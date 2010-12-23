Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake 1350 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,8b
1
7
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake, 1350 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı. Toughpower serisi altında hazırlanan ve 80Plus Silver sertifikasına sahip olan güç kaynağı, %91'e varan güç verimliliği sunabiliyor. Oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan güç kaynağı, çift 12v rail hattı kullanıyor ve uzun ömürlü kullanım için katı kapasitörlerle geliyor. Çift yollu anahtarlama devresine sahip olan ve bu sayede yüksek güvenilirlik sunduğu belirtilen güç kaynağı, DC-DC dönüştürücüsüne de sahip.

Hata öncesi kullanım süresi 120.000 saat olarak açıklanan ve aktif PFC özelliğine de sahip olan 1350 Watt kapasiteli Toughpower serisi yeni güç kaynağının soğutulmasından ise 140mm çapında fan sorumlu. Çoklu ekran kartı kurulumları için hazırlanan ve beş yıllık garanti ile sunulan Toughpower 1350W için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
husonos 8 yıl
Gerek amd gerek intel gerek nvidia olsun metodlar her zaman aynı değişen birşey yok 1350 watt bu güç kaynagını alıp hibrid audi r8 çalıştırcak halimiz yok.Kendim bi 5850 kullanıcı olarak 2, veya 3 kartı almaya karşıyım çünkü tek kart çok rahat yetiyor.Bununla beraber quad sli 580 gibi çılgınlıklar sadece küresel ısınmanın etkisini daha da büyütmekten başka hiç birşeye yaramıyor.Bu alınan 2. 3. kartlarla,alınan bilmem ne teknolojili cpularla sadece firmalar karlarına kar katıyorlar.Biz de 3-5 fps fazla almak için yüzlerce lirayı dökerek bu firmaları zengin yapıyoruz.8 yıl önce 200 watt yeterli gelirken sistem gereksinimleri 600 wattlara dayandı.Enerji verimliliğin artmasıyla birlikte bu rakam çok fazla artmaması gerekirken çok büyüdü.Bana göre nvdia da 460 gtx ya da ilerleyen günlerde 560 gtx amd de ise 6850-----6870 çok rahat iş görür.Paranız da cebizde kalır .Dünya'ya da bir katkınız olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
5 yıl garantisi var sağlam alet demekki.Bunu özenerek yapmışlar.gtx580 4'lu düzende iki adet 1200'luk güç kaynağı gerekiyor.tek başına buda yetmez 1500 watt olsaydı keşke.hesaplarıma göre 1000 wattı 4*gtx580 götürür geriye kalan 200 watt sisteme yeter herhalde işlemciye abartı düzeyde hız aşırtma yapılmazsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atiktuk 8 yıl
4*gtx580 !!! yazık günah harcanan elektrige baska bırsey demıyorum..xfire dı sli dı derken adamların cebi iyi doluyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atiktuk 8 yıl
:) güzel yorum..
gerçek şu ki 2 li 3 lü kullanılmaya baslayan ekran kartları,bu kartlar ıcın gereklı cok daha yüksek güç sağlayan güc kaynakları,coklu kart kullanımı ıcın yeni üretilen anakartlar,gittikce artan cekirdek sayısı ve fuzion teknolojılerı,ekran kartları ıle gelen eyefinity ve coklu monitör kullanımı doğal olarak min 3 max 6 monitörün aynı anda kullanılması vs derken bu sektör kendini sanırım diğer tüm sektörlerden cok daha hızlı güncelliyor ve bitmek bilmeyen ticarı bir döngüde kendisine büyükce bir pay cıkartıyor..cıkartmaya da devam edecek anlasılan..
hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Colonel GUILE 8 yıl
Yüksek güce ihtiyaç duyulacağı durumlar olabiliyor, kullanıcıların istekleri sınırsız ve aşırı da olabiliyor, ne istediğini bilmekte iş bitiyor.

1500w olan psu'lar da var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiddi 8 yıl
Bununla sanayi tipi kaynak makinamızı besliyoruz arkadaşlar. Bu güç kaynağını bağladığımız kaynak makinamızla tershanelerimizde gemi yapımında ihtiyaç duyulan güçlü kaynaklar ile gemi bloklarını birleştiriyoruz. Bu sebeple her evin ihtiyacı olabilecek bu güç kaynağını bilhassa clock'unu şaşırtmış over'lere aşırtmış kullanıcılara tavsiye ediyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl A4 Tech X7 XG-760 Kablosuz Fare video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -3- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim