarına göre düşük kalıyor. Bununla birlikte henüz ortada resmi bir teyit yok.

Windows 8 ile birlikte PC pazarında bir durgunluğun oluşması nedeniyle PC üreticilerinin Android işletim sistemine bir şans vermeyi istedikleri şeklinde yorumlar yapılıyor. Intel dönüştürülebilir ekranlı Android dizüstü modelleri için çalışma yaparken, Lenovo'nun da ilk örneklerini Yoga serisi altında pazara sunacağı şeklinde daha önce gündeme gelmiş bazı iddialar mevcut. Intel'in yanında ARM işlemciler de gündelik kullanıma yönelik basit masaüstü sistemler için oldukça uygun görülüyor.


http://www.androidauthority.com/hp-slate-21-benchmark-199460/ Yorum Yaz
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teramit 6 yıl
umut_baris
Microsoft pazarı o kadar güzel yönlendiriyor ki siz de hala apple da apple diye yiyin burada birbirinizi. Apple hiç bir zaman kişisel bilgisayar sektöründe tekel olamadı. Olamayacak ta.

birisi olacak mı dedi ki?
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umut_baris 6 yıl
Microsoft pazarı o kadar güzel yönlendiriyor ki siz de hala apple da apple diye yiyin burada birbirinizi. Apple hiç bir zaman kişisel bilgisayar sektöründe tekel olamadı. Olamayacak ta.
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Rubisco 6 yıl
T4'ün normal skoru dediğiniz şeyleri, kabul edilebilir güç tüketimi ile gösterecek cihaz kaç tane var ki normal skorlar olarak kabul ediyorsunuz?
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mk2kill 6 yıl
bu skor gerçekse nvidia hiç kasmasın direk tegra4 ü pass geçsin. rakiplerinden 4ay sonra piyasaya gireceksin hem de onlardan daha düşük skor elde edeceksin. bir tegra balonu daha mı? umarım değildir.
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cagataykoroglu 6 yıl mk2kill
mk2kill
bu skor gerçekse nvidia hiç kasmasın direk tegra4 ü pass geçsin. rakiplerinden 4ay sonra piyasaya gireceksin hem de onlardan daha düşük skor elde edeceksin. bir tegra balonu daha mı? umarım değildir.

Haberde tegra 4 un nornal skorundan dusuk olduğu belirtilmiş.
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cagataykoroglu 6 yıl
Pc pazari zaten durgunluga girmişti. Bunu nasil win 8 e bagladiniz? Win 8 durgunluga sokmadi esas durgunluktan cikartmasi beklenen win 8 di. Ama basarili olamadi.
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carter 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Pc pazari zaten durgunluga girmişti. Bunu nasil win 8 e bagladiniz? Win 8 durgunluga sokmadi esas durgunluktan cikartmasi beklenen win 8 di. Ama basarili olamadi.

Bu pc pazarı durgunluğa girdi, giriyor denmesine rağmen hala parça fiyatları gün geçtikçe, yeni seriler çıktıkça artıyor. Umarım böyle gitmez.
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darkaura 6 yıl
__BadblooD__
Asus cihazın resmini neden koydunuz ki

hem asus hemde windows 8. keskel alaka.
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dodomoco 6 yıl
Ahaha ben fos cikti dedim bana nerden biliosun test mi var dediler o ipad olayindan sonra belliydi nvidia her ürün lansmanında ayni seyi yapar
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__BadblooD__ 6 yıl
Asus cihazın resmini neden koydunuz ki
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Be All My Sins Remembered 6 yıl __BadblooD__
__BadblooD__

Asus cihazın resmini neden koydunuz ki


Ortada ne açıklama ne de tanıtım olduğu için ''işte bakın bunun gibi bişey işte'' demek amacıyla konulmuş temsili bir resimdir bence.
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