The Walking Dead yapımcılarından Gear VR için özel şov





Sanal gerçeklik alanına farklı özelliklere sahip gözlükleri ile giriş yapan üreticiler için ikinci önemli aşama içerik geliştirme oluyor. Üreticiler farklı kanallarla işbirliği yaparak gözlükleri için çeşitli içerikler geliştirmeye çalışıyor. Sanal gerçeklik içerikleri konusunda önemli adımlar atan Samsung, şimdi Skybound Entertainment ile yeni bir ortaklık kuruyor.





The Walking Dead fenomeni ile yakından tanıdığımız Skybound Entertainment, Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü için bir reality şovu hazırlıyor. Gone adındaki şov kayıp kızını arayan ailenin hikayesini anlatıyor. 360 derecelik kameralarla çekilen şovda kullanıcılar aileye kızlarını bulmaları için yardımcı olacak.





Şov 6 dakika civarında sürüyor ve bu süre içerisinde ilginç ve egzotik mekanlarda kayıp kızın izleri aranıyor. Kullanıcılar 360 derece olarak etraflarını tarıyor ve ipuçları bulmaya çalışıyor. Buldukları ipuçları ile de aileye yardımcı oluyor. Ayrıca küçük kızın hikayesine de yakından şahit oluyor. Gözden kaçan anlar olursa yeniden şov geri sarılabiliyor.





Reality şov ile ilgili diğer bir ilginç bilgi de, çekim ekibinin kamerayı kurduktan sonra çevredeki çalıların arkasına saklanarak sahnelerden uzak durmaya çalışması. Çalışma gerçek yaşam çekimleri gerektirdiği için, ekibin kamera arkasında olması gerekiyor. Tabii kamera arkası diye bir konu sanal gerçeklikte mümkün değil.





Daha önce de konser salonu veya akıllı telefon lansmanı gibi etkinliklere kullanıcılar sanal gerçeklik gözlükleriyle katılma imkanı bulmuştu. Samsung'un Gone şovu ise türünün ilk örneği olacak. Şov, firmanın sanal gerçeklik içeriklerini barındırdığı Milk VR platformundan önümüzdeki haftalarda elde edilebilecek.

http://www.androidauthority.com/vr-show-gone-samsung-gear-vr-660036/