Thermalright, yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120 Rev. A BW'yu piyasaya sürdü

Haber Editörü
Soğutma çözümleri uzmanı Thermalright'ın yeni işlemci soğutucusu True Spirit 120 Rev. A BW, kısa bir süre önce 25.99 Euro fiyat etiketiyle Avrupa pazarına giriş yaptı.
Fan hariç 160 mm x 133 mm x 52 mm ölçülerinde ve 570 gram ağırlığında kule tipi tasarıma sahip olan işlemci soğutucusuna, her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı borusu ile 48 adet alüminyum yaprak eşlik ediyor. Isı boruları, işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde değil.
True Spirit 120 Rev. A BW'nun geniş bir işlemci desteği söz konusu. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise soket AM2(+), AM3( +), FM1, FM2 formundaki işlemcilerle kullanılabilen işlemci soğutucusu, ısı durumuna göre çalışma hızını otomatik olarak ayarlayabilen 120 mm'lik bir fanla geliyor. 120 mm'lik fan, 600 devir / dakika ile 1500 devir / dakika hızları arasında çalışıyor. Fan, düşük devirde 19 dBA ses çıkarırken, yüksek devirdeki ses seviyesi 28 dBA.
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Acaba bu soğutucu işlemcimde kullanabilir miyim?
LGA775 destekli oldugu icin kullanabilirsiniz.
Arkadaşa teşekkür ederim öncelikle.
İşi bilmediğim için nette araştırmalar yapıp noctuada karar kılmıştım.
Ama sayende çok kapsamlı bir araştırmaya sadece "noctua nh d14" yazarak sahip oldum. :)
Bkn; troll kimmiş :)
+1
Oldu, hemen bakalım
NH-D14 192 TL
inventus.com.tr/...
Aynı sitede Phenom X4 955 BE - 195 TL
Exa da 189 TL
inventus.com.tr/...
exa.com.tr/...
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Thermalright True Spirit 120 - 67 TL (Bayrama özel)
firebal.net/...
hardocp.com/...
Zaten adamlarda aynı görüşte.
Aşağıdaki tabloda True Spirit 120 F/P tablosunda lider.
Her gördüğü boşluğa Noctua yazan Troll lere kapak olsun.
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