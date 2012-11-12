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Thermalright'tan, 8 adet ısı borusuna sahip işlemci soğutucusu: Archon SB-E X2

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Thermalright'tan, 8 adet ısı borusuna sahip işlemci soğutucusu: Archon SB-E X2
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2001 yılından bu yana masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği başarılı soğutma çözümleriyle yakından tanınan Thermalright, tek kule formundaki yeni işlemci soğutucusu Archon SB-E X2'yi hız aşırtma tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.
155 mm x 106 mm x 170 mm boyutlarında (fanlar dahil) ve 775 gram ağırlığında (fanlar hariç) tasarlanan Archon SB-E X2, alüminyum yapraklardan, her biri 6 mm çapında 8 adet bakır ısı borusundan ve bakır tabandan oluşuyor. Korozyon probleminin önüne geçmek adına ısı boruları ve taban, nikel ile kaplanmış. Isı borularının sayısı 6'dan 8'e çıkarılarak üst seviye ısı transferi amaçlanmış durumda.
Yüksek ısıl tasarım gücüne sahip Intel Sandy Bridge-E işlemciler için optimize edilen Archon SB-E X2, oldukça geniş bir işlemci destek listesi sunuyor. Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise soket 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere tam destek verilmekte.
Alüminyum yaprakların soğutulmasını, Thermalright üretimi ''TY-141'' kodlu 140 mm'lik iki adet fan üstleniyor. 900 devir / dakika ile 1300 devir / dakika hızları arasında çalışan ve 28.3 CFM ile 74 CFM arasında hava üfleyen bu fanlar, düşük devirde 17 dBA seviyesinde ses çıkarırken, üst devirde çıkardıkları ses ise 21 dBA.
Fiyat konusuna gelince, Thermalright bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış.
Thermalright'tan, 8 adet ısı borusuna sahip işlemci soğutucusu: Archon SB-E X2
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Thermalright'tan, 8 adet ısı borusuna sahip işlemci soğutucusu: Archon SB-E X2
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Thermalright'tan, 8 adet ısı borusuna sahip işlemci soğutucusu: Archon SB-E X2
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HiqhWoltage 7 yıl en beğenilen
Daha önceki Archon'ların gelmediği gibi bu da gelmeyecek bence. Thermalright'ın çoğu ürünü gelmiyor malesef. VenemousX RT mesela süper soğutucu ama o da gelmez. Macho'nun güzel renkli modelleri var ama bize standardı geliyor falan tınlayan yok fazla soğutucuları böyle Türkiye'de. Çoğu kişi stok ya da ucuzun peşinde. Parası olanda H80'e H100'e kaçıyor. Rağbet olmayınca da getirmiyor firmalar.
Daha önceki Archon'ların gelmediği gibi bu da gelmeyecek bence. Thermalright'ın çoğu ürünü gelmiyor malesef. VenemousX RT mesela süper soğutucu ama o da gelmez...
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tttahmettt 7 yıl
hepsibirarada sıvı soğutmalar geliştikçe bu kadar büyük ve ağır soğutucular azalacak, kasalar daha şık ve daha performanslı olacaklar.
bence fanlar başta olmak üzere sıvı soğutma aksesuarları üzerinde yenilikler yapılmalı fiyat performans ürünüleri arttırılmalı.
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Tunyukuk 7 yıl
Keşke gelse buralara
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OverClocK1ng 7 yıl
Thermalright'ın en sevdiğim yanı soğutucuya bir kere para verip en iyisini alıyorsun. Sonra yeni pin sistemi çıkarsa gidip Thermalright'ın işlemci kitlerinden alıyorsun. 20 lira para veriyorsun. Yine yüksek model soğutucu kullanmaya devam ediyorsun. Her seferinde soğutucu almak zorunda kalmıyorsun.
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HiqhWoltage 7 yıl
Daha önceki Archon'ların gelmediği gibi bu da gelmeyecek bence. Thermalright'ın çoğu ürünü gelmiyor malesef. VenemousX RT mesela süper soğutucu ama o da gelmez. Macho'nun güzel renkli modelleri var ama bize standardı geliyor falan tınlayan yok fazla soğutucuları böyle Türkiye'de. Çoğu kişi stok ya da ucuzun peşinde. Parası olanda H80'e H100'e kaçıyor. Rağbet olmayınca da getirmiyor firmalar.
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fth-bsky 7 yıl
şu thermalright ve noctua ya birisi de çıkıp şu fanları duzgun yapın demiyor mu çok merak ediyorum herşey güzel fanlar da tip yok :D
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Iron Mask 7 yıl
rwlabs.com/...

