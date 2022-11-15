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    WhatsApp artık kendinize mesaj atmanıza izin veriyor

    WhatsApp kendine mesaj atma özelliği Android telefonlar ve iPhone için kullanıma sunuldu. WhatsApp kendine mesaj gönderme nasıl yapılıyor?                       
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    WhatsApp'ta kendi kendine mesaj atma özelliği kullanıma sunulmaya başladı. WaBetaInfo’ya göre, WhatsApp’ta kendine mesaj gönderme, iOS uygulamasının 22.23.74 sürümüyle geldi. Android’de ise özellik, 2.22.23.77 sürümüyle bazı kullanıcılara geldi.

    Bu özellik ilk başta pek kullanışlı görünmeyebilir ancak WhatsApp’ın cihaz bağlama (companion mode) özelliğini test ettiği düşünüldüğünde, kendi kendinizle mesajlaşmanız küçük dosyaları telefonlarınız arasında kablosuz olarak aktarmanın harika bir yolu olabilir. Kendinize mesaj göndermek için ana ekranınıza bir kısayol eklemeniz işleri daha da kolaylaşır. Peki, WhatsApp’ta kendine mesaj atmak isteyenler için yeni özellik nasıl kullanılıyor?

    WhatsApp kendine mesaj atma özelliği nasıl kullanılır 💬

    whatsapp kendine mesaj atma Tam Boyutta Gör

    1. Yeni sohbet başlatın.
    2. Kişiler listenizin en üstünde kendinizi göreceksiniz.
    3. Sohbeti açtığınızda isminizin altında "Kendine mesaj at" yazısını fark edeceksiniz.
    4. Kendinize mesaj gönderin.
    5. Bir süre sonra sık görüşülenler arasında isminizin olduğunu göreceksiniz.

    Ekran görüntüsünden de anlayacağınız üzere, kişisel numaranız artık doğrudan kişiler listesinde çıkıyor. Bu sohbeti açtığınızda, isminizin altında “Kendinize mesaj atın” şeklinde bir yazı çıkıyor. Bu özel sohbete gönderilen mesajlar, bağladığınız cihazlar arasında senkronize ediliyor ve uçtan uca şifreleniyor. Doğrudan kişi listenizden kendi telefon numaranıza mesaj gönderme özelliği kademeli olarak sunuluyor. Aynı sürüm yüklü olmasına rağmen yeni sohbet yazısını göremeyebilirsiniz.

    Slack gibi mesajlaşma platformları, kullanıcıların kendilerine mesaj göndermesine izin veriyor. Telegram da mesajları daha sonrası için kaydetmenize veya kendi kendinize mesajlaşmaya devam edebileceğiniz özel bir kanal oluşturmanıza imkan tanıyor. Kendine mesaj atma nihayet WhatsApp’a da geliyor.

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