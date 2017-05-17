Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uber sürücüsüz otomobil projesinde Tesla'ya ortaklık teklif etmiş

Uber CEO'su Travis Kalanick'in sürücüsüz otomobiller alanında birlikte çalışmak için Tesla'nın kapısını çaldığı ancak Elon Musk'ın bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,4b
1
2
Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fortune dergisinin yazarlarından Adam Lashinsky'nin önümüzdeki hafta çıkacak yeni kitabı Wild Ride, otomotiv dünyası ile ilgili bilinmeyen bazı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Kitabın bir kopyası eline ulaşan Bloomberg'in haberine göre Lashinsky'in yeni kitabında Tesla'nın Uber'den gelen bir ortaklık teklifini geri çevirdiği yazıyor.
Wild Ride'da anlatılanlara bakılırsa Uber CEO'su Travis Kalanick, sürücüsüz otomobil projesinde Tesla ile birlikte çalışmak istemiş. O dönemde Uber'in Çin'deki en büyük rakibi olan Didi Chuxing'in Apple'dan 1 milyar dolar yatırım almasının ardından Tesla'nın kapısını çalan Uber CEO'su, Tesla CEO'su Elon Musk'a Apple'a karşı güçlerini birleştirmeyi teklif etmiş. Elon Musk ise Uber ile birlikte çalışma teklifini reddetmiş.
Kalanick'in açıklamalarına göre bu görüşme Tesla'nın kendi sürücüsüz otomobil projesini duyurmasından sadece iki gün önce gerçekleşmiş. 18 Temmuz'da Uber'in sürücüsüz otomobiller üzerinde birlikte çalışma teklifini "çılgınca" ve "gerçekçi olmadığı" gerekçesiyle reddeden Elon Musk, 20 Temmuz'da şirketin yeni sürücüsüz otomobil projesi Tesla Network'ü duyurdu.
Çılgınca projelere imza atmasıyla tanınan Musk'ın ağzından "fazla çılgınca" ve "gerçekçi değil" gibi sözleri duyduğu zaman Tesla'nın benzer bir proje üzerinde çalıştığını anladığını söyleyen Uber CEO'su, "işte o zaman Tesla'nın da rakip olacağını anladım" dedi.

https://electrek.co/2017/05/16/uber-partner-tesla-autonomous-driving-tesla-network/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 2 yıl
Kendi önünü niye kessin ki adam?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
Elon Musk yeteri kadar çılgınca bulmamış herhal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Dizel araçlar bir senede 38 bin kişinin ölümünden sorumlu 2 yıl ARM'nin yeni hedefi insan beyni 2 yıl Star Trek: Discovery'nin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Vestel, Toshiba’nın satın alınması için teklif hazırlığında 2 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy C10 göründü 2 yıl LG V30 firmanın ilk OLED ekranlı telefonu olabilir 2 yıl Google'dan "akıllı" kamera uygulaması: Google Lens 2 yıl Vergi reformu bekleyen Apple'da hisseler düşüşe geçti 2 yıl Google Fotoğraflar yeni özelliklerle güncellendi 2 yıl Google Assistant nihayet iOS platformunda 2 yıl Telefondan bağımsız Daydream gözlükler geliyor 2 yıl Giriş seviyesi cihazlara Android Go geliyor 2 yıl Havalimanlarında yüz tarama sistemi dönemi başlıyor 2 yıl HTC U11 mercek altında: Yeni amiral gemisini Türkiye'de ilk defa kullandık 2 yıl Simülasyonda öğrendiğini uygulayabilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl Kadınların dijital asistanı Pepapp 500 bin kadın tarafından kullanılıyor 2 yıl SpaceX en ağır yükünü başarıyla yörüngeye yerleştirdi 2 yıl Johnny Depp ünlü yazılımcı John McAfee'yi canlandıracak 2 yıl Microsoft, Outlook'taki "J" hatasını 7 yıl sonra düzeltti 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 resmileşti 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Uber sürücüsüz otomobil projesinde Tesla'ya ortaklık teklif etmiş Sonraki WannaCry saldırısı en çok korsan Windows'lu bilgisayarları vurdu 2 yıl Samsung Galaxy J5 ve J7 (2017) modelleri fiyatlarıyla birlikte sızdı 2 yıl İBB’den UBER ve BiTaksi rakibi hizmet: iTaksi 2 yıl 1998 model Toyota ile 2015 model Toyota çarpışırsa ne olur? 2 yıl Intel işlemcilerinde AMD sürprizi 2 yıl En canavarı burada: AMD Radeon Vega Frontier ekran kartı 2 yıl Fırat Kalkanı tecrübesiyle yepyeni bir tank: Altay Asimetrik Harp Tankı ve seri üretime ilişkin açıklamalar 2 yıl Otoyollarda önemli düzenleme: Ortalama hıza göre ceza kesilecek 2 yıl Optik yakınlaştırmalı Asus ZenFone Zoom S satışa sunuldu 2 yıl Türkiye’nin ilk yerli kaynaklarla geliştirilen uydusu 2019’da fırlatılıyor 2 yıl Dış iskeletler ağır yük kaldıran işçilerin yardımcısı olacak 2 yıl AMD vites yükseltiyor: Zen 2 işlemciler 2018'de, üstelik 7nm! 2 yıl HP’den daha gelişmiş yeni nesil A3 baskı portföyü 2 yıl AMD doğruladı: 16 çekirdekli Ryzen işlemciler geliyor 2 yıl Uber-Google davasında ilk karar Google'dan yana 2 yıl AMD açıkladı: Mobil Ryzen işlemciler geliyor, üstelik entegre Vega GPU ile! 2 yıl AMD yeni ekran kartı Radeon RX 560'ı tanıttı 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisi 5 milyon sattı 2 yıl Mikro devre üzerinde ilk beyin hücreleri geliştirildi 2 yıl Yeni nesil Apple Watch'lar kan şekerini öçebilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim