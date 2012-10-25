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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermalright, yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120 Rev. A BW'yu piyasaya sürdü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
13
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Thermalright, yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120 Rev. A BW'yu piyasaya sürdü
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Soğutma çözümleri uzmanı Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120 Rev. A BW, kısa bir süre önce 25.99 Euro fiyat etiketiyle Avrupa pazarına giriş yaptı.
Fan hariç 160 mm x 133 mm x 52 mm ölçülerinde ve 570 gram ağırlığında kule tipi tasarıma sahip olan işlemci soğutucusuna, her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı borusu ile 48 adet alüminyum yaprak eşlik ediyor. Isı boruları, işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde değil.
True Spirit 120 Rev. A BW'nun geniş bir işlemci desteği söz konusu. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise soket AM2(+), AM3( +), FM1, FM2 formundaki işlemcilerle kullanılabilen işlemci soğutucusu, ısı durumuna göre çalışma hızını otomatik olarak ayarlayabilen 120 mm'lik bir fanla geliyor. 120 mm'lik fan, 600 devir / dakika ile 1500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Fan, düşük devirde 19 dBA ses çıkarırken, yüksek devirdeki ses seviyesi 28 dBA.
Thermalright, yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120 Rev. A BW'yu piyasaya sürdü
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar İntel Pentium D 3.00 GHZ çift çekirdek işlemcim var
Acaba bu soğutucu işlemcimde kullanabilir miyim?
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huhuq 7 yıl
yaprakların bir kısmı daha kalın sanki
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ufuks36 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar İntel Pentium D 3.00 GHZ çift çekirdek işlemcim var
Acaba bu soğutucu işlemcimde kullanabilir miyim?

LGA775 destekli oldugu icin kullanabilirsiniz.
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crossmatch 7 yıl
Iron Mask
LINEBACKER Thermalright ın en dandik soğutucusu diğerlerinin en kalitelileriyle herzaman yarışır.
+1
musayeldan noctua nh d14
Oldu, hemen bakalım NH-D14 192 TL inventus.com.tr/... Aynı sitede Phenom X4 955 BE - 195 TL Exa da 189 TL inventus.com.tr/... exa.com.tr/... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Thermalright True Spirit 120 - 67 TL (Bayrama özel) firebal.net/... hardocp.com/... Zaten adamlarda aynı görüşte. Aşağıdaki tabloda True Spirit 120 F/P tablosunda lider. Her gördüğü boşluğa Noctua yazan Troll lere kapak olsun.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[image]local://upfiles/941841/D3577A7FD73340049660BC7F3F8A7E64.jpg[/image]

Arkadaşa teşekkür ederim öncelikle.
İşi bilmediğim için nette araştırmalar yapıp noctuada karar kılmıştım.
Ama sayende çok kapsamlı bir araştırmaya sadece "noctua nh d14" yazarak sahip oldum. :)
Bkn; troll kimmiş :)
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Athlon 840 Kaveri 7 yıl
Şu sıvı soğutmalar biraz daha ucuzlasa çok güzel olacak, hava soğutmaya gerek kalmaz .. Koskoca Alimunyum bloğu anakartın üstüne takıyoruz 300-400g yük oluyo anakarta.
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dreamblue35 7 yıl
yaklaşık 1 yıl önce ilk revizyonu olanı 45 tl + kargo olarak almıştım iyi ki alımşım çok memnun kalmıştım
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crossmatch 7 yıl
noctua nh d14
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Iron Mask 7 yıl
LINEBACKER

Thermalright ın en dandik soğutucusu diğerlerinin en kalitelileriyle herzaman yarışır.


+1

musayeldan

noctua nh d14


Oldu, hemen bakalım

NH-D14 192 TL
inventus.com.tr/...

Aynı sitede Phenom X4 955 BE - 195 TL
Exa da 189 TL

inventus.com.tr/...
exa.com.tr/...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thermalright True Spirit 120 - 67 TL (Bayrama özel)
firebal.net/...

hardocp.com/...

Zaten adamlarda aynı görüşte.
Aşağıdaki tabloda True Spirit 120 F/P tablosunda lider.
Her gördüğü boşluğa Noctua yazan Troll lere kapak olsun.







Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/941841/D3577A7FD73340049660BC7F3F8A7E64.jpg[/image]
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LINEBACKER 7 yıl
Thermalrightın en dandik soğutucusu diğerlerinin en kalitelileriyle herzaman yarışır.
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alito 7 yıl
"evet bu modelimizde de özel bir soğutma motoru kullanılarak %90 daha sessiz ve 300 watt'a kadar aktif bir soğutma sağlanıyor" benzeri bir açıklama görmeden daha bu soğutucu haberlerine yorum yazmayacağım. çünkü hepsi birbirinin aynı aslında
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WarSaw 7 yıl
Petekleri hiç koymasalar daha iyiymiş ucuz olsun diye borulara nikelaj kaplamamışlar aynı Akasa'nın ürünleri gibi olmuş. 25-30$ dan daha fazlasına zor satarlar.
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muratal 7 yıl
kaliteli olmus.
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