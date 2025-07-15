Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB, çocuklar için yaş doğrulama uygulamasını test etmeye başladı

    AB, çocukları çevrimiçi tehditlerden korumak için yaş doğrulama uygulamasını test ediyor. Uygulama, 2026’da çıkacak dijital kimlik cüzdanı öncesi geçici bir çözüm olacak.

    AB, çocuklar için yaş doğrulama uygulamasını test ediyor Tam Boyutta Gör
    AB Komisyonu, reşit olmayanları çevrimiçi platformlardaki zararlı içeriklerden korumak amacıyla yeni bir yaş doğrulama uygulaması prototipi geliştirdi. Danimarka, Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya’da test edilmeye başlanan bu uygulama, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında çevrimiçi platformlara sunulan yeni yönergelerle birlikte duyuruldu.

    AB standardı belirlemek istiyor

    AB’nin dijital politika liderlerinden Henna Virkkunen, konuyla ilgili açıklamasında, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin çevrim içi ortamda güvende olmasını sağlamak, bu Komisyon için son derece büyük önem taşıyor. Çevrim içi platformlar için getirilen çocuk koruma yönergeleri ile yeni yaş doğrulama planı, bu konuda atılmış dev bir adım. Platformların, çocukları riske atan uygulamaları sürdürmek için hiçbir bahanesi yok.” dedi.

    Test edilen yaş doğrulama uygulaması, kullanıcıların internette yetişkin içeriklere erişmeden önce 18 yaşından büyük olduklarını kanıtlamalarını sağlayacak. Amaç, platformların kendi sistemlerini geliştirmesine gerek kalmadan AB’nin standart doğrulama araçlarını kullanmalarını teşvik etmek. AB Komisyonu, uygulamanın kullanıcı gizliliğini temel aldığını belirtiyor. Buna göre kullanıcılar, kimlik veya tam yaş gibi kişisel bilgilerini kontrol edebilecek ve ne tür içeriklere eriştikleri tamamen gizli kalacak.

    2026’da dijital kimlik cüzdanına devredilecek

    Geliştirilen sistem, 2026’da hayata geçirilmesi planlanan AB Dijital Kimlik Cüzdanı’na kadar geçici bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Dijital Kimlik Cüzdanı, Avrupa vatandaşlarının ve işletmelerin dijital hizmetlere erişirken kimliklerini kanıtlamalarını ve önemli belgeleri güvenli biçimde saklayıp paylaşmalarını sağlayacak.

    Bu geçici yaş doğrulama uygulaması, üye ülkeler, çevrimiçi platformlar ve son kullanıcılarla birlikte şekillendirilecek. Danimarka, Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya da ulusal düzeyde kendi yaş doğrulama uygulamalarını hayata geçirmeyi hedefliyor.

    DSA doğrudan yaş doğrulama yükümlülüğü getirmese de platformlar, hizmetlerini kullanan çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini korumakla yükümlü. Yeni yönergeler; zararlı içerik, siber zorbalık, yabancılarla istenmeyen iletişim ve bağımlılık yapıcı tasarım unsurları gibi risklerin önlenmesini şart koşuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Anlık Fırsatlar
    Son 15 Dakika'da ve En Son Tıklananlar
    Son 15 Dakikanın En Çok Tıklananları
    Son Tıklanan Sıcak Fırsatlar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    damak genişletme aparatı kullananlar hyundai accent 1.5 gls ile 1.5 i gls arasındaki fark pka nedir edc şanzıman aripa 5 mg kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum