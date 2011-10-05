Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Termal macun olarak mayonez kullanmanın performansa etkisi

7 yıl
86,6b
1
157
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Başta hız aşırtma tutkunları olmak üzere işlemcisinden yüksek performans almak isteyen kullanıcılar için soğutma büyük önem taşıyor ve bu noktada soğutucu ile birlikte, işlemciyle soğutucu arasındaki ısı transferinin daha efektif gerçekleştirilmesine olanak tanıyan termal macun da büyük önem taşıyor. Günümüzde piyasada farklı markalara ait onlarca çeşit termal macun bulunuyor ve formüllerindeki farklılığa ve direnç seviyelerine bağlı olarak bu macunlar farklı performans değerlerine imza atabiliyorlar. Hardware Secrets sitesi, termal macun testinde farklı bir yöntem izlemiş ve alternatif seçenek olarak özellikle hızlı tüketim gıdalarda olmazsa olmaz soslardan biri olan mayonezi de teste ilave ederek ilginç bir karşılaştırma gerçekleştirmiş.
Ölçümlerin %100 yük altında çalıştırılan Intel Core i7-860 işlemci kullanılarak yapıldığı testte sonuç tablosunun, oda sicaklığı ve yük altındaki işlemci sıcaklığı ölçülerek aradaki farkın hesaplanmasıyla oluşturulduğunu görüyoruz. Hazırlanan tabloya göre termal iletken olarak mayonez, piyasada satılmakta olan çok sayıda ünlü termal macuna kıyasla benzer ya da daha iyi sonuçlara imza atmayı başarıyor. Tabi bu noktada bilinmeyen faktör ise mayonezin ne kadar sürece boyunca bu etkisini sürdürebileceği zira gerçek termal macunları farklı kılan en büyük kriterlerden biri de hiç şüphe yok ki verimliliğin  korunabildiği en yüksek kullanım süresi oluyor. Çalışmanın sonuçlarına ve mayonezin performans değerlerine bakmak için adres;
Not: Bu haber sadece bilgilendirme amaçlıdır. Donanım Haber, alternatif yöntemlerin kullanımı tavsiye etmemekle birlikte bu yöndeki girişimlerde sorumluluk tamamiyle kullanıcıya aittir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
leon23 7 yıl en beğenilen
Mesir macunu sürdük mü buna işlemci şaha kalkar durdura bilene aşk olsun :D :D :D
4 Yanıt Yanıtla +169
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 7 yıl
Herşeyi denediler yakında işlemcinin üzerine sıçıp sıvarlar bir bu kaldı.
3 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 7 yıl
Evde yapmak için:
MALZEMELER
1 Su Bardağı Ayçiçek Yağı (iyi kalitede)
1 Adet Yumurta
1 Çay kaşığı tuz
1 Çorba kaşığı limon suyu
1 Çorba kaşığı sirke
Evde yapmak için:MALZEMELER1 Su Bardağı Ayçiçek Yağı (iyi kalitede)1 Adet Yumurta1 Çay kaşığı tuz1 Çorba kaşığı limon suyu1 Çorba kaşı...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
FairLighty 4 yıl fx57
fx57



 

Başta hız aşırtma tutkunları olmak üzere işlemcisinden yüksek performans almak isteyen kullanıcılar için soğutma büyük önem taşıyor ve bu noktada soğutucu ile birlikte, işlemciyle soğutucu arasındaki ısı transferinin daha efektif gerçekleştirilmesine olanak tanıyan termal macun da büyük önem taşıyor. Günümüzde piyasada farklı markalara ait onlarca çeşit termal macun bulunuyor ve formüllerindeki farklılığa ve direnç seviyelerine bağlı olarak bu macunlar farklı performans değerlerine imza atabiliyorlar. Hardware Secrets sitesi, termal macun testinde farklı bir yöntem izlemiş ve alternatif seçenek olarak özellikle hızlı tüketim gıdalarda olmazsa olmaz soslardan biri olan mayonezi de teste ilave ederek ilginç bir karşılaştırma gerçekleştirmiş.

 

Ölçümlerin %100 yük altında çalıştırılan Intel Core i7-860 işlemci kullanılarak yapıldığı testte sonuç tablosunun, oda sicaklığı ve yük altındaki işlemci sıcaklığı ölçülerek aradaki farkın hesaplanmasıyla oluşturulduğunu görüyoruz. Hazırlanan tabloya göre termal iletken olarak mayonez, piyasada satılmakta olan çok sayıda ünlü termal macuna kıyasla benzer ya da daha iyi sonuçlara imza atmayı başarıyor. Tabi bu noktada bilinmeyen faktör ise mayonezin ne kadar sürece boyunca bu etkisini sürdürebileceği zira gerçek termal macunları farklı kılan en büyük kriterlerden biri de hiç şüphe yok ki verimliliğin  korunabildiği en yüksek kullanım süresi oluyor. Çalışmanın sonuçlarına ve mayonezin performans değerlerine bakmak için adres;

 





 

Not: Bu haber sadece bilgilendirme amaçlıdır. Donanım Haber, alternatif yöntemlerin kullanımı tavsiye etmemekle birlikte bu yöndeki girişimlerde sorumluluk tamamiyle kullanıcıya aittir.


Hayir benim anlamadigim onca buyuk markalardan nasil daha iyi perf gosteriyor mayonez ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TURK-ŞAD 5 yıl
işlemci üstüne mis gbi mayonez araya hamburger köfte üstüne biraz soğan tamam fanıda takın yanmasın






kaymak sürsek Türk usulu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imrattata 6 yıl
ekmek arasi islemci.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Mayoneze koruyucu katkı maddesi kattık mı senelerce gider artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lasw3gas 6 yıl
Sizce biraz mayonez birazda macunu birbirine karıştırsak hem mayonezin iletmeye yardımcı olmasından faydalanırız gemde macunun kalıcılığını mayoneze ekleriz bana mantıklı geldi ama bi denemek gerek :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZiYaBoSS 6 yıl
Gercekten ilginc kasanin assa tarafa dogru akmazmi .d kasayi yan koyarsan o ayri tabi


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King ov Hell 6 yıl
La gözünüzü seveyim uplamayın şu konuyu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnTEC 6 yıl
mayonezin kullanım ömrü uzamış hortlamış resmen konu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hlttmz 6 yıl
O Değilde RANCH sos mayonezden daha etkili olur bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkbozkus 6 yıl
yaaa loooool
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceycey11 7 yıl
tadından yenmez :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 7 yıl
ben A 101 deki fıstık ezmesi ve arctic mx3 karışımı kullanıyorum mx3 e göre 5 derece daha iyi sonuç veriyor yenilemeye de gerek yok ama yılda bir kez olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
86569 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar, İşlemci ve performans
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech'in yeni ürünlerine yakından bakış! 7 yıl Steve Jobs anlatıyor: "Ölüm hayatın en güzel icatlarından birisidir" 7 yıl Logitech ile tablet odaklı yeni ürünleri hakkında konuştuk! 7 yıl iPhone 4S hakkında tüm detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim