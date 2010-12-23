Thermaltake 1350 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu

Önde gelen komponent üreticilerinden Thermaltake, 1350 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı. Toughpower serisi altında hazırlanan ve 80Plus Silver sertifikasına sahip olan güç kaynağı, %91'e varan güç verimliliği sunabiliyor. Oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan güç kaynağı, çift 12v rail hattı kullanıyor ve uzun ömürlü kullanım için katı kapasitörlerle geliyor. Çift yollu anahtarlama devresine sahip olan ve bu sayede yüksek güvenilirlik sunduğu belirtilen güç kaynağı, DC-DC dönüştürücüsüne de sahip.

Hata öncesi kullanım süresi 120.000 saat olarak açıklanan ve aktif PFC özelliğine de sahip olan 1350 Watt kapasiteli Toughpower serisi yeni güç kaynağının soğutulmasından ise 140mm çapında fan sorumlu. Çoklu ekran kartı kurulumları için hazırlanan ve beş yıllık garanti ile sunulan Toughpower 1350W için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.