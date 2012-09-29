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Thanko, yeni Android akıllı TV kutusunu tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
1
20
Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemi ile birlikte akıllı TV platformunu hedef alan ve uygun fiyat sunan çubuk şeklinde veya kutu şeklinde medya oynatıcıları daha sık piyasada görür olduk.

Smart TV kutularıyla tanıdığımız Thanko, listeye yeni bir cihaz daha ekledi.

ANDBOX44 modeli Android 4.0 üzerinde çalışan bir Smart TV kutusu. Kutu HDMI bağlantısı üzerinden televizyonunuza bağlanıyor ve MPG 1/2/4, WMV 7/8/9(VC1), ASF, H26 4/H 263,MP4, FLV, 3GPP, MOV, MKV, RM/RMVB, TS, M2TS, DIVX/XVID, AVI, DAT and OGG, M4A, MID, MP3, WAV, AMR, WMA, FLAC, RA ve AAC gibi pek çok önemli formata destek veriyor.

Kutuda Cortex-A8 tabanlı 1.5GHz hızında çalışan Allwinner A10 işlemcisi kullanılmış. 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Ethernet, SD kart girişi, iki USB portu, 1080p çıkış çözünürlük desteği, Google Play mağaza erişimi, 250mm x 145mm x 75mm boyut ve 430 gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Japon Thanko, ürünü 128$'dan satışa sunmuş durumda. 

http://www.thanko.jp/product/2709.html Yorum Yaz
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Python 7 yıl
Fiyat tabletlere göre fazla tam tersi olması gerekli aslında benzer donanımdaki tablet daha ucuza geliyor,üstüne lcd ekranı kamerası paneli pilide var,çinlileri anlamak cidden zor.
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etokaraduman 7 yıl Python
Delphi Diesel

Fiyat tabletlere göre fazla tam tersi olması gerekli aslında benzer donanımdaki tablet daha ucuza geliyor,üstüne lcd ekranı kamerası paneli pilide var,çinlileri anlamak cidden zor.

Doğru haklısınız ama bu özelliklerde bir tablet yok maalesef. Önceliinizin ne olduğu çok önemli. Farzedin tabletialdınız. Televizyondan ses alıp sadece siz seyrediyorsanız problem yok. Ama evde sabit bir cihaz, home theatre sisteminiz üzerinden ses almak istiyorsanız uygun değil.

Çin bu konuda çok geniş bir yelpaze sunuyor ve kullanıcılara da bu noktada alacakları ürünü ne için almak istedikleri sorusu kalıyor.

Evde odanızdaki tvye bağlayacağınız bir cihazsa aradığınız Delphi 'ninde dediği gibi kesinlikle tablet makul gözüküyor. Sabah evden çıakrken alın yanınıza.

Evde salonunuzdaki tvye bağlayarak ailenizle yada arkadaşlarınızla ve siz yokkende izleyecekelri bir cihazsa aradığınız ozaman nmt yada android box.
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Recharged 7 yıl
Cihaz iş yapacak türden ancak o ücretin burada geçerli olacağını düşünmüyorum üstüne bindirim olacaktır.
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baris5834 7 yıl
110$ auro tabletler var cortex a9 çift çekirdek ve 1gb ram li özellik daha üstün üstelik ips 7inc ekranda var gene takarsın arkaya canın istedikçede çıkarır tablet niyetine kullanırsın arıca crystal tablette 4.1jb vcar şuan 108$ dan satılıyo
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etokaraduman 7 yıl baris5834
aloneman5

110$ auro tabletler var cortex a9 çift çekirdek ve 1gb ram li özellik daha üstün üstelik ips 7inc ekranda var gene takarsın arkaya canın istedikçede çıkarır tablet niyetine kullanırsın arıca crystal tablette 4.1jb vcar şuan 108$ dan satılıyo

Tabletlerin ama sanırım en büyük dezavantajı ses sistmei kullanıyorsanız bağlayabilme imkanınızın olmaması. Yanılıyor muyum ?
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Rubisco 7 yıl
Memlekette var mı bundan? Yok! Getiren var mı? Yok! Haber Değeri var mı? Yok!
Her zmanki çabuk, basit, emek gerektirmeyen, kopyala yapıştır haberlerden.
Soru : Bu cihazlarda Sopcast çalışıyor mu, hangisilerinde sorunsuz çalışıyor? 1080p çıkış ayarlayınca takılan cihazlar var (video 1080p değil ha). Sopcast de 3mbit 50fps maç yayını kaldırabilir mi mesela? Bunlara cevap var mı? Oda Yok!
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der_Kaiser 7 yıl
Batuist
peki diyeim bunu TVnin arkasına bağladık .. nasıl kumanda edicez android 4 işletim sistemini bunda??? özel bir kuymandası var mı???

+1
Evet böyle bir cihazın uzaktan kumandaya sahip olmaması büyük eksiklik olur.
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BERK BEY 7 yıl
GÜZEL OLMUŞ
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Batuist 7 yıl
peki diyeim bunu TVnin arkasına bağladık .. nasıl kumanda edicez android 4 işletim sistemini bunda??? özel bir kuymandası var mı???
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Puzzles 7 yıl
Fiyatı iyiymiş.
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sertacarslan 7 yıl
Özel bir media center yazılımı ile gelmiyorsa bu kadar para verilmez. Aliexpress'de çift çekirdek işlemcili, dört çekirdek grafik işlemcili, air mouse'lu android stick'leri 60-70 dolara satıyorlar.
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JoeyBane 7 yıl
Bu cihazlar çok iş yapacak. HTPC'yi multimedia cihazı olarak kullanacak kişiler bunları alsınlar daha iyi. Fiyat konusunda yanlış bir politika izlemişler. Tabletler bile bu fiyata iken yarım kiloluk ekransız bir cihaza 128$ vermek ne derece mantıklıdır bilemedim.
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Amedra 7 yıl
128$ iyi ama biraz rağbet görmesi lazım.
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xconnect 7 yıl
Mikrofon girişinden arama yapılabilir mi?
Skype, GTalk ...
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