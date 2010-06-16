Thermalright, tamamı Siyah Venomous X soğutucusunu satışa sunuyor

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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermalright, şimdiye kadar hazırladığı en iyi işlemci soğutucularından biri olan Venomous X modelinin tamamı Siyah yeni bir versiyonunu hazırladı. Orjinal model ile aynı özelliklere sahip olan Siyah renkli Venomous X, 127 x 63 x 160 mm boyutlarında ve 755 gram ağırlığında bir yapıya sahip. C1100 Bakır yüzeye sahip olan ve her biri 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusu ile donatılan yeni soğutucu, iki adet 120mm ve 140mm fan klipsi ile birlikte geliyor.

Intel'in LGA775, LGA1156 ve LGA1366, AMD'nin ise Soket AM2 ve Soket AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Venomous X'in yeni versiyonu, Chill factor III isimli termal pasta ile sunulluyor. Fiyatı henüz açıklanmayan Venomous X Black modelinin, 55 Avro'nun üzerinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.

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