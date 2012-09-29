Thanko, yeni Android akıllı TV kutusunu tanıttı

Android işletim sistemi ile birlikte akıllı TV platformunu hedef alan ve uygun fiyat sunan çubuk şeklinde veya kutu şeklinde medya oynatıcıları daha sık piyasada görür olduk.





Smart TV kutularıyla tanıdığımız Thanko, listeye yeni bir cihaz daha ekledi.





ANDBOX44 modeli Android 4.0 üzerinde çalışan bir Smart TV kutusu. Kutu HDMI bağlantısı üzerinden televizyonunuza bağlanıyor ve MPG 1/2/4, WMV 7/8/9(VC1), ASF, H26 4/H 263,MP4, FLV, 3GPP, MOV, MKV, RM/RMVB, TS, M2TS, DIVX/XVID, AVI, DAT and OGG, M4A, MID, MP3, WAV, AMR, WMA, FLAC, RA ve AAC gibi pek çok önemli formata destek veriyor.





Kutuda Cortex-A8 tabanlı 1.5GHz hızında çalışan Allwinner A10 işlemcisi kullanılmış. 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Ethernet, SD kart girişi, iki USB portu, 1080p çıkış çözünürlük desteği, Google Play mağaza erişimi, 250mm x 145mm x 75mm boyut ve 430 gr ağırlık şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Japon Thanko, ürünü 128$'dan satışa sunmuş durumda.