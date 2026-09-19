Eleştiri toplayan Wolverine oyununun satışları ne durumda? İşte ilk rakamlar

Ortaya çıkan bu tablo, Wolverine'ın satış rakamlarını da merak konusu hâline getirdi. Bazı kaynaklara göre bütçesi 300 milyon dolara yakın olan oyunun, bu negatif yorumlar ışığında çok fazla satamayacağı düşünülüyordu. Ancak gelen ilk raporlar, satış rakamlarının tahmin edildiği kadar kötü olmayabileceğini gösteriyor.
Alinea Analytics: Wolverine 1.9 Milyon Kopya Sattı
Sony henüz resmi satış rakamlarını paylaşmadı ama pazar araştırma şirketi Alinea Analytics kendi bulgularını paylaştı. Alinea Analytics'in topladığı verilere göre oyun şu ana kadar 1.9 milyon kopya satmış durumda. Bu da yaklaşık 130 milyon dolarlık bir gelir anlamına geliyor.
Kıyaslamak gerekirse, 2023 yılında çıkan Spider-Man 2, sadece ilk 24 saatte 2.5 milyon kopya satmıştı. Geçtiğimiz yıl çıkan Ghost of Yotei ise ilk ayında 3.3 milyon satışa ulaşmıştı. Wolverine'in bu rakamlara ulaşması pek mümkün görünmüyor ama eğer Alinea Analytics'in tahminleri doğruysa satışlar beklediğimiz kadar kötü değil demektir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: