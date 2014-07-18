The Walking Dead Season 2'nin dördüncü hikayesi önümüzdeki hafta yayımlanacak

Telltale Games'in point and click oynanışına sahip macera oyunu The Walking Dead'in ikinci sezonu, dördüncü hikayesine önümüzdeki hafta kavuşacak.





Yapılan açıklamaya göre, ikinci sezonun dördüncü hikayesi bu ayın 22'sinde PC, Mac, PS3(Amerika) ve PS Vita(Amerika); 23'ünde Xbox, PS3(Avrupa) ve PS Vita(Avrupa) için yayımlanacak. Son olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunulacak olan hikaye, 24'ünde Appstore'daki yerini alacak.





Amid the Ruins adlı dördüncü hikaye, oyunun iOS sürümünde 10.49 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak.

https://twitter.com/telltalegames/status/489771771633999873