Eleştiri toplayan Wolverine oyununun satışları ne durumda? İşte ilk rakamlar

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Tam Boyutta Gör Bu yılın en merak edilen oyunlarından olan Marvel's Wolverine, 15 Eylül'de oyuncularla buluştu. Daha önce Spider-Man oyunlarını yapan Insomniac Games'in elinden çıktığı için beklentiler oldukça yüksekti. Ancak oyun pek çok kişi için hayal kırıklığına dönüştü. MetaCritic'te 77 puan alarak Sony'nin PlayStation 5 oyunları arasında en alt sırayı alan Wolverine, genel olarak oyunseverleri de memnun edemedi.

Ortaya çıkan bu tablo, Wolverine'ın satış rakamlarını da merak konusu hâline getirdi. Bazı kaynaklara göre bütçesi 300 milyon dolara yakın olan oyunun, bu negatif yorumlar ışığında çok fazla satamayacağı düşünülüyordu. Ancak gelen ilk raporlar, satış rakamlarının tahmin edildiği kadar kötü olmayabileceğini gösteriyor.

Alinea Analytics: Wolverine 1.9 Milyon Kopya Sattı

Sony henüz resmi satış rakamlarını paylaşmadı ama pazar araştırma şirketi Alinea Analytics kendi bulgularını paylaştı. Alinea Analytics'in topladığı verilere göre oyun şu ana kadar 1.9 milyon kopya satmış durumda. Bu da yaklaşık 130 milyon dolarlık bir gelir anlamına geliyor.

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Kıyaslamak gerekirse, 2023 yılında çıkan Spider-Man 2, sadece ilk 24 saatte 2.5 milyon kopya satmıştı. Geçtiğimiz yıl çıkan Ghost of Yotei ise ilk ayında 3.3 milyon satışa ulaşmıştı. Wolverine'in bu rakamlara ulaşması pek mümkün görünmüyor ama eğer Alinea Analytics'in tahminleri doğruysa satışlar beklediğimiz kadar kötü değil demektir.

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Eleştirilen Wolverine oyununun satış rakamları belli oldu

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