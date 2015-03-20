Tek USB portundan birden fazla mobil cihaz desteği: InfiniteUSB

Günümüzde dizüstü bilgisayarlar daha ince ve hafif tasarlanmak adına (Bunun en güzel örneğini Apple'ın 12-inçlik Retina ekranlı Macbook modeli oluşturuyor) üzerlerinde az sayıda bağlantı portu taşıyorlar. Bu durumda da sayıları artan mobil cihazlarımızı şarj etmek ya da yedeklemek için bazı bağlantı sorunları meydana gelebiliyor. IF tasarım ödülünü almaya hak kazanan InfiniteUSB ise modüler bir çözümle karşımıza çıkıyor.

Kickstarter'da aradığı 10,000$'lık desteği kısa süre içerisinde bulmayı başaran InfiniteUSB, temel olarak birbirine bağlanabilen modüler bir kablo tasarımıyla geliyor. Bir tarafı standart USB, diğer tarafı ise ihtiyaca bağlı olarak MicroUSB, Lightning ve dişi USB çıkışlarıyla hazırlanan kablolar, üst üste takılarak tek bir USB portu üzerinden birçok mobil cihazın şarj edilmesine ya da yedeklenmesine imkan tanıyor. Bu sayede hem farklı ihtiyaçlar için kullanılabilecek USB portları işgal edilmemiş oluyor hem de derli toplu bir kablo yönetim süreci sağlanıyor. Bünyesinde yer alan manyetik bağlantı ile taşıma için katlanabilen InfiniteUSB, canlı renk seçenekleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Bir tanesi için yapılacak en az 10$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebilen InfiniteUSB'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/668098663/infiniteusb-one-usb-port-unlimited-devices