Yukarda i7 920 2,66 Ghz işlemci, 3,6 Ghz e hızaşırtılmış durumda Idle ve Load tabloları var.
Yaklaşık fikir vermesi bakımından yararlı olacaktır.
Bölüm Yetkilisi arkadaşın dediği gibi, arttırılıp 8 e çıkarılan ısı borularının avantajıyla artık Silver Arrow SB-E, NH-D14 gibi ikiz kulelerle başedebilecek seviyeye geldiğini şimdiden söyleyebiliriz.
O artık monoblok kule soğutucuların hem en yükseği hem de lideri.

YÜKTE

Thermalright Archon (İlk Çıkan) : 51,3 C
Thermalright Archon Rev. A (2. Çıkan) : 50,4 C
Noctua NH-C14 : 49,5 C
Noctua NH-D14 : 48,9 C
Phanteks PH-TC14PE : 47,6 C
Thermalright Silver Arrow (Eski 4x8 mm hp olan) : 48,2 C
Thermalright Venomous-X : 49,6 C

Merak edenler için resmi sayfaları

İlk Çıkan Archon : thermalright.com/...
2. Çıkan Archon Rev. A : thermalright.com/...
8 heat pipelı son çıkan Archon SB-E X2 : thermalright.com/...
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-VesselaM- 7 yıl
bu tip haberlerde her zaman direk tamas neden yok gibi yorumlar oluyor ben iki türlüsünü de kullandım ve şu kadarını söyleyebilirim direk taması bu kadar gözünüzde büyütmeyin bununla ilgili incelemeleri ve testleri forumda da bulabilirsiniz eğer işlemciye temas alanı küçülüyorsa direk temasın performansı azalıyor 4 ısı borusundan sonrası temas etmemeye başlıyor ve işin esprisi ortadan kalkıyor ısının her boruya iletilmesi için geniş ve düz bir yüzeye ihtiyaç duyuyorsunuz zaten üst düzey soğutuculara bakarsanız birçoğunda direk temas kullanılmıyor
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Chris Brown 7 yıl
işlemci soğutucusu alma niyetim var ramlere değme sebebinden dolayı ama hava soğutma almak yerine görüntüyü bozmayan ve az yer kaplayan ürünlere bakıyorum onlarda maşallah ateş pahası yahu.
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crossmatch 7 yıl
anlayan bir arkadaş bana noctua nh-d14 ile kıyaslabilir mi?
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OneTreeHill 7 yıl crossmatch
crossmatch

anlayan bir arkadaş bana noctua nh-d14 ile kıyaslabilir mi?

Daha inceleme yok fakat mantak yürütmek gerekirse.Tek blokta kral bu olacaktır bunun sonucundanda DH-14 le kafa kafaya olacak yorumunu yapabiliriz.

Ayrıca direk ısı borusu teması diye tutturan arkadaşlar önce şu yazıyı okumasında fayda var.Kaldıki piyasada en performanslı sogutuculardan 10 9 u HDT degildir IHS dir.


Hayal Kırıklıgı Ve Mucize Arasındaki Mimarlık [HDT][/link]

Arkadaşlar önce HDT[Heatpipe Direct Touch] kavramını açıklayım.Açılımından da anlaşıldıgı gibi ısı borularının cpu yu dogrudan temas etmesi anlamına geliyor.2 çeşit bulunuyor ısı borularında bazıları direk cpu ya temas ediyor ve oradan direk olarak yapraklara dagılıyor ısı bazılarında ise işlemciye dogrudan temas eden tek bir nokta (blok )oluyor ve oradan sıcaklık ısı borularına dagıtılıyor.Bu incelemede deginilmek istenen nokta hdt teknolojisi üstün bir teknoloji olarak gösteriliyor fakat bu uygulamada mümkün olmuyor
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MxFxOx 7 yıl
şekil güzel ve çok kapada değil ama tabanı traşlı değil borular direk temas etmiyor.
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WoXeD 7 yıl
uzun ramlerle 4 slotu doldurup kullanabilirmiyiz acaba?anakart maximus4extreme-z
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yunus3441 7 yıl
adamlar marsa çıktı bunlar halen hava soğutmada kaldı.
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V4LKyR 7 yıl
Core-Contact olmadığı için pek bir önemi yok.
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kaan0101 7 yıl V4LKyR
V4LKyR

Core-Contact olmadığı için pek bir önemi yok.

core contaclardan daha iyi iş çıkarıyor emin olabilirsin extreme 120 c rev kullanmıştım thermalrigth'ın ondan öncede xigmatek kullandım gaia-redscorpion-balder hepsinden iyiydi soğutma konusunda yeni çıkan bu serininde iyi olacağından eminim
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