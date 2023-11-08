Elektrikli araç batarya pazarı hızla büyüyor: Çinliler zirvede

Tam Boyutta Gör Araştırma şirketi Counterpoint'in raporuna göre küresel elektrikli araç batarya kapasitesi 2023'ün ilk yarısında geçen seneye göre %54 büyüyerek 300 GWh'e ulaştı. Bu süre zarfında elektrikli araç satışları da %43 artış gösterdi.

CATL, elektrikli araç bataryaları pazarında lider durumdayken BYD ikinci, LG Energy de üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç şirket pazardaki satışların üçte ikisini oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Analist Soumen Mandal, elektrikli araç sektöründe hızlı bir dönüşüm yaşandığını ifade ederek bir önümüzdeki birkaç yıl içinde ACC, Verkor, Northvolt ve E4V gibi çok sayıda batarya tedarikçisinin piyasada kendine önemli bir yer edineceğini söyledi.Bunun yanı sıra Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve Stellantis gibi otomobil üreticilerinin de bünyesinde hücre ve paket üretimi üzerinde çalıştığını ve pazarın daha rekabetçi hale geleceğini ifade etti.

Çinliler batarya pazarında lider

Mandal, "CATL, BYD, CALB, Gotion, Sunwoda ve Farasis gibi Çinli üreticiler pazarın üçte ikisini kontrol ederken, Güney Koreli LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK Innovation yaklaşık %25 pazar payına sahipler. Elektrikli araç satışları gittikçe ivme kazanırken ülkeler kendi tedarik zincirlerini kurmak istiyorlar. Bu durum yerel oyuncuların gelişmesine olanak tanırken artan rekabet nedeniyle bazı oyuncular piayasadan çıkmaya zorlanacak" sözlerini kaydetti.

Tesla, BYD ve Volkswagen 2023'ün ilk yarısında satılan bataryaların %45'ini oluşturdular. Özellikle Tesla Model 3 ve Model Y satışları CATL ve LG'nin batarya satışlarında önemli yer ediniyor. Şangay'da üretilen Tesla araçlarının standart modellerinde CATL bataryalar, performans versiyonlarında ise LG bataryaları kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Counterpoint'in Araştırma Başkan Yardımcısı Peter Richardson "Şu anda ortalama elektrikli araç batayası 50 kWh büyüklüğünde. 2030 yılında ortalama kapasite 65-70 kWh'e çıkacak. Toplam batarya talebinin ise 2030'da 4 TWh olmasını bekliyoruz" sözlerini kaydetti.

Sodyum iyon bataryalar ve katı hal bataryaları yolda

Richardson, "Bataryalara olan talep artıp jeopolitik gerilimlerle birleştiğinde lityum fiyatları üzerinde baskı oluşuyor. Alternatif olarak pil tedarikçileri daha düşük maliyetli sodyum iyon gibi farklı kimyadaki bataryalar arıyor. CATL, yakın zamanda sodyum pillerde önemli bir atılım gerçekleştirdi ve bu tür pillerin yakında kitlesel olarak benimsenmesini bekliyoruz. Sodyum iyon piller, lityum iyon bataryalarla karşılaştırıldığında daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olduğundan performanslı ve yüksek kapasiteli elektrikli araçlar için uygun değil. Ancak iki tekerlekli, üç tekerlekli araçlarda ve daha küçük binek otomobillerde daha fazla kullanılmasını bekliyoruz. Chery iCar isimli araç CATL'in sodyum iyon bataryalarına sahip olacak ve 2024'de satışa sunulacak. Öte yandan katı hal (solid state) bataryalar da geliştirilme aşamasında ancak ticari hale gelmesine biraz zaman var. Katı hal bataryaları uygun fiyatlı hale getirmek asıl zorluk olacak." sözlerini kaydetti.

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Elektrikli araç batarya pazarı hızla büyüyor: Çinliler zirvede