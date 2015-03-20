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Tek USB portundan birden fazla mobil cihaz desteği: InfiniteUSB

4 yıl
3,4b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tek USB portundan birden fazla mobil cihaz desteği: InfiniteUSB
 
Günümüzde dizüstü bilgisayarlar daha ince ve hafif tasarlanmak adına (Bunun en güzel örneğini Apple'ın 12-inçlik Retina ekranlı Macbook modeli oluşturuyor) üzerlerinde az sayıda bağlantı portu taşıyorlar. Bu durumda da sayıları artan mobil cihazlarımızı şarj etmek ya da yedeklemek için bazı bağlantı sorunları meydana gelebiliyor. IF tasarım ödülünü almaya hak kazanan InfiniteUSB ise modüler bir çözümle karşımıza çıkıyor.
Kickstarter'da aradığı 10,000$'lık desteği kısa süre içerisinde bulmayı başaran InfiniteUSB, temel olarak birbirine bağlanabilen modüler bir kablo tasarımıyla geliyor. Bir tarafı standart USB, diğer tarafı ise ihtiyaca bağlı olarak MicroUSB, Lightning ve dişi USB çıkışlarıyla hazırlanan kablolar, üst üste takılarak tek bir USB portu üzerinden birçok mobil cihazın şarj edilmesine ya da yedeklenmesine imkan tanıyor. Bu sayede hem farklı ihtiyaçlar için kullanılabilecek USB portları işgal edilmemiş oluyor hem de derli toplu bir kablo yönetim süreci sağlanıyor. Bünyesinde yer alan manyetik bağlantı ile taşıma için katlanabilen InfiniteUSB, canlı renk seçenekleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Bir tanesi için yapılacak en az 10$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebilen InfiniteUSB'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Tek USB portundan birden fazla mobil cihaz desteği: InfiniteUSB
 

https://www.kickstarter.com/projects/668098663/infiniteusb-one-usb-port-unlimited-devices Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
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Bir usb portundan çıkabilecek voltaj belli değil mi? Çalışatıracak yeterli güç sağlanmadıktan sonra istediğin kadar bağla ne fark eder.
1 Yanıt Yanıtla +4
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OverClocK1ng 4 yıl
JrMaster
DH Misafiri,
USB Type C'de çıkış gücü yüksek değerlerde 10w ile 100w arası güç ve fazlasıyla yeterli.


JrMaster. Yukarıdaki çıkış USB Type C değil ki. O yüzden gücü az..
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Rajeesh 4 yıl
yeni macbooktan daha ince olup birden çok girişe sahip modeller var. incelikle tek portun hiç bi alakası yok resmen 70$ a cogaltıcı sokmak amaç
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celaldk 4 yıl
Macbook'lar da usb fazla güç çekerse hemen durduruyor iletişimi kesiyor diğer bilgisayarları bilmem . Şahsen ben Thunderbolt 2'ye usb hub'ı takıyorum 4 tane usb 3.0 cihazdan tam hızla veri çekilebilir hala geliyor 2 tane cihazda tam güç çekebiliyor rahatlıkla . Thunderbolt bence usb'den çok daha güzel ama pahalı diye genel bir standart olamadı maalesef.
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JrMaster 4 yıl
DH Misafiri,
USB Type C'de çıkış gücü yüksek değerlerde 10w ile 100w arası güç ve fazlasıyla yeterli.
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MrKemal17 4 yıl JrMaster
JrMaster

DH Misafiri,

USB Type C'de çıkış gücü yüksek değerlerde 10w ile 100w arası güç ve fazlasıyla yeterli.

Type C için çıkarsa güzel olur ama bu ürün ile alakası nedir? Sonuçta USB 3.0 100W veremiyor.
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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
Yanlıyorsam söyleyin
Bir usb portundan çıkabilecek voltaj belli değil mi? Çalışatıracak yeterli güç sağlanmadıktan sonra istediğin kadar bağla ne fark eder.
1 Yanıt Yanıtla +4
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bersgurs 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yanlıyorsam söyleyin
Bir usb portundan çıkabilecek voltaj belli değil mi? Çalışatıracak yeterli güç sağlanmadıktan sonra istediğin kadar bağla ne fark eder.

Paralel bağlantılarda voltaj sabittir burda verilen akımın üstüne çıkılırsa cihazlar çalışmaz dediğiniz gibi
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ceo-tr 4 yıl
Bence tutar. Ama çinliler hemen muadillerini çıkartır. Hatta bu piyasaya çıkmadan üretime geçerler. ÇinfiniteUSB
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positroN 4 yıl
anakartin usb sigortalarini patlatip bagli cihazlari yakmak icin cok guzel olmus.
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haymanali2006 4 yıl
Çok iyi düşünülmüş
benzerleri var ama bu tarz olmuş
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Captain_Ivy 4 yıl
Gayet güzel, çok hoşuma gitti
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