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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermalright, tamamı Siyah Venomous X soğutucusunu satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermalright, tamamı Siyah Venomous X soğutucusunu satışa sunuyor
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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Thermalright, şimdiye kadar hazırladığı en iyi işlemci soğutucularından biri olan Venomous X modelinin tamamı Siyah yeni bir versiyonunu hazırladı. Orjinal model ile aynı özelliklere sahip olan Siyah renkli Venomous X, 127 x 63 x 160 mm boyutlarında ve 755 gram ağırlığında bir yapıya sahip. C1100 Bakır yüzeye sahip olan ve her biri 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusu ile donatılan yeni soğutucu, iki adet 120mm ve 140mm fan klipsi ile birlikte geliyor.

Intel'in LGA775, LGA1156 ve LGA1366, AMD'nin ise Soket AM2 ve Soket AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Venomous X'in yeni versiyonu, Chill factor III isimli termal pasta ile sunulluyor. Fiyatı henüz açıklanmayan Venomous X Black modelinin, 55 Avro'nun üzerinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.

Thermalright, tamamı Siyah Venomous X soğutucusunu satışa sunuyor
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huseyincarnege 9 yıl
bunu cılıyıp cılalıyp sunuyolar ya helal olsun
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LEON-X 9 yıl
Bari yanında fan verseler


105 TL (Fansız)
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195 TL (Fansız)
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115 TL (Fansız)
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***

130 TL (2x12cm Fanlı)
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mgedik06 9 yıl
aynı soğutucu değişik renklerde üretip üretip veriyolar piyasaya.... bunun bir gümüşü var bir aleminyumu var birde bu şekli çıkmış görüntü ağırlık ve yapraklar hemen hemen aynı...
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