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The Walking Dead Season 2'nin dördüncü hikayesi önümüzdeki hafta yayımlanacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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The Walking Dead Season 2'nin dördüncü hikayesi önümüzdeki hafta yayımlanacak
Telltale Games'in point and click oynanışına sahip macera oyunu The Walking Dead'in ikinci sezonu, dördüncü hikayesine önümüzdeki hafta kavuşacak.

Yapılan açıklamaya göre, ikinci sezonun dördüncü hikayesi bu ayın 22'sinde PC, Mac, PS3(Amerika) ve PS Vita(Amerika); 23'ünde Xbox, PS3(Avrupa) ve PS Vita(Avrupa) için yayımlanacak. Son olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunulacak olan hikaye, 24'ünde Appstore'daki yerini alacak.

Amid the Ruins adlı dördüncü hikaye, oyunun iOS sürümünde 10.49 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak.

https://twitter.com/telltalegames/status/489771771633999873 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hybrid01 5 yıl
Bunlarda saçmasapan iş yapıo ilk sezonuna bakim dedim ilki ücretsiz geri kalan ücretli..gider spotçudan alır pc de oynarım daha iyi
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