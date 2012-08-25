Tengami, için oynanış videosu yayınlandı

Nyamyam Studios tarafından geliştirilen, macera oyunu Tengami için kısa bir oynanış videosu yayınlandı.





Japon estetik anlayışı ile şekillenen oyun sunmuş olduğu çevre ve mekanlar arasındaki geçişler ile dikkat çekiyor. Japon kağıt katlama sanatından esinlenerek inşa edilmiş inanılmaz bir dünya sunan Tengami, oldukça özgün bir atmosfer ile karşımıza çıkıyor. Detaylarının tam olarak belirtilmeyen oyunun, antik bir Japon masalını konu aldığı ifade edilirken, sanal kontrolcülere yer verilmeden gidilmek istenilen bölgeye dokunarak ilerleyişin sağlandığı da belirtiliyor. Türünün, iddialı ve benzersiz bir örneği olan Tengami'nin 2012 IndieCade Ödülü'ne sahip olabilmek için aday listesinde yer aldığını da belirtmekte fayda var.





Henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de 2013 yılında PC, Mac ve iOS için çıkış yapacağı bilinen Tengami'nin Android platformu için hazırlanıp hazırlanmayacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.







http://nyamyam.com/games