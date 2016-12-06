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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake Nesnelerin internetini fanlara getiriyor

Nesnelerin interneti(IoT) giderek yaygılaşıyor ve bu trende Thermaltake de Riing RGB LED'li Radyatör fanlarına nesnelerin interneti ile kontrol getirerek katılıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Thermaltake, Thermaltake Riing RGB Mobil uygulamasını yayınladı. Nesnelerin interneti özelliğini fanlara getiren Thermaltake yeni bir akım başlatabilir.

Fana uzaktan müdahale edilebiliyor

 Ses efektleri ve mikrofon gibi özellikleri de barından uygulama, kullanıcılara daha fazla aydınlatma seçenekleri ve sese duyarlı yanma özelliği getiriyor. Renk paleti, ışık gücü, fan hızı gibi diğer temel özelliklerin de kontrol edilebileceği uygulama renk geçişlerini seçmenize de imkan sağlıyor. Uygulama Riing RGB Yazılımı 2.0.2 sürümü veya üstünü destekliyor.
 App Store veya Google Play üzerinden indirilebilem uygulamanