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Texas Instruments, renkli ekranlı TI-84+ hesap makinesini gelecek yıl satışa sunacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Artık mobil cihazlarda yer alan hesap makinesi uygulamaları daha çok kullanılır olsa da fiziksel hesap makinesi ürünleri yine de popülerliğini korumaya devam ediyor.

Fiziksel hesap makinesi sektöründe de faaliyet gösteren Texas Instruments, renkli ekranlı bir cihaz üzerine çalıştığı iddialarını doğruladı.

TI-84+ C adlı renkli ekranlı hesap makinesi, gelecek yıl bahar aylarında meraklılarıyla buluşacak ve fiyatı 150$ civarında olacak. Bu model TI-84+ veya TI-84+ Silver Edition modellerinin yerini almayacak. Ancak eski sürümlerdeki hesaplama uygulamaları da TI-84+ C ile uyumlu olmayacak. TI, yeni ürünü için uygulamaları optimize etmekle uğraşıyor. Bu bakımdan kesin bir satış tarihi verilemiyor.

TI-84+ C modelinde 240 x 320 piksel çözünürlükte ekran olması beklenirken, fotoğraf ve grafik yükleyebilme, şarj edilebilir batarya gibi özellikler olacağı belirtiliyor. 

http://www.techpoweredmath.com/confirmed-texas-instruments-release-color-ti-84/ Yorum Yaz
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thal1on 7 yıl en beğenilen
Hesap makinesini sadece dort islem icin kullanan tayfa aleti kotulemeye baslamis hemen.

Arkadaslar siz gidin leblebi falan yazin, Allah askina soyle sacma yorumlar yapmayin.
Hesap makinesini sadece dort islem icin kullanan tayfa aleti kotulemeye baslamis hemen.Arkadaslar siz gidin leblebi falan yazin, Allah askina soyle s...
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darkaura 7 yıl
DH Misafiri
Bir hesap makinesine 150$ veren enayinin en önde gidenidir..

her uygulamaya ozel, profesyonel cihazin altinda bu dahiyane yorumu yapanlar cikiyor ya. tek akilli sensin tabi. senin kucuk dunyandaki dar kullaniminda bunu almak enayilik dogru. ama kompleks matematik hesaplari yapan muhendisler ve bilimadamlari icin dogal ihtiyac.
DH MisafiriBir hesap makinesine 150$ veren enayinin en önde gidenidir..her uygulamaya ozel, profesyonel cihazin altinda bu dahiyane y...
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Psydia 7 yıl
Bunlarin programlanabilir arm tabanli olanlari vardi onlara pcden oyun yazip hesap makinasini flashlayip oyun konsoluna cevirebiliyorduk


Bu makinelere cop diyen cok buyuk yanilgi icindedir cunku bir programlanabilir multifonksiyonel fiziksel hesap makinesinin yerini hicbir program-app tutamaz. Lisede kimya olimpiyatina hazirlanirken casio fx991 vardi o bile yetmiyordu bazen, sonra ti89 titanium aldim. iphone ve android'deki hesaplama uygulamalarini zaten hic soylemiyorum. Kisacasi ihtiyaci olan icin cok faydali araclar bunlar.
Edit:imla
Bunlarin programlanabilir arm tabanli olanlari vardi onlara pcden oyun yazip hesap makinasini flashlayip oyun konsoluna cevirebiliyorduk
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DH Misafiri 7 yıl
Bu modelin pc ya da android'de uygulamasi ne zaman çıkar bilmiyorum, ancak Ti-89'un pc uygulaması bende vardı. Kısa bir google araştırmasıyla android için de olduğunu gördüm. Evet, rom indirmek gerekiyor, ancak ebatı büyük olmayan dosyalardı diye hatırlıyorum. Emulator, Ti-89 Titanium falan diye arayınca çıkacaktır.
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nurettinaz 7 yıl
Tüh en gerekli şeydi bu nasılda geç kalındı arkadaşım bir şeyinde b...k unu çıkarmayın walla sadece bizim insanımız değil bütün insalıkta var şu abartma mevzu
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Yaratık00 7 yıl
Matematikçiler burda - lere bak :)
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darkaura 7 yıl Yaratık00
Yaratık00

Matematikçiler burda - lere bak :)

normaldir. scientific hesap makinasi haberine dogal olarak boyle bir ihtiyaci olanlar bakar. ya matematikcidir yada muhendis. ama genelde muhendislik ogrencisi oluyor :)
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NorthShield 7 yıl
İphone forever... nerde apple fanları yahu :)))
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darkaura 7 yıl
DH Misafiri
Bir hesap makinesine 150$ veren enayinin en önde gidenidir..

her uygulamaya ozel, profesyonel cihazin altinda bu dahiyane yorumu yapanlar cikiyor ya. tek akilli sensin tabi. senin kucuk dunyandaki dar kullaniminda bunu almak enayilik dogru. ama kompleks matematik hesaplari yapan muhendisler ve bilimadamlari icin dogal ihtiyac.
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depeche35 7 yıl
Bu makinayı hocalar sınava sokturmaz ki ! bilgisayar muamelesi yaparlar...
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scot 7 yıl
Sarjli hesap makinasi kocum benim
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giant eagle 7 yıl
ben ti-83 plus kullaniyorum.grafik icin iyi ama wolframalpha cok daha kullanisli.ama sinavlara telefon,laptop sokamadimizdan el mahkum ti-83plusa devam
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talerk 7 yıl
Bide Omap 5 i duyarsa idi iyi olacaktı ama
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aceleciburak 7 yıl
Casio 991fx benim için efsanedir az ısı transfer hesaplamalarını yaptırmadı bana sırt çantamdan ayırmadığım yegane cihazımdır ...

Ancak TI asla yabana atılacak bir firma değil Hesap Makinelerinin çoğu pro seridir TI ın yaptığı bir çok ürün bence kaliteli ve hayatı kolaylaştıran ürünlerdir ...
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