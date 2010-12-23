Thermaltake 1350 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

Önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake, 1350 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı. Toughpower serisi altında hazırlanan ve 80Plus Silver sertifikasına sahip olan güç kaynağı, %91'e varan güç verimliliği sunabiliyor. Oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan güç kaynağı, çift 12v rail hattı kullanıyor ve uzun ömürlü kullanım için katı kapasitörlerle geliyor. Çift yollu anahtarlama devresine sahip olan ve bu sayede yüksek güvenilirlik sunduğu belirtilen güç kaynağı, DC-DC dönüştürücüsüne de sahip.
Hata öncesi kullanım süresi 120.000 saat olarak açıklanan ve aktif PFC özelliğine de sahip olan 1350 Watt kapasiteli Toughpower serisi yeni güç kaynağının soğutulmasından ise 140mm çapında fan sorumlu. Çoklu ekran kartı kurulumları için hazırlanan ve beş yıllık garanti ile sunulan Toughpower 1350W için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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gerçek şu ki 2 li 3 lü kullanılmaya baslayan ekran kartları,bu kartlar ıcın gereklı cok daha yüksek güç sağlayan güc kaynakları,coklu kart kullanımı ıcın yeni üretilen anakartlar,gittikce artan cekirdek sayısı ve fuzion teknolojılerı,ekran kartları ıle gelen eyefinity ve coklu monitör kullanımı doğal olarak min 3 max 6 monitörün aynı anda kullanılması vs derken bu sektör kendini sanırım diğer tüm sektörlerden cok daha hızlı güncelliyor ve bitmek bilmeyen ticarı bir döngüde kendisine büyükce bir pay cıkartıyor..cıkartmaya da devam edecek anlasılan..
hayırlısı
1500w olan psu'lar da var