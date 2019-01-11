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Tek Bir Kişinin Yaptığı Oyun! Bright Memory

4 ay
9,8b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Bu videomuzda, Çinli Zeng Xiancheng'in yaklaşık 2 yıldır tek başına geliştirmiş olduğu ve 12 Ocak'ta Steam'de erken erişime açılacak olan Bright Memory'e yakından bakıyoruz.
Bir kişi, tek başına en fazla ne kadar iyi bir oyun ortaya koyabilir dersiniz? Bright Memory bu konuda örnek gösterilmeye aday bir oyun. Sizler de oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amd64x2 4 ay en beğenilen
Tek başına modelleyip tek başına kodladıysa bravo. Dandik web sitelerinde bile back end front end kavramı varken, oyunu full stack geliştirmek gerçekten büyük başarı.
Tek başına modelleyip tek başına kodladıysa bravo. Dandik web sitelerinde bile back end front end kavramı varken, oyunu full stack geliştirmek gerçekten büyük b...
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Karargaht 4 ay
Yapan Türk olsa yorumların çoğu dalga geçme yere gömme amaçlı olurdu sanırım. Şimdi herkes bayağı anlayışlı maşallah :)
1 Yanıt Yanıtla +8
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ShaNexxx 4 ay soneday
Bir oyun geliştiricisi olarak söylüyorum, hazır assetler işleri kolaylaştırmak için vardır ve kullanılabilir. Kimse hazır oyun vermiyor, üzerinde emeği geçtikten sonra sıkıntı yok bana kalırsa.
Bir oyun geliştiricisi olarak söylüyorum, hazır assetler işleri kolaylaştırmak için vardır ve kullanılabilir. Kimse hazır oyun vermiyor, üzerinde emeği geçtikt...
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AnadoluEfes 4 ay
Oyunu alsak güncelleme çıkmaz adam işinden arta kalan zamanda oyun yapıyorsa guncelleme en az 2 yılda gelir
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AlaşHun 4 ay
Adam tek kişilik kadro olmasıyla reklamını yaptı bile
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ilkerinanç 4 ay
Öyle aman aman birşey değil ama tek başına yaptığı düşünüldüğünde mükemmel iş çıkarmış.Oyun firmaları elemanı kapar ,bence amacına ulaşmış sayılır.
Bir de arkadaş bahsetmiş,eleman Türk olsaydı dandik oyun yapmış olurdu kesin.
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xxlor 4 ay
Valla helal olsun zor iş
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V2 4 ay
Helal olsun imkansızı başarmış adam resmen.
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cokbaska 4 ay
Nesini bir kişi yapmış?
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Karargaht 4 ay
Yapan Türk olsa yorumların çoğu dalga geçme yere gömme amaçlı olurdu sanırım. Şimdi herkes bayağı anlayışlı maşallah :)
1 Yanıt Yanıtla +8
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TheNewAtilla 4 ay Karargaht
Youtube a da yazdım. Tek kişi geliştirdi falan hikaye, pr çalışması bence
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Wazuu54 4 ay
Ben bu konu ile ilgili olarak biraz daha polyanna tavrıyla yaklaşacağım. Mutlaka ki bazı kodlar assetler kullanmış olabilir. Fakat burda benim şahsi düşüncem (Eğer ki senaryo doğruysa tabi) ortaya güzel bir ürün çıktığı. Bu şekilde üretilmiş bir oyun tutarsa bu hem daha küçük çaplı oyun geliştiricilerine umut olup hemde özgüvenlerinin yerine gelmesini sağlayacaktır. Bu durumda biz oyunculara yarayacaktır. Büyük firmaların tekelinde sürekli aynı içerikte olan ve birbirini tekrar eden oyunları oynamaktan kurtulabiliriz.
Çıktığında denemiş olursak bu süreçten sonra tabiki olumlu ve olumsuz yorumlarınızı dile getirebiliriz. Tabiki yapacağımız eleştirileri oyunun bir kişi tarafından geliştirildiğini unutmadan yapmamız lazım. Çünkü 2018 yılında milyon dolarlık bir firmanın çıkardığı Fallout76 gibi bir facia gördük.
Ayrıca video içinde geçen beklentinin yüksek tutulmaması ile ilgili olan cümleye ise şu yönden katılmıyorum, - Bence bir kişinin böyle bir şey yapmış olması bile bence yeteri kadar etkileyici bir durum :) .
Herkese iyi forumlar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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KortX 4 ay Wazuu54
Yalnız orada beklenti olmasın demesinin sebebi adam tek başına. Yani adam orada demiş ki tek başına oyun geliştirmiş herif çok da yüklenmeyin. Mesela oyunu aldın uzun süre patch gelmedi vs... Bu gibi durumlarda şikayet ederken bu adamın tek başına yaptığını da göz önünde bulundurun gibisinden birşey demeye çalışmış. Tabii ki büyük firmalara göre kıyaslanırsa cidden ileri düzey iş yapmış eleman ama bazı önemli şeyleri (assets gibi) dışarıdan aldığını da unutmayalım.
Yine de büyük başarı. Ben tebrik ediyorum elemanı.
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Amd64x2 4 ay en beğenilen
Tek başına modelleyip tek başına kodladıysa bravo. Dandik web sitelerinde bile back end front end kavramı varken, oyunu full stack geliştirmek gerçekten büyük başarı.
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soneday 4 ay
Bir oyun geliştiricisi olarak söylüyorum. Hazır assetler kullanmadan bu seviye bir oyun tek kişi için imkansız. Yapabilir yetenekleri vardır ama kodlama model ve ses aşamasında proje ve işler birbirine çok fazla karışır. Her karakteri her ağacı, duvardaki tuğlaları modellemek, kaplamak kodlamak ses eklemek vs... tek kişi için zor.Yapılabilir ama asset kullanmştır baya diye düşünüyorum
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ShaNexxx 4 ay soneday
Bir oyun geliştiricisi olarak söylüyorum, hazır assetler işleri kolaylaştırmak için vardır ve kullanılabilir. Kimse hazır oyun vermiyor, üzerinde emeği geçtikten sonra sıkıntı yok bana kalırsa.
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