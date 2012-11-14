Texas Instruments, renkli ekranlı TI-84+ hesap makinesini gelecek yıl satışa sunacak

Haber Editörü
Artık mobil cihazlarda yer alan hesap makinesi uygulamaları daha çok kullanılır olsa da fiziksel hesap makinesi ürünleri yine de popülerliğini korumaya devam ediyor.
Fiziksel hesap makinesi sektöründe de faaliyet gösteren Texas Instruments, renkli ekranlı bir cihaz üzerine çalıştığı iddialarını doğruladı.
TI-84+ C adlı renkli ekranlı hesap makinesi, gelecek yıl bahar aylarında meraklılarıyla buluşacak ve fiyatı 150$ civarında olacak. Bu model TI-84+ veya TI-84+ Silver Edition modellerinin yerini almayacak. Ancak eski sürümlerdeki hesaplama uygulamaları da TI-84+ C ile uyumlu olmayacak. TI, yeni ürünü için uygulamaları optimize etmekle uğraşıyor. Bu bakımdan kesin bir satış tarihi verilemiyor.
TI-84+ C modelinde 240 x 320 piksel çözünürlükte ekran olması beklenirken, fotoğraf ve grafik yükleyebilme, şarj edilebilir batarya gibi özellikler olacağı belirtiliyor.
http://www.techpoweredmath.com/confirmed-texas-instruments-release-color-ti-84/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaslar siz gidin leblebi falan yazin, Allah askina soyle sacma yorumlar yapmayin.
her uygulamaya ozel, profesyonel cihazin altinda bu dahiyane yorumu yapanlar cikiyor ya. tek akilli sensin tabi. senin kucuk dunyandaki dar kullaniminda bunu almak enayilik dogru. ama kompleks matematik hesaplari yapan muhendisler ve bilimadamlari icin dogal ihtiyac.
Bu makinelere cop diyen cok buyuk yanilgi icindedir cunku bir programlanabilir multifonksiyonel fiziksel hesap makinesinin yerini hicbir program-app tutamaz. Lisede kimya olimpiyatina hazirlanirken casio fx991 vardi o bile yetmiyordu bazen, sonra ti89 titanium aldim. iphone ve android'deki hesaplama uygulamalarini zaten hic soylemiyorum. Kisacasi ihtiyaci olan icin cok faydali araclar bunlar.
Edit:imla