Tesla ile birlikte çalışan bilim adamı pil ömrünü iki katına çıkarmayı başardı

Batarya alanında yapılan çalışmalara öncülük eden Tesla, geçtiğimiz aylarda Kanadalı bilim adamı Jeff Dahn ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında Amerikalı teknoloji devinden destek alan Dahn ve ekibi, buna karşılık olarak geliştirdikleri teknolojileri Tesla ile paylaşmayı kabul etti.

Pillerin çalışma şekillerini daha iyi anlamak için önemli alaştırmalar yapan Dahn ve ekibi, geçtiğimiz günlerde önemli bir başarıya imza attıklarını açıkladı. Electrek'e verdiği röportaj sırasında Tesla ile ortak çalışmaları hakkında konuşan Kanadalı bilim adamı, Tesla'nın ürünleri için geliştirdikleri pillerin ömrünü ikiye katlamayı başardıklarını söyledi. Üstelik Dahn ve ekibi bunu hedeflenenden 4 yıl önce gerçekleştirdi.

Pillerin degradasyonuna (bozulmasına) neyin sebep olduğunu anlamak için şarj ve deşarj sırasında batarya hücrelerini inceleyen Dahn ve ekibi, bu süreci daha iyi anlamalarını sağlayan yeni bir metod geliştirdi. Henüz pillerin neden degradasyona uğradıklarını tam olarak anlayamadıklarını söyleyen Dahn, buna rağmen geliştirdikleri yeni yöntem sayesinde pil hücrelerini daha doğru ve daha hızlı bir şekilde test edebildiklerini söyledi.

Geliştirilen bu yeni yöntem pil ömrünün uzatılması yolunda önemli adımlar atılmasının önünü açtı. Tesla ürünlerinde kullanılan pillerin ömrünün iki katına çıkarılması da bu yeni yöntem sayesinde mümkün oldu. Bu uzun ömürlü piller şimdilik sadece laboratuvar ortamında test edilmiş olsa da önümüzdeki dönemde Tesla'nın ürünlerinde de kullanılmaya başlanması bekleniyor.

https://electrek.co/2017/05/09/tesla-battery-lifetime-double/