Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tengami, için oynanış videosu yayınlandı

6 yıl
954
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nyamyam Studios tarafından geliştirilen, macera oyunu Tengami için kısa bir oynanış videosu yayınlandı.

Japon estetik anlayışı ile şekillenen oyun sunmuş olduğu çevre ve mekanlar arasındaki geçişler ile dikkat çekiyor. Japon kağıt katlama sanatından esinlenerek inşa edilmiş inanılmaz bir dünya sunan Tengami, oldukça özgün bir atmosfer ile karşımıza çıkıyor. Detaylarının tam olarak belirtilmeyen oyunun, antik bir Japon masalını konu aldığı ifade edilirken, sanal kontrolcülere yer verilmeden gidilmek istenilen bölgeye dokunarak ilerleyişin sağlandığı da belirtiliyor. Türünün, iddialı ve benzersiz bir örneği olan Tengami'nin 2012 IndieCade Ödülü'ne sahip olabilmek için aday listesinde yer aldığını da belirtmekte fayda var. 

Henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de 2013 yılında PC, Mac ve iOS için çıkış yapacağı bilinen Tengami'nin Android platformu için hazırlanıp hazırlanmayacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.  



http://nyamyam.com/games Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 19. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" 6 yıl Casio Exilim EX-Z28 Fotoğraf Makinesi Video İnceleme 6 yıl Mobilite: Rekor kıran telefon, LG'nin yeni amiral gemisi, Android'li kamera, PS Vita ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim