Thermalright'tan, 8 adet ısı borusuna sahip işlemci soğutucusu: Archon SB-E X2

2001 yılından bu yana masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği başarılı soğutma çözümleriyle yakından tanınan Thermalright, tek kule formundaki yeni işlemci soğutucusu Archon SB-E X2'yi hız aşırtma tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

155 mm x 106 mm x 170 mm boyutlarında (fanlar dahil) ve 775 gram ağırlığında (fanlar hariç) tasarlanan Archon SB-E X2, alüminyum yapraklardan, her biri 6 mm çapında 8 adet bakır ısı borusundan ve bakır tabandan oluşuyor. Korozyon probleminin önüne geçmek adına ısı boruları ve taban, nikel ile kaplanmış. Isı borularının sayısı 6'dan 8'e çıkarılarak üst seviye ısı transferi amaçlanmış durumda.



Yüksek ısıl tasarım gücüne sahip Intel Sandy Bridge-E işlemciler için optimize edilen Archon SB-E X2, oldukça geniş bir işlemci destek listesi sunuyor. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise soket 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere tam destek verilmekte.

Alüminyum yaprakların soğutulmasını, Thermalright üretimi ''TY-141'' kodlu 140 mm'lik iki adet fan üstleniyor. 900 devir / dakika ile 1300 devir / dakika hızları arasında çalışan ve 28.3 CFM ile 74 CFM arasında hava üfleyen bu fanlar, düşük devirde 17 dBA seviyesinde ses çıkarırken, üst devirde çıkardıkları ses ise 21 dBA.



Fiyat konusuna gelince, Thermalright bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış.

