Tegra 4 işlemcili ve Android işletim sistemli HP Slate 21 benchmark sonuçlarında ortaya çıktı









Bugüne kadar genellikle mobil ve gömülü sistemlerde karşımıza çıkan ARM-Android ikilisi artık masaüstü platformlarında da boy göstermeye başladı. Daha çok hepsi bir arada bilgisayar sistemlerinde gördüğümüz ikili HP'nin yeni bir modelinde daha yer almaya hazırlanıyor.





HP Slate 21 adındaki hepsi bir arada formunda bilgisayar, bir süredir gündemdeydi. AnTuTu benchmark testlerinde ortaya çıkan sonuçlarla da bir nevi teyit edilmiş oldu.





Slate 21 firmanın Slate 7'den sonraki yeni Android'li cihazı olacak. Dikkat çeken konu ise modelde Tegra 4 çözümüne yer verildiğinin ortaya çıkması. 1.8GHz saat hızına sahip olan çözüm bilindiği üzere 4+1 Cortex-A15 tabanlı çekirdek ve 72 işlem birimli GeForce grafik birimi barındırıyor. Modelde Android 4.2.1 işletim sistemi yer alıyor.





Test skorlarına göre model 23 584 puan alıyor ve işlemcinin 36000 civarındaki asıl puanlarına göre düşük kalıyor. Bununla birlikte henüz ortada resmi bir teyit yok.





Windows 8 ile birlikte PC pazarında bir durgunluğun oluşması nedeniyle PC üreticilerinin Android işletim sistemine bir şans vermeyi istedikleri şeklinde yorumlar yapılıyor. Intel dönüştürülebilir ekranlı Android dizüstü modelleri için çalışma yaparken, Lenovo'nun da ilk örneklerini Yoga serisi altında pazara sunacağı şeklinde daha önce gündeme gelmiş bazı iddialar mevcut. Intel'in yanında ARM işlemciler de gündelik kullanıma yönelik basit masaüstü sistemler için oldukça uygun görülüyor.





http://www.androidauthority.com/hp-slate-21-benchmark-199460/