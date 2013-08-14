Tegra 4'lü HP Slate 8 Pro tablet GFXBench skorlarında ortaya çıktı





Slate 7 adlı Android işletim sistemli tableti ile yeniden tablet pazarına adım atan ve memnuniyet verici satış rakamlarına ulaşamayan HP, modelin fiyatını 139$'a çekerek satışları artırma çabası içine girmişti.





GFXBench skorlarında ortaya çıkan bilgilere göre HP, tablet pazarında bu kez kalıcı olmak istiyor. Skorlarda HP Slate 8 Pro olarak ortaya çıkan yeni Android'li tablet, önceki modelin aksine üst seviye segmenti hedef alıyor.





Model, 8 inçlik ekranda 1600x1200 piksel çözünürlük sunarken, piksel yoğunluğunu 250ppi'ye çıkarıyor.





HP yeni modelinde NVIDIA'nın 1.8GHz saat hızında çalışan Tegra 4 çözümüne yer veriyor. 4+1 çekirdekli Cortex-A15 mimarisini temel alan Tegra 4 henüz tam anlamıyla yaygın bir kullanıma geçebilmiş değil. Modelin tahmin edilen diğer özellikleri ise 2GB RAM, 5000mAh batarya, microSD desteği şeklinde sayılabilir.





Modelin Egypt 2.5 HD testinde elde ettiği sonuç 5489 kare. Bu da onu testlerde Snapdragon 800 işlemcisiyle rekor kıran Xperia Z Ultra modeline yaklaştırıyor. Sentetik testlerde Tegra 4 ve Snapdragon 800 çözümünün başabaş gittiği bilinirken, genel kullanım açısından henüz elle tutulur testler yapılmadı. HP'nin Slate 8 Pro modelini önümüzdeki aylarda resmen tanıtması bekleniyor.

http://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx27&D=HP+Slate+8+Pro&testgroup=system