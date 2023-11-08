Elektrikli araç batarya pazarı hızla büyüyor: Çinliler zirvede

CATL, elektrikli araç bataryaları pazarında lider durumdayken BYD ikinci, LG Energy de üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç şirket pazardaki satışların üçte ikisini oluşturuyor.
Çinliler batarya pazarında lider
Mandal, "CATL, BYD, CALB, Gotion, Sunwoda ve Farasis gibi Çinli üreticiler pazarın üçte ikisini kontrol ederken, Güney Koreli LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK Innovation yaklaşık %25 pazar payına sahipler. Elektrikli araç satışları gittikçe ivme kazanırken ülkeler kendi tedarik zincirlerini kurmak istiyorlar. Bu durum yerel oyuncuların gelişmesine olanak tanırken artan rekabet nedeniyle bazı oyuncular piayasadan çıkmaya zorlanacak" sözlerini kaydetti.
Tesla, BYD ve Volkswagen 2023'ün ilk yarısında satılan bataryaların %45'ini oluşturdular. Özellikle Tesla Model 3 ve Model Y satışları CATL ve LG'nin batarya satışlarında önemli yer ediniyor. Şangay'da üretilen Tesla araçlarının standart modellerinde CATL bataryalar, performans versiyonlarında ise LG bataryaları kullanılıyor.
Sodyum iyon bataryalar ve katı hal bataryaları yolda
Richardson, "Bataryalara olan talep artıp jeopolitik gerilimlerle birleştiğinde lityum fiyatları üzerinde baskı oluşuyor. Alternatif olarak pil tedarikçileri daha düşük maliyetli sodyum iyon gibi farklı kimyadaki bataryalar arıyor. CATL, yakın zamanda sodyum pillerde önemli bir atılım gerçekleştirdi ve bu tür pillerin yakında kitlesel olarak benimsenmesini bekliyoruz. Sodyum iyon piller, lityum iyon bataryalarla karşılaştırıldığında daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olduğundan performanslı ve yüksek kapasiteli elektrikli araçlar için uygun değil. Ancak iki tekerlekli, üç tekerlekli araçlarda ve daha küçük binek otomobillerde daha fazla kullanılmasını bekliyoruz. Chery iCar isimli araç CATL'in sodyum iyon bataryalarına sahip olacak ve 2024'de satışa sunulacak. Öte yandan katı hal (solid state) bataryalar da geliştirilme aşamasında ancak ticari hale gelmesine biraz zaman var. Katı hal bataryaları uygun fiyatlı hale getirmek asıl zorluk olacak." sözlerini kaydetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.