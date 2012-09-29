Thanko, yeni Android akıllı TV kutusunu tanıttı

Haber Editörü
Android işletim sistemi ile birlikte akıllı TV platformunu hedef alan ve uygun fiyat sunan çubuk şeklinde veya kutu şeklinde medya oynatıcıları daha sık piyasada görür olduk.
Smart TV kutularıyla tanıdığımız Thanko, listeye yeni bir cihaz daha ekledi.
ANDBOX44 modeli Android 4.0 üzerinde çalışan bir Smart TV kutusu. Kutu HDMI bağlantısı üzerinden televizyonunuza bağlanıyor ve MPG 1/2/4, WMV 7/8/9(VC1), ASF, H26 4/H 263,MP4, FLV, 3GPP, MOV, MKV, RM/RMVB, TS, M2TS, DIVX/XVID, AVI, DAT and OGG, M4A, MID, MP3, WAV, AMR, WMA, FLAC, RA ve AAC gibi pek çok önemli formata destek veriyor.
Kutuda Cortex-A8 tabanlı 1.5GHz hızında çalışan Allwinner A10 işlemcisi kullanılmış. 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Ethernet, SD kart girişi, iki USB portu, 1080p çıkış çözünürlük desteği, Google Play mağaza erişimi, 250mm x 145mm x 75mm boyut ve 430 gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.
Japon Thanko, ürünü 128$'dan satışa sunmuş durumda.
http://www.thanko.jp/product/2709.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Doğru haklısınız ama bu özelliklerde bir tablet yok maalesef. Önceliinizin ne olduğu çok önemli. Farzedin tabletialdınız. Televizyondan ses alıp sadece siz seyrediyorsanız problem yok. Ama evde sabit bir cihaz, home theatre sisteminiz üzerinden ses almak istiyorsanız uygun değil.
Çin bu konuda çok geniş bir yelpaze sunuyor ve kullanıcılara da bu noktada alacakları ürünü ne için almak istedikleri sorusu kalıyor.
Evde odanızdaki tvye bağlayacağınız bir cihazsa aradığınız Delphi 'ninde dediği gibi kesinlikle tablet makul gözüküyor. Sabah evden çıakrken alın yanınıza.
Evde salonunuzdaki tvye bağlayarak ailenizle yada arkadaşlarınızla ve siz yokkende izleyecekelri bir cihazsa aradığınız ozaman nmt yada android box.
Tabletlerin ama sanırım en büyük dezavantajı ses sistmei kullanıyorsanız bağlayabilme imkanınızın olmaması. Yanılıyor muyum ?
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Soru : Bu cihazlarda Sopcast çalışıyor mu, hangisilerinde sorunsuz çalışıyor? 1080p çıkış ayarlayınca takılan cihazlar var (video 1080p değil ha). Sopcast de 3mbit 50fps maç yayını kaldırabilir mi mesela? Bunlara cevap var mı? Oda Yok!
+1
Evet böyle bir cihazın uzaktan kumandaya sahip olmaması büyük eksiklik olur.
Skype, GTalk ...