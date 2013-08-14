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Tegra 4'lü HP Slate 8 Pro tablet GFXBench skorlarında ortaya çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tegra 4'lü HP Slate 8 Pro tablet GFXBench skorlarında ortaya çıktı

Slate 7 adlı Android işletim sistemli tableti ile yeniden tablet pazarına adım atan ve memnuniyet verici satış rakamlarına ulaşamayan HP, modelin fiyatını 139$'a çekerek satışları artırma çabası içine girmişti. 

GFXBench skorlarında ortaya çıkan bilgilere göre HP, tablet pazarında bu kez kalıcı olmak istiyor. Skorlarda HP Slate 8 Pro olarak ortaya çıkan yeni Android'li tablet, önceki modelin aksine üst seviye segmenti hedef alıyor.

Model, 8 inçlik ekranda 1600x1200 piksel çözünürlük sunarken, piksel yoğunluğunu 250ppi'ye çıkarıyor.

HP yeni modelinde NVIDIA'nın 1.8GHz saat hızında çalışan Tegra 4 çözümüne yer veriyor. 4+1 çekirdekli Cortex-A15 mimarisini temel alan Tegra 4 henüz tam anlamıyla yaygın bir kullanıma geçebilmiş değil. Modelin tahmin edilen diğer özellikleri ise 2GB RAM, 5000mAh batarya, microSD desteği şeklinde sayılabilir.

Modelin Egypt 2.5 HD testinde elde ettiği sonuç 5489 kare. Bu da onu testlerde Snapdragon 800 işlemcisiyle rekor kıran Xperia Z Ultra modeline yaklaştırıyor. Sentetik testlerde Tegra 4 ve Snapdragon 800 çözümünün başabaş gittiği bilinirken, genel kullanım açısından henüz elle tutulur testler yapılmadı. HP'nin Slate 8 Pro modelini önümüzdeki aylarda resmen tanıtması bekleniyor. 

http://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx27&D=HP+Slate+8+Pro&testgroup=system Yorum Yaz
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Leskodjer 5 yıl
Vay arkadaş kocakarı dediği adam One X+ sahibi ama bilmeden sallıyor arkasından yalancı diye.
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lTriviuml 5 yıl
Nvidia mobil sektörde başarılı değil. Oooooo nvidia oyun performansı çok iyidir tamamen yalan tegra 3 kullanmış birisi burada eksilemez ne kadar verimsiz olduğunu bilir.
antutu benchmark:
P880(tegra3) yaklaşık 13K puan
galaxy tab2 7.0 yaklaşık 6K puan
Açın most wanted, asphalt 7 iki cihazı yan yana koyun sonra yorum yapın.
Tegra 3 kasarken donanım fakiri tablet kasıyor mu bakın.
Testler tamamen hikaye tecrübe etmeden yorum yazmak zorunda değilsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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burakesan 5 yıl lTriviuml
lTriviuml

Nvidia mobil sektörde başarılı değil. Oooooo nvidia oyun performansı çok iyidir tamamen yalan tegra 3 kullanmış birisi burada eksilemez ne kadar verimsiz olduğunu bilir.

antutu benchmark:
P880(tegra3) yaklaşık 13K puan
galaxy tab2 7.0 yaklaşık 6K puan

Açın most wanted, asphalt 7 iki cihazı yan yana koyun sonra yorum yapın.

Tegra 3 kasarken donanım fakiri tablet kasıyor mu bakın.

Testler tamamen hikaye tecrübe etmeden yorum yazmak zorunda değilsiniz.













youtube.com/...

