Texas Instruments mobil cihazlara yönelik 720p projeksiyon modülü geliştirdi





Taşınabilirlik açısından oldukça gelişen projeksiyon cihazları cebe sığacak hale gelse de halen akıllı telefon veya tabletlere entegrasyon konusunda somut adımlar atabilmiş değil. Çözünürlükleri nispeten düşük olan mobil projeksiyon modülleri enerji sarfiyatına da olumsuz katkı yapıyor.





Texas Instruments tarafından geliştirilen 0.3 inçlik 720p TRP DLP Pico projeksiyon yongası firmanın en küçük ve en enerji verimli yongası olarak dikkat çekiyor. Bu sayede yonga akıllı telefon ve tablet gibi taşınabilir cihazlara uygun hale geliyor.





Firma yeni teknolojisini ilk olarak geçen yıl ki IFA 2013 etkinliğinde duyurmuştu. Tilt&Roll Pixel tanımının kısaltılması olan TRP, pico projeksiyon cihazlarının daha keskin ve daha parlak görüntüler yansıtabilmesine olanak tanıyor. 0.3 inç yanında 0.2 inçlik 4K çözünürlüklere olanak tanıyan bir yonga da geliştirme aşamasında.





Yonga önceki seriye oranla yüzde 50 daha az enerji tüketiyor, yüzde 100 daha fazla parlaklık sağlıyor ve yüzde 30 daha verimli çalışıyor. Yonganın temel aldığı DLP Cinema teknolojisi ise modern sinema salonlarındaki projeksiyon sistemlerinde kullanılan ile aynı.





Yeni yongayı kullanan mobil cihazlar Galaxy Beam gibi örneklere göre daha keskin ve kaliteli görüntüler sunacak ve daha az enerji tüketeecek. TI yeni yongasını örneklemeye başladı ve yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/ti-pico-720p-projection-354304/