Telltale “The Walking Dead” finalini Epic Store’da yapacak

Telltale’in The Walking Dead oyunu, aylar süren karışıklığın sonunda kendine bir yayıncı bulmuş gibi gözüküyor. Telltale’in yaşadığı sıkıntılar sonrası Skybound Games’in kanatları altına giren seriyi nihayete erdirecek bölümlerin Epic Store’da yayınlanacağının duyurusu sonunda yapıldı.

Oyunun son sezonunu toplu olarak satın alan oyuncular, oyunu satın aldıkları platformda (Steam ya da GOG) oynamaya devam edebilecekler. Ancak final sezonunu bölümler halinde satın almaya karar vermiş olanlar için ise son iki bölüm sadece Epic Store’dan satın alınabilecek. Ancak Epic Store’a girdiğinizde oyunu henüz satın almanız mümkün değil. Oyun sayfasında sizi, “yakında” ibaresi karşılıyor. Fakat oyun satışa açıldığında, ilk iki bölüm dahil tüm sezonu Epic Store’dan alabileceksiniz. Oyunun 3. bölümünün ise 15 Ocak 2019 tarihinde yayınlanması planlanıyor.

Hatırlanacağı üzere Telltale firması 274 çalışanının işine aniden son vermiş ve oyunun kaderini belirsizliğe sürüklemişti. Daha sonra oyunun yapımı Skybound Games’e geçmişti. Skybound Games, The Walking Dead çizgi romanının yaratıcısı Robert Kirkman tarafından Skybound Entertainment çatısı altında kurulmuştu.

https://www.engadget.com/2018/12/20/telltale-the-walking-dead-final-season-epic-games-store/