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Tesla ile birlikte çalışan bilim adamı pil ömrünü iki katına çıkarmayı başardı

Tesla ile çalışan Kanadalı bilim adamı Jeff Dahn, yeni geliştirdikleri metod ile pil ömrünü iki katına çıkarmayı başardılar. Bu uzun ömürleri yakında Tesla ürünlerinde görebiliriz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batarya alanında yapılan çalışmalara öncülük eden Tesla, geçtiğimiz aylarda Kanadalı bilim adamı Jeff Dahn ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında Amerikalı teknoloji devinden destek alan Dahn ve ekibi, buna karşılık olarak geliştirdikleri teknolojileri Tesla ile paylaşmayı kabul etti.
Pillerin çalışma şekillerini daha iyi anlamak için önemli alaştırmalar yapan Dahn ve ekibi, geçtiğimiz günlerde önemli bir başarıya imza attıklarını açıkladı. Electrek'e verdiği röportaj sırasında Tesla ile ortak çalışmaları hakkında konuşan Kanadalı bilim adamı, Tesla'nın ürünleri için geliştirdikleri pillerin ömrünü ikiye katlamayı başardıklarını söyledi. Üstelik Dahn ve ekibi bunu hedeflenenden 4 yıl önce gerçekleştirdi.
Pillerin degradasyonuna (bozulmasına) neyin sebep olduğunu anlamak için şarj ve deşarj sırasında batarya hücrelerini inceleyen Dahn ve ekibi, bu süreci daha iyi anlamalarını sağlayan yeni bir metod geliştirdi. Henüz pillerin neden degradasyona uğradıklarını tam olarak anlayamadıklarını söyleyen Dahn, buna rağmen geliştirdikleri yeni yöntem sayesinde pil hücrelerini daha doğru ve daha hızlı bir şekilde test edebildiklerini söyledi.
Geliştirilen bu yeni yöntem pil ömrünün uzatılması yolunda önemli adımlar atılmasının önünü açtı. Tesla ürünlerinde kullanılan pillerin ömrünün iki katına çıkarılması da bu yeni yöntem sayesinde mümkün oldu. Bu uzun ömürlü piller şimdilik sadece laboratuvar ortamında test edilmiş olsa da önümüzdeki dönemde Tesla'nın ürünlerinde de kullanılmaya başlanması bekleniyor.

https://electrek.co/2017/05/09/tesla-battery-lifetime-double/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl en beğenilen
Bu tarz haberler çok çıkıyor ama gerçeğe bir türlü yansımıyor,özellikle mobil cihazlara da yansıması lazım.
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ergenius 2 yıl
O nasıl başlık
Adam Tesla ile mi çalışıyor? Bari 600km menzili var mı adamın
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DH Misafiri 2 yıl
Bazı arkadaşlar yanlış anlamış, pil kapasitesi değil, PİL ÖMRÜ iki katına çıkmış, yani 2 yıl tam kapasite kullanacağınız pili 4 yıl tam kapasite kullanacağız, yoksa 500 km giden pil 1000 km gitmiyor
Bazı arkadaşlar yanlış anlamış, pil kapasitesi değil, PİL ÖMRÜ iki katına çıkmış, yani 2 yıl tam kapasite kullanacağınız pili 4 yıl tam kapasite kullanacağız, y...
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BlindGuardianNN 2 yıl
Batarya alanında yapılan çalışmalara öncülük eden Tesla, geçtiğimiz aylarda Kanadalı bilim adamı Jeff Dahn ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında Amerikalı teknoloji devinden destek alan Dahn ve ekibi, buna karşılık olarak geliştirdikleri teknolojileri Tesla ile paylaşmayı kabul etti.

Pillerin çalışma şekillerini daha iyi anlamak için önemli alaştırmalar yapan Dahn ve ekibi, geçtiğimiz günlerde önemli bir başarıya imza attıklarını açıkladı. Electrek'e verdiği röportaj sırasında Tesla ile ortak çalışmaları hakkında konuşan Kanadalı bilim adamı, Tesla'nın ürünleri için geliştirdikleri pillerin ömrünü ikiye katlamayı başardıklarını söyledi. Üstelik Dahn ve ekibi bunu hedeflenenden 4 yıl önce gerçekleştirdi.
Philadelphia deneyi kadar olmasada idare eder.
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DH Misafiri 2 yıl
ben çok yanlış anlamısım heyecanlandım ama geçti :D
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rakanishu 2 yıl
Gene mi pil ?
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underlater 2 yıl
SSD çıktı çıkalı kaç yıl oldu. Ama hala eski HDD'leri kullanıyoruz. Yani demem o ki fiyat performans değerlendirmesine bakacak insanlar ve maalesef yine benzine dönecekler. Kapasite iki katına çıkarken fiyatta yarıya düşse mesela. İşte o zaman petrolün sonu gelir derim.
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Php 2 yıl underlater
O senin fakirliğin, 1.5TB SSD var bende, tanıdığım herkesin bilgisayarında en kötü 250gb ssd var
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AKTeknisyen 2 yıl
Tesla 8 yıl pil garantisi veriyordu. Eğer iki katına çıkarsa 15 yıl civarında pil paketi değişmeyen ve kapasite kaybı yaşamayan araçlar olacak demektir.
15 yıl çok iyi bir süre.Eğer kapasiteyide 2-3 katına çıkartılarsa dünya kökten değişir
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axaxa 2 yıl
Yine bir gerçekleşmeyen pil haberi daha bulan kendi kullanıyor herhalde
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cyraxus 2 yıl
Haberde kapasiteden değil ömürden bahsedilmiş anladığım kadarıyla.Yani menzil artmayacak şarj döngüsü uzayacak.Pilin ömrü 2000 cycle dan sonra azalmaya başlayacağına bu döngü 4000 cycle olacak anlatılmak istenen bu.
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DH Misafiri 2 yıl
Bazı arkadaşlar yanlış anlamış, pil kapasitesi değil, PİL ÖMRÜ iki katına çıkmış, yani 2 yıl tam kapasite kullanacağınız pili 4 yıl tam kapasite kullanacağız, yoksa 500 km giden pil 1000 km gitmiyor
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10ff 2 yıl
tesla pil ve apple olmasa dh ne haber yapacak?
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nacar08 2 yıl
Ben kapasite olarak değil de, şarj süresi ile ilgili gelişmelerin olacağını düşünüyorum. 15-20 dakikada full şarj olan otolar, 3-5 dakikada full şarj olan telefonlar olsa şimdilik ideal olur...
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