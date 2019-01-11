Tek Bir Kişinin Yaptığı Oyun! Bright Memory

Bu videomuzda, Çinli Zeng Xiancheng'in yaklaşık 2 yıldır tek başına geliştirmiş olduğu ve 12 Ocak'ta Steam'de erken erişime açılacak olan Bright Memory'e yakından bakıyoruz.
Bir kişi, tek başına en fazla ne kadar iyi bir oyun ortaya koyabilir dersiniz? Bright Memory bu konuda örnek gösterilmeye aday bir oyun. Sizler de oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.
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Bir de arkadaş bahsetmiş,eleman Türk olsaydı dandik oyun yapmış olurdu kesin.
Çıktığında denemiş olursak bu süreçten sonra tabiki olumlu ve olumsuz yorumlarınızı dile getirebiliriz. Tabiki yapacağımız eleştirileri oyunun bir kişi tarafından geliştirildiğini unutmadan yapmamız lazım. Çünkü 2018 yılında milyon dolarlık bir firmanın çıkardığı Fallout76 gibi bir facia gördük.
Ayrıca video içinde geçen beklentinin yüksek tutulmaması ile ilgili olan cümleye ise şu yönden katılmıyorum, - Bence bir kişinin böyle bir şey yapmış olması bile bence yeteri kadar etkileyici bir durum :) .
Herkese iyi forumlar.
Yine de büyük başarı. Ben tebrik ediyorum elemanı.