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Telltale “The Walking Dead” finalini Epic Store’da yapacak

The Walking Dead oyunu üzerindeki kara bulutlar dağıldı ve oyun kendine yeni bir ev buldu. Oyunun final sezonu kapsamında çıkacak son iki bölümü Epic Store'da yayınlanacak.
5 ay
6,7b
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2
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Telltale’in The Walking Dead oyunu, aylar süren karışıklığın sonunda kendine bir yayıncı bulmuş gibi gözüküyor. Telltale’in yaşadığı sıkıntılar sonrası Skybound Games’in kanatları altına giren seriyi nihayete erdirecek bölümlerin Epic Store’da yayınlanacağının duyurusu sonunda yapıldı.

Oyunun son sezonunu toplu olarak satın alan oyuncular, oyunu satın aldıkları platformda (Steam ya da GOG) oynamaya devam edebilecekler. Ancak final sezonunu bölümler halinde satın almaya karar vermiş olanlar için ise son iki bölüm sadece Epic Store’dan satın alınabilecek. Ancak Epic Store’a girdiğinizde oyunu henüz satın almanız mümkün değil. Oyun sayfasında sizi, “yakında” ibaresi karşılıyor. Fakat oyun satışa açıldığında, ilk iki bölüm dahil tüm sezonu Epic Store’dan alabileceksiniz. Oyunun 3. bölümünün ise 15 Ocak 2019 tarihinde yayınlanması planlanıyor. 

Hatırlanacağı üzere Telltale firması 274 çalışanının işine aniden son vermiş ve oyunun kaderini belirsizliğe sürüklemişti. Daha sonra oyunun yapımı Skybound Games’e geçmişti. Skybound Games, The Walking Dead çizgi romanının yaratıcısı Robert Kirkman tarafından Skybound Entertainment çatısı altında kurulmuştu.


https://www.engadget.com/2018/12/20/telltale-the-walking-dead-final-season-epic-games-store/ Yorum Yaz
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Materia01 5 ay
Şaka maka bu Epic Games Store Steam'ın pastasının büyük kısmını yutabilir, daha şimdiden çok sayıda önemli çıkışlar yaptılar, büyük potansiyel barındırıyor. Şimdiden hesabınızı açın bence.
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Cute Hentai 5 ay
Epic Games ne yapmak istemektedir diyesimde gelmiyor, bildiğin kafayı kırmışlar.
Steam'in ...... ye Epic Games !!
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