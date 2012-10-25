Thermalright, yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120 Rev. A BW'yu piyasaya sürdü

Soğutma çözümleri uzmanı Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120 Rev. A BW, kısa bir süre önce 25.99 Euro fiyat etiketiyle Avrupa pazarına giriş yaptı.



Fan hariç 160 mm x 133 mm x 52 mm ölçülerinde ve 570 gram ağırlığında kule tipi tasarıma sahip olan işlemci soğutucusuna, her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı borusu ile 48 adet alüminyum yaprak eşlik ediyor. Isı boruları, işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde değil.



True Spirit 120 Rev. A BW'nun geniş bir işlemci desteği söz konusu. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise soket AM2(+), AM3( +), FM1, FM2 formundaki işlemcilerle kullanılabilen işlemci soğutucusu, ısı durumuna göre çalışma hızını otomatik olarak ayarlayabilen 120 mm'lik bir fanla geliyor. 120 mm'lik fan, 600 devir / dakika ile 1500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Fan, düşük devirde 19 dBA ses çıkarırken, yüksek devirdeki ses seviyesi 28 dBA.

