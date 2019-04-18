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Teknoloji ve girişimciliğin konuşulacağı IWD Antalya’19 etkinliği başlıyor

IWD 2019 ile Antalya’nın en iyi yazılım, teknoloji ve girişimcilik konferanslarından birine hazır mısınız? IWD Antalya’19 etkinliği 20 Nisan'da herkesin katılımına açık bir şekilde düzenlenecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Teknoloji ve girişimciliğin konuşulacağı IWD Antalya’19 etkinliği başlıyor
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Yazılım teknolojileri ve girişimciliğin konuşulacağı IWD Antalya’19 etkinliği 20 Nisan tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenecek. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek etkinliğe ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

‘Kadınların bilişim dünyasındaki farkındalığını ve yetkinliklerini artırmak’ amacıyla düzenlenen etkinliğe kadın veya erkek fark etmeksizin herkes katılabilecek.

Women Techmakers Antalya tarafından düzenlenen IWD etkinliğinde katılımcılar, 10 oturumda mobil, yapay zeka, girişimcilik, UI/UX teknolojileri gibi çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecekleri gibi, fuaye alanında çeşitli firmalar ile bir araya gelip farklı insanlarla tanışarak eğlenmeye her an devam edebilecekler.

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof.Dr. Burcu Demirel, Java ve Kotlin alanında uzman Hadi Tok, Flutter GDE ve aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gazihan Alankuş, UI/ UX alanında Expert Resul Caner Yıldırım etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak isimlerden bazıları.

DonanımHaber’in basın sponsoru olarak desteklediği IWD Antalya’19 etkinliği hakkında daha fazla bilgiyi ve kayıt formunu bu linkten bulabilirsiniz: http://iwd19.gdgantalya.com


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baris070707 1 ay yeni yorumcu
Antalyada böyle bir etkinliğin olması güzel
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