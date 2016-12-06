Thermaltake Nesnelerin internetini fanlara getiriyor

Thermaltake, Thermaltake Riing RGB Mobil uygulamasını yayınladı. Nesnelerin interneti özelliğini fanlara getiren Thermaltake yeni bir akım başlatabilir.

Fana uzaktan müdahale edilebiliyor

Ses efektleri ve mikrofon gibi özellikleri de barından uygulama, kullanıcılara daha fazla aydınlatma seçenekleri ve sese duyarlı yanma özelliği getiriyor. Renk paleti, ışık gücü, fan hızı gibi diğer temel özelliklerin de kontrol edilebileceği uygulama renk geçişlerini seçmenize de imkan sağlıyor. Uygulama Riing RGB Yazılımı 2.0.2 sürümü veya üstünü destekliyor.

App Store veya Google Play üzerinden indirilebilem uygulamanın ses efektleri özelliği telefonunuzdaki müzik kütüphanesiyle birlikte çalışıyor. Çalacak müziği seçtikten sonra ayarı fanlara gönderiyor ve uygun şekilde yanması sağlanıyor.

http://www.guru3d.com/news-story/thermaltake-adds-iot-technology-into-the-riing-rgb-radiator-fan.html