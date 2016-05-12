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Teknotel Telekomünikasyon Donanım Haber İletişim Sponsoru

Teknotel Telekomünikasyon DonanımHaber İletişim Sponsoru oldu. Kesintisiz ve güvenilir iletişimi desteklemek için önemli bir misyon yüklenen Teknotel, sektörde 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip.
3 yıl
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1
1
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Teknotel Telekomünikasyon Donanım Haber İletişim Sponsoru
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Teknotel Telekomünikasyon olarak Donanımhaber ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğimizin ve dijital dönüşümün Türkiye’deki değerli konuşma ve paylaşma alanını sunan donanımlı ekibi kesintisiz ve güvenilir iletişimini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir telekomünikasyon sektörüne öncülük eden Teknotel Grubu’nun Internet, Datacenter, Altyapı ve Ses hizmetleri sağlayıcılığı faaliyetlerini yürüten Teknotel Telekom, kurumların ihtiyaçlarına yönelik tümleşik erişim çözümleri sunar.

Teknotel, yurtiçi ve yurtdışındaki yedekli bağlantıları sayesinde yüksek performanslı ve kesintisiz Internet, Cloud ve Datacenter hizmetleri sağlar. Teknotel’in dünyanın en büyük telekom şirketlerinden KDDI’nın iştiraki olan Telehouse ile işbirliğiyle hayata geçen, Türkiye'nin ilk “Carrier Neutral” yani “Operatör Bağımsız”  veri merkezlerinden biri olan Telehouse Istanbul Veri Merkezi ise kurumlara global standartlarda hizmet sunar.

Teknotel Sosyal Medya Hesapları

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Piêr Dé Sans 3 yıl
Reklamları da artık haber adı altında mı vereceksiniz? Ne yapalım iş başvurusu falan mı yapalım şimdi?
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