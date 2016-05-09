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Telefonunuzu PC yapın "Microsoft Continuum" inceleme videosu

3 yıl
67,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft'un Windows 10 telefonlara klavye, fare ve monitör bağlayarak Windows 10 masa üstü PC gibi kullanmanızı sağlayan teknolojisi Continuum'u detaylarıyla bu videoda anlattık.
Cep telefonları hızlı bir gelişim içindeler. Artan işlem güçleri ve kapasiteleri yakın dönem masaüstü bilgisayarları yakalamış durumda. Üreticiler de cebimizdeki bu atom karıncalardan daha fazla yararlanma adına farklı arayışlar içine giriyorlar.
 

Microsoft’un Continium özelliği, akıllı telefonların yaygınlaşmaya başladığı ilk zamanlardan günümüze teknoloji meraklıların en büyük fantazilerinden birini gerçeğe dönüştürüyor ve işlem güçleri azımsanamayacak kadar yüksek olan telefonlarımızı masa üstü bilgisayar olarak kullanabilme olanağı veriyor.

Bunun için ufak bir dönüştürücü adaptöre ve USB Type C portuna sahip bir Microsoft Windows 10 işletim sistemli telefona ihtiyacımız var.

Microsoft Display Dock olarak adlandırılan mini dönüştürücünün ön kısmında telefon bağlantısı yaptığımız 1 adet USB Type C portu yer alırken arkasında USB Type-C formatında güç girişi, 3 adet USB 2.0 portu, 1 adet HDMI ve 1 adet de Display Port görüntü çıkışı yer alıyor.

Kutu içeriğinde yer alan adaptör sayesinde telefon sisteme bağlıyken aynı zamanda da şarj olması sağlanıyor.
Kurulum ise çok basit. Display Dock’u monitöre bağlamanız, güç bağlantısını gerçekleştirmeniz yeterli. Lumia 950 ve 950XL model bir Windows telefonu sisteme bağladığınız anda ekrana görüntü geliyor ve alışık olduğunuz Windows 10 masa üstü ile karşılaşıyorsunuz.

Klavye ve fare bağlantısı için USB portlarını kullanabileceğiniz gibi Bluetooh destekli klavye ve fareyi direkt telefon ile eşleyerek kablosuz bağlantı da yapabilirsiniz. Klavye ve fare sahibi olmayanlar için de telefonu fare ve klavye olarak kullanma özelliği eklenmiş ama pek işlevsel bir çözüm olduğu söylenemez.

USB portları klavye fare bağlantısı yanında USB depolama aygıtı bağlantısı için de kullanılabiliyor. Continuum’un güzel yanlarından biri Masa üstünde çalışırken telefonun da tam fonksiyonel olarak işine devam etmesi. Yani telefon çağrıları cevaplama, mesajlaşma veya telefon üzerindeki uygulamalardan yararlanma masa üstündeki çalışmayı etkilemiyor.

Her ne kadar Windows 10 masa üstü ile çalışıyor olsak da masa üstü bilgisayarlarmızdaki uygulamaları hepsini burada kullanamıyoruz. Ancak evrensel yazılan yeni nesil uygulamalar hem cep telefonu hem de Windows 10 arayüzünde çalıştırılabiliyorlar.

Profesyonel hayatta kullandığımız Explorer, Outlook ve ofis uygulamaları haricinde de ne yazık ki Markette ileri seviyede işlevsellik sunan ugulama bulamıyoruz.

Windows 10 masaüstünde yer alan Explorer, masa üstü deneyimine çok yakın bir deneyim sunuyor. Özellikle Windows 10 için uygulaması bulunmayan Youtube’u eksiksiz görüntüleyip çalıştırabiliyorsunuz. Sadece o da değil neredeyse bütün video ve müzik servisleri rahat bir şekilde görüntüleniyor ve aktif olarak kullanılabiliyor.

Karmaşık sisteleri yüklerken ve sonrasında kaydırırken biraz zorlansa da Explorer’ın işini iyi yaptığını söylemek gerek.
Ofis uygulamaları da neredeyse masaüstündeki kadar rahat çalışıyor. Bütün işlevleri ile tam ekran karşınızda olmaları ve bunun bir cep telefonunun üzerinden çalışması bizim gibi teknoloji meraklıları için büyük keyif.

Windows 10 masa üstü diyoruz ama şunu da belirtmek gerek bu kısımda da bazı kısıtlamalar var. Zira pencereleri yan yana koyma, aynı anda 2-3 uygulama görüntüleme gibi seçenekler ne yazık ki aktif değil.

