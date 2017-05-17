Uber sürücüsüz otomobil projesinde Tesla'ya ortaklık teklif etmiş

Fortune dergisinin yazarlarından Adam Lashinsky'nin önümüzdeki hafta çıkacak yeni kitabı Wild Ride, otomotiv dünyası ile ilgili bilinmeyen bazı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Kitabın bir kopyası eline ulaşan Bloomberg'in haberine göre Lashinsky'in yeni kitabında Tesla'nın Uber'den gelen bir ortaklık teklifini geri çevirdiği yazıyor.

Wild Ride'da anlatılanlara bakılırsa Uber CEO'su Travis Kalanick, sürücüsüz otomobil projesinde Tesla ile birlikte çalışmak istemiş. O dönemde Uber'in Çin'deki en büyük rakibi olan Didi Chuxing'in Apple'dan 1 milyar dolar yatırım almasının ardından Tesla'nın kapısını çalan Uber CEO'su, Tesla CEO'su Elon Musk'a Apple'a karşı güçlerini birleştirmeyi teklif etmiş. Elon Musk ise Uber ile birlikte çalışma teklifini reddetmiş.

Kalanick'in açıklamalarına göre bu görüşme Tesla'nın kendi sürücüsüz otomobil projesini duyurmasından sadece iki gün önce gerçekleşmiş. 18 Temmuz'da Uber'in sürücüsüz otomobiller üzerinde birlikte çalışma teklifini "çılgınca" ve "gerçekçi olmadığı" gerekçesiyle reddeden Elon Musk, 20 Temmuz'da şirketin yeni sürücüsüz otomobil projesi Tesla Network'ü duyurdu.

Çılgınca projelere imza atmasıyla tanınan Musk'ın ağzından "fazla çılgınca" ve "gerçekçi değil" gibi sözleri duyduğu zaman Tesla'nın benzer bir proje üzerinde çalıştığını anladığını söyleyen Uber CEO'su, "işte o zaman Tesla'nın da rakip olacağını anladım" dedi.

https://electrek.co/2017/05/16/uber-partner-tesla-autonomous-driving-tesla-network/