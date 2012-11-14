Texas Instruments, renkli ekranlı TI-84+ hesap makinesini gelecek yıl satışa sunacak





Artık mobil cihazlarda yer alan hesap makinesi uygulamaları daha çok kullanılır olsa da fiziksel hesap makinesi ürünleri yine de popülerliğini korumaya devam ediyor.





Fiziksel hesap makinesi sektöründe de faaliyet gösteren Texas Instruments, renkli ekranlı bir cihaz üzerine çalıştığı iddialarını doğruladı.





TI-84+ C adlı renkli ekranlı hesap makinesi, gelecek yıl bahar aylarında meraklılarıyla buluşacak ve fiyatı 150$ civarında olacak. Bu model TI-84+ veya TI-84+ Silver Edition modellerinin yerini almayacak. Ancak eski sürümlerdeki hesaplama uygulamaları da TI-84+ C ile uyumlu olmayacak. TI, yeni ürünü için uygulamaları optimize etmekle uğraşıyor. Bu bakımdan kesin bir satış tarihi verilemiyor.





TI-84+ C modelinde 240 x 320 piksel çözünürlükte ekran olması beklenirken, fotoğraf ve grafik yükleyebilme, şarj edilebilir batarya gibi özellikler olacağı belirtiliyor.

http://www.techpoweredmath.com/confirmed-texas-instruments-release-color-ti-84/