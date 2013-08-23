Tek bir merkezden farklı servisler üzerinde arama imkanı veren Mac uygulaması Phlo güncellendi

Geçtiğimiz günlerde iOS uyumlu versiyonu da kullanıma sunulan ve kullanıcılara tek bir merkezden farklı servisler üzerinde arama imkanı veren Mac uyumlu Phlo uygulaması, 2.0 sürümüne güncellendi.

Tek bir arama penceresi üzerinden hazır olarak gelen 30 farklı popüler internet sitesi içerisinde arama yapılmasına imkan sağlayan Phlo, bulunan site adreslerini mesaj ya da sosyal medya kanalları yoluyla başka kişilere gönderebiliyor. Apple'ın Retina ekran desteği ve sade ara yüzü ile görsel olarak güzel görünen uygulama, aynı anda farklı siteler üzerinde tek bir arama gerçekleştirebiliyor. Yayınlanan 2.0 güncellemesiyle iOS ve Mac sistemleri arasında arama geçmişi konusunda senkronizasyon sağlayan "Phlo Sync" özelliğine ve kronolojik olarak kayıt desteklerine kavuşan uygulama, Google ve Bing servislerinden arama önerileri alabiliyor, arama kutusu içerisinde farklı filtreme seçenekleri uygulayabiliyor ve farklı tarayıcılar bünyesinde eklenti olarak çalışabiliyor.

6,99 TL fiyat etiketiyle satılan ve Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler ile çalışan Phlo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id547094813?mt=12