Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araç batarya pazarı hızla büyüyor: Çinliler zirvede

    Küresel elektrikli araç batarya satışları 2023'ün ilk yarısında geçen seneye göre %54 artarak 300 GWh'e ulaştı. CATL, BYD ve LG batarya pazarının en büyük oyuncuları oldu.
    Elektrikli araç batarya pazarı hızla büyüyor: Çinliler zirvede Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi Counterpoint'in raporuna göre küresel elektrikli araç batarya kapasitesi 2023'ün ilk yarısında geçen seneye göre %54 büyüyerek 300 GWh'e ulaştı. Bu süre zarfında elektrikli araç satışları da %43 artış gösterdi.

    CATL, elektrikli araç bataryaları pazarında lider durumdayken BYD ikinci, LG Energy de üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç şirket pazardaki satışların üçte ikisini oluşturuyor.

    Elektrikli araç batarya pazarı hızla büyüyor: Çinliler zirvede Tam Boyutta Gör
    Analist Soumen Mandal, elektrikli araç sektöründe hızlı bir dönüşüm yaşandığını ifade ederek bir önümüzdeki birkaç yıl içinde ACC, Verkor, Northvolt ve E4V gibi çok sayıda batarya tedarikçisinin piyasada kendine önemli bir yer edineceğini söyledi.Bunun yanı sıra Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ve Stellantis gibi otomobil üreticilerinin de bünyesinde hücre ve paket üretimi üzerinde çalıştığını ve pazarın daha rekabetçi hale geleceğini ifade etti.

    Çinliler batarya pazarında lider

    Mandal, "CATL, BYD, CALB, Gotion, Sunwoda ve Farasis gibi Çinli üreticiler pazarın üçte ikisini kontrol ederken, Güney Koreli LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK Innovation yaklaşık %25 pazar payına sahipler. Elektrikli araç satışları gittikçe ivme kazanırken ülkeler kendi tedarik zincirlerini kurmak istiyorlar. Bu durum yerel oyuncuların gelişmesine olanak tanırken artan rekabet nedeniyle bazı oyuncular piayasadan çıkmaya zorlanacak" sözlerini kaydetti.

    Tesla, BYD ve Volkswagen 2023'ün ilk yarısında satılan bataryaların %45'ini oluşturdular. Özellikle Tesla Model 3 ve Model Y satışları CATL ve LG'nin batarya satışlarında önemli yer ediniyor. Şangay'da üretilen Tesla araçlarının standart modellerinde CATL bataryalar, performans versiyonlarında ise LG bataryaları kullanılıyor. 

    Elektrikli araç batarya pazarı hızla büyüyor: Çinliler zirvede Tam Boyutta Gör
    Counterpoint'in Araştırma Başkan Yardımcısı Peter Richardson "Şu anda ortalama elektrikli araç batayası 50 kWh büyüklüğünde. 2030 yılında ortalama kapasite 65-70 kWh'e çıkacak. Toplam batarya talebinin ise 2030'da 4 TWh olmasını bekliyoruz" sözlerini kaydetti.

    Sodyum iyon bataryalar ve katı hal bataryaları yolda

    Richardson, "Bataryalara olan talep artıp jeopolitik gerilimlerle birleştiğinde lityum fiyatları üzerinde baskı oluşuyor. Alternatif olarak pil tedarikçileri daha düşük maliyetli sodyum iyon gibi farklı kimyadaki bataryalar arıyor. CATL, yakın zamanda sodyum pillerde önemli bir atılım gerçekleştirdi ve bu tür pillerin yakında kitlesel olarak benimsenmesini bekliyoruz. Sodyum iyon piller, lityum iyon bataryalarla karşılaştırıldığında daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olduğundan performanslı ve yüksek kapasiteli elektrikli araçlar için uygun değil. Ancak iki tekerlekli, üç tekerlekli araçlarda ve daha küçük binek otomobillerde daha fazla kullanılmasını bekliyoruz. Chery iCar isimli araç CATL'in sodyum iyon bataryalarına sahip olacak ve 2024'de satışa sunulacak. Öte yandan katı hal (solid state) bataryalar da geliştirilme aşamasında ancak ticari hale gelmesine biraz zaman var. Katı hal bataryaları uygun fiyatlı hale getirmek asıl zorluk olacak." sözlerini kaydetti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs go hesap açma markette çalışmak dolby atmos nedir biruni üniversitesi ekşi kilo verdim ama göbek gitmedi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız