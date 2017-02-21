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Teknotel’i Türk Ytong’dan dinleyin

Türk Ytong firması IT Müdürü Murat Oral, yıllardır hizmet aldıkları Teknotel’i kendinin ve şirketinin deneyimlerine dayanarak anlatıyor. İnternet alt yapısı ve dahası videoda.
2 yıl
1,8b
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2
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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mcrew 2 yıl
bu teknotel ile kablotv arasındaki ilişkiyi merak ediyorum bende
teknotel binasının girişinde turksat kablotv abone noktası vardı e-5 te hatırladığım kadarıyla
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V4LKyR 2 yıl
YITONK
Bu kelimeyi hep sevmişimdir. :D
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