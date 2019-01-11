Tek Bir Kişinin Yaptığı Oyun! Bright Memory

Bu videomuzda, Çinli Zeng Xiancheng'in yaklaşık 2 yıldır tek başına geliştirmiş olduğu ve 12 Ocak'ta Steam'de erken erişime açılacak olan Bright Memory'e yakından bakıyoruz.

Bir kişi, tek başına en fazla ne kadar iyi bir oyun ortaya koyabilir dersiniz? Bright Memory bu konuda örnek gösterilmeye aday bir oyun. Sizler de oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.