Sizin cihazın çekirdeğini az koymuşlar sanırım :D
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yunusfurkanayse 5 yıl
Arkadaslar Ben suan htc One sahibiyim. Cihazimda s600 islemci var Ben bunu overclock yaparak kullandigim halde full hd de bekledigimin alti bir performans veriyor cunku android ne yaziktir ki cozunurlugun gazina gelmis bir platform elimizdeki cihazlarin bence en makul cozunurlugu 720p (1280x720) dir. Tabletlerde ise 1920x1080 dir. B unun ustu suanki kosullarda gereksizdir. Tegra 3 hernekadar yuksek hizli cpu ve gpu lara sahip olsada balondu. Cunku ne cpusu ne de gpusu doneminin ihtiyaclarini karsilayacak kadar gucluydu. İyi bir gpu ile gercekten cok iyi isler basarabilirdi. Ama nvidianin tegra 2 deki hedefi nasil ilk cift cekirdekli islemciyi uretmekse tegra 3 de de ilk dort cekirdekli islemciyi piyasaya surmek oldu niyeti. Neticede optimizasyondan uzak bir islemci oldu. Ancak kendi oyunlarinda ufak capli bir etki alani olisturabildi. Xda da o donem cikan oyunlari akici oynatabilmek icin cok ugrasildi tegra 3 uzerine. Sonuc bir dunya Kernel cikti. Keske firmalar ilk seferde bize en iyisini verebilseler benden size tavsiye arkadaslar : su an cikacak olan tegra 4 olsun s800 olsun kimse bunlara simdiden yumulmasin. Android ulasabildigi en ust cozunurluk olan full hd ye telefonlarda eristi. Seneye cikacak islemciler artik 1080p de en baba oyunu bile 60fps ve ustu oynatabilecek duzeyde olacaklar. O yuzden benim gibi bi dahaki seneyi bekleyin almisken sizi gercek manada 2-3 sene goturecek telefon/tablet sahibi olun.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
daha kullanmadan denemeden yerden yere vurmuşsunuz acıkcası tegrayı merak ediyorum tegraya özgü optimize edilmiş cok güzel oyunlar var bunları unutmamak lazım
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hidrojennn 5 yıl
ben 1 sene önce 2 ay kadar işyerime aldığım asus tf300t (tegra 3) tableti kullandım. işlemciden yana bir sorunum olmadı.programlar arayüzde takılma görmedim. fullhd çözünürlük olmasına rağmen o sıradaki oyunları akıcı oynadım. şu anki oyunlar daha fazla güç istediğinden full ayarlarda oynanamayabilir, hatta orta düzeyde bile. ama t3 bitti t4 çıktı bu da normaldir. web ve video karışıkta 6 saat ve üstü kullandım. Oyunlarda tabiki bu süre oyuna bağlı düşüyor. dock sahipleri daha uzun süreler kullanmışlar. ama marka marka sorunlar yaşayan insanlar olabilir. bence ürünü kullanmayan yorum yapmasınlar, ürünü kullananlarda şu sorunu şu marka da yaşadım diye yazsınlar. sonuçta burası bilgilendirme yeri. 40 yaşındayım 1983'ten beri bilgisayar sahibiyim. 1989 beri bilg firmamız var.
not: rakip firma çalışanlarının birbirlerinin ürünlerine böyle forumlarda kötüleme yaptığını unutmayın. bir cihazı alacağınız da o cihazı kullanan birinden bilgi almak en güzelidir.
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Leskodjer 5 yıl
Vay arkadaş kocakarı dediği adam One X+ sahibi ama bilmeden sallıyor arkasından yalancı diye.
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casperfriendly 5 yıl Leskodjer
Courageux Celestiale
Vay arkadaş kocakarı dediği adam One X+ sahibi ama bilmeden sallıyor arkasından yalancı diye.

Beni tanımadan yargılayanlara sözüm yok.. Çünkü köpekler tanımadığı insanlara her zaman havlarlar.

Köpek sözü hariç her şeyi güzel yazmissiniz hocam ama o söz olmamış....
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Leskodjer 5 yıl
Tegra mı? İşte bunlar hep balon.
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cagataykoroglu 5 yıl Leskodjer
Courageux Celestiale

Tegra mı? İşte bunlar hep balon.

İnşallah senin gibi haber okuma özürlülerin yüzüne patlar.
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genelsekreter 5 yıl Leskodjer
Courageux Celestiale
Tegra mı? İşte bunlar hep balon.


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