Termal macun olarak mayonez kullanmanın performansa etkisi

Başta hız aşırtma tutkunları olmak üzere işlemcisinden yüksek performans almak isteyen kullanıcılar için soğutma büyük önem taşıyor ve bu noktada soğutucu ile birlikte, işlemciyle soğutucu arasındaki ısı transferinin daha efektif gerçekleştirilmesine olanak tanıyan termal macun da büyük önem taşıyor. Günümüzde piyasada farklı markalara ait onlarca çeşit termal macun bulunuyor ve formüllerindeki farklılığa ve direnç seviyelerine bağlı olarak bu macunlar farklı performans değerlerine imza atabiliyorlar. Hardware Secrets sitesi, termal macun testinde farklı bir yöntem izlemiş ve alternatif seçenek olarak özellikle hızlı tüketim gıdalarda olmazsa olmaz soslardan biri olan mayonezi de teste ilave ederek ilginç bir karşılaştırma gerçekleştirmiş.

Ölçümlerin %100 yük altında çalıştırılan Intel Core i7-860 işlemci kullanılarak yapıldığı testte sonuç tablosunun, oda sicaklığı ve yük altındaki işlemci sıcaklığı ölçülerek aradaki farkın hesaplanmasıyla oluşturulduğunu görüyoruz. Hazırlanan tabloya göre termal iletken olarak mayonez, piyasada satılmakta olan çok sayıda ünlü termal macuna kıyasla benzer ya da daha iyi sonuçlara imza atmayı başarıyor. Tabi bu noktada bilinmeyen faktör ise mayonezin ne kadar sürece boyunca bu etkisini sürdürebileceği zira gerçek termal macunları farklı kılan en büyük kriterlerden biri de hiç şüphe yok ki verimliliğin korunabildiği en yüksek kullanım süresi oluyor. Çalışmanın sonuçlarına ve mayonezin performans değerlerine bakmak için adres;

Not: Bu haber sadece bilgilendirme amaçlıdır. Donanım Haber, alternatif yöntemlerin kullanımı tavsiye etmemekle birlikte bu yöndeki girişimlerde sorumluluk tamamiyle kullanıcıya aittir.