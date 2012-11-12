Thermalright'tan, 8 adet ısı borusuna sahip işlemci soğutucusu: Archon SB-E X2

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2001 yılından bu yana masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği başarılı soğutma çözümleriyle yakından tanınan Thermalright, tek kule formundaki yeni işlemci soğutucusu Archon SB-E X2'yi hız aşırtma tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.
155 mm x 106 mm x 170 mm boyutlarında (fanlar dahil) ve 775 gram ağırlığında (fanlar hariç) tasarlanan Archon SB-E X2, alüminyum yapraklardan, her biri 6 mm çapında 8 adet bakır ısı borusundan ve bakır tabandan oluşuyor. Korozyon probleminin önüne geçmek adına ısı boruları ve taban, nikel ile kaplanmış. Isı borularının sayısı 6'dan 8'e çıkarılarak üst seviye ısı transferi amaçlanmış durumda.
Yüksek ısıl tasarım gücüne sahip Intel Sandy Bridge-E işlemciler için optimize edilen Archon SB-E X2, oldukça geniş bir işlemci destek listesi sunuyor. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise soket 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere tam destek verilmekte.
Alüminyum yaprakların soğutulmasını, Thermalright üretimi ''TY-141'' kodlu 140 mm'lik iki adet fan üstleniyor. 900 devir / dakika ile 1300 devir / dakika hızları arasında çalışan ve 28.3 CFM ile 74 CFM arasında hava üfleyen bu fanlar, düşük devirde 17 dBA seviyesinde ses çıkarırken, üst devirde çıkardıkları ses ise 21 dBA.
Fiyat konusuna gelince, Thermalright bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış.
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bence fanlar başta olmak üzere sıvı soğutma aksesuarları üzerinde yenilikler yapılmalı fiyat performans ürünüleri arttırılmalı.
Yukarda i7 920 2,66 Ghz işlemci, 3,6 Ghz e hızaşırtılmış durumda Idle ve Load tabloları var.
Yaklaşık fikir vermesi bakımından yararlı olacaktır.
Bölüm Yetkilisi arkadaşın dediği gibi, arttırılıp 8 e çıkarılan ısı borularının avantajıyla artık Silver Arrow SB-E, NH-D14 gibi ikiz kulelerle başedebilecek seviyeye geldiğini şimdiden söyleyebiliriz.
O artık monoblok kule soğutucuların hem en yükseği hem de lideri.
YÜKTE
Thermalright Archon (İlk Çıkan) : 51,3 C
Thermalright Archon Rev. A (2. Çıkan) : 50,4 C
Noctua NH-C14 : 49,5 C
Noctua NH-D14 : 48,9 C
Phanteks PH-TC14PE : 47,6 C
Thermalright Silver Arrow (Eski 4x8 mm hp olan) : 48,2 C
Thermalright Venomous-X : 49,6 C
Merak edenler için resmi sayfaları
İlk Çıkan Archon : thermalright.com/...
2. Çıkan Archon Rev. A : thermalright.com/...
8 heat pipelı son çıkan Archon SB-E X2 : thermalright.com/...
Daha inceleme yok fakat mantak yürütmek gerekirse.Tek blokta kral bu olacaktır bunun sonucundanda DH-14 le kafa kafaya olacak yorumunu yapabiliriz.
Ayrıca direk ısı borusu teması diye tutturan arkadaşlar önce şu yazıyı okumasında fayda var.Kaldıki piyasada en performanslı sogutuculardan 10 9 u HDT degildir IHS dir.
Hayal Kırıklıgı Ve Mucize Arasındaki Mimarlık [HDT][/link]
Arkadaşlar önce HDT[Heatpipe Direct Touch] kavramını açıklayım.Açılımından da anlaşıldıgı gibi ısı borularının cpu yu dogrudan temas etmesi anlamına geliyor.2 çeşit bulunuyor ısı borularında bazıları direk cpu ya temas ediyor ve oradan direk olarak yapraklara dagılıyor ısı bazılarında ise işlemciye dogrudan temas eden tek bir nokta (blok )oluyor ve oradan sıcaklık ısı borularına dagıtılıyor.Bu incelemede deginilmek istenen nokta hdt teknolojisi üstün bir teknoloji olarak gösteriliyor fakat bu uygulamada mümkün olmuyor
core contaclardan daha iyi iş çıkarıyor emin olabilirsin extreme 120 c rev kullanmıştım thermalrigth'ın ondan öncede xigmatek kullandım gaia-redscorpion-balder hepsinden iyiydi soğutma konusunda yeni çıkan bu serininde iyi olacağından eminim
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