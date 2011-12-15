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TeleNav'dan dünyanın ilk GPS destekli ve HTML 5 tarayıcı tabanlı navigasyonu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Başlangıçta askeri amaçlar için kullanılmaya başlayan uydu konumlama sistemleri yaygın kullanıma geçtiğinde kişisel navigasyon cihazları olarak piyasada kendisine yer bulmuştu. Ancak GPS teknolojilerinin akıllı telefonlara kadar girmesiyle mobil platformlarda da navigasyon yazılımları kullanır olduk. Bununla birlikte mobil cihazlar için navigasyon çözümleri sınırlı sayıda. 

ABD kaynaklı TeleNav firması da mobil platformlar için ücretli ve ücretsiz navigasyon uygulamaları sunuyor. Rakiplerinden farklı olarak TeleNav dünyanın ilk GPS destekli ve HTML 5 tarayıcı tabanlı navigasyon çözümünü yayınladığını duyurdu. 

Sesli ve adım adım yol tarifi fonksiyonları sunan tarayıcıya kullanıcılar mobil cihazlardan kolayca ulaşabiliyor. Bazı fonksiyonlardan yararlanabilmek için GPS yongasına veya harici bir GPS bağlantısına ihtiyaç duyuluyor. Firmanın bu çözümü pek çok ödüle de layık görüldü.

Sistemin diğer bir kolaylığı ise geliştiricilerin kısa bir kod bloğunu kendi sitelerine ekleyerek ziyaretçilerine sunabilmesi. Adresini harita üzerinde göstermek isteyen kuruluşlar, ziyaretçilerin bu adrese sesli ve adım adım yol tarifli bir navigasyon yoluyla ulaşabilmesini de sağlamış oluyor. 

TeleNav uzun bir süredir tarayıcı tabanlı harita hizmetini kullanıcılarına sunuyor. Firma Bing haritalar hizmeti ile ortaklık halinde ve bünyesinde eski Bing mühendisleri de bulunuyor. Ayrıca pek çok harita hizmeti sunan firma ve operatör ile de anlaşmış durumda.

Harita hizmetinin içerisinde taksi durakları, WiFi noktaları gibi POI'ler de unutulmamış. Deneme aşamasında olan hizmetin tam olarak devreye girmesi 2012 başlarında olacak. 

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octaduce888 7 yıl
diğer navigasyonlu telefonlarda gps yokmuydu yani.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cumhurkey 7 yıl
diğer navigasyonlu telefonlarda gps yokmuydu yani. navigasyonlar neyle çalışıyorduki?
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DD252Admin 7 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler.


TELENAV

İlgilenenlere sunulur. 2011'de bir çok başarılara imza attıklarını okumuştum.
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fatihcanery 7 yıl
işimize yarasın da ne tabanlı olacağı çok önemli değil :)
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S 7 yıl
Firme ne yaa. :)
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