Durum çubuğumuz var, multitasking iyi çalışıyor ama uygulamalar sadece tam ekran görüntüleniyorlar. 950XL’nin Snapdragon 810’lu bir telefon olduğu düşünüldüğünde Snapdragon 820 üzerinde Windows 10 neler yapabiliyor görmek isterdik doğrusu.

Continuum market üzerinde destek bulup gündelik hayatımızda kullandığımız her uygulamaya burada da ulaşabilir olduğumuzda anlam kazanabilecek bir atılım.

Masa üstü değil de telefonu dizüstüne dönüştürmek ise daha akıllıca olacaktır. Mobil bir cihazdan mobil bir başka cihaza geçiş daha mantıklı duruyor.

Şu anki haliyle bizim gibi ileri seviye teknoloji meraklılarının kısa süreli eğlencesi olmaktan öteye geçebilecek durumda değil zira bulut teknolojisi sayesinde zaten çalışmalarıma her yerden ulaşabiliyorum ve ofiste, evde  masaüstü veya dizüstü bilgisayardan işimi yürütürken cep telefonundan devşirme kısıtlı bir sistem için bu ikisi arasında bir yer göremiyorum.

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CoreXXX 3 yıl en beğenilen
şunu apple yapsa devrim derdiniz:))
4 Yanıt Yanıtla +20
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Biyturs_OnSr 3 yıl crossmatch
crossmatch

Bence geliştirilirse geleceği var bu konseptin. Özellikle aradaki dock tamamen ortadan kalkmalı.

Dock zaten işin kurumsal tarafı. Continuum ilk olarak dock'suz çıktı piyasaya. Bu kadar reklamdan gelen para nereye gidiyorsa artık bir kablosuz monitör almaya yetmemiş maalesef şu ofise




Yorumlara gel hele. Dünyanın devrim dediği Surface'i ölümüne eleştiren kişi, yine fuarda büyük ilgi toplayan, video çekmek için muhabirlerin üst üste geldiği Continuum'u 3 dakikalık videoya sığdırmış, ne bekliyorsunuz anlamak güç.

Hayır daha Continuum'un ilk videosundan beri yorum kısmına yazıyorum, dock gerekmiyor diye, hala daha hiçbir videoda dock ekstra bir aparat denilmedi şu sitede.
crossmatchBence geliştirilirse geleceği var bu konseptin. Özellikle aradaki dock tamamen ortadan kalkmalı.Dock zaten iş...
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simbolmina 3 yıl
Fikir güzel olmasına rağmen uygulaması başarısız olmuş. Şunda normal windows 10 çalışsaydı çok daha farklı olabilirdi her şey.
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abrenax 3 yıl
Bir sürü kablo ıvır zıvırla ugraşana kadar işimi telefonla hallederim. Zaten dediğine göre tam Windows gibi de çalışmıyor ve uygulamada sıkıntıysa hiç gerek yok.
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Cpt. MacMillan 3 yıl
Bence gereksiz telefonu o koca adaptör ile bağladıktan sonra... Hiç konforlu değil ayrıca tüm lumialar da o destek yok. Kısaca çöp bence.
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Audi383848 3 yıl
Bu özellik mutlaka android'e gelmeli.
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prisonbrk 3 yıl
Hp Elite X3

youtube.com/...

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railing_fire 3 yıl
roronoa zoro :D
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MHEC 3 yıl
gta 5 açar mı
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WoXeD 3 yıl
note2 nin hdmi çıkışlı dock ını alıp bu iş için kullanmıştm.iyi güzel ama çok başarılı olmamıştı.facebook gezmek video izlemek belge düzenlemek dışında bi işe yaramıyordu.aaaa pardon buda öyle dimi... :)
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Cossie 3 yıl
Python
Bu işin çok daha iyisini zamanında motorola bize sunmadı mı ? Media dock diye geçen aletti. Bu dock üzerinde 3 tane usb girişi ses çıkışı...

Evet hatta çoğu Atrix kullanıcısının kutusunun içinden ücretsiz olarak çıktı ki bu aparat, çoğumuz sadece birkaç kez denemek için kullandık.
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Mr.Aracı 3 yıl
.exe varsa bayağı iş görür gibi misafir biryere gidilince vs. yoksa aktif olarak kullanılacak birşey değil tabi ki.
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zolkittin 3 yıl
microsoftun daha başka şeylerle uğraşması lazım bunlar ne ya
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xon 3 yıl
Mesut bey bu dock u androit telefonla denediniz mi çalışacak mı ? Bu windowsa özel bişeymi arkadaş not 2 de kullanmış siz windows phone yi pek sevmesiniz de batmakta olan windowsa destek olma videosu gibi olmuş
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Microsoft Specialist 3 yıl
şu playerı değiştirin gözünüzü seveyim. araya reklam girince videoyu en başa alıyor, ileri de sarılmıyor zaten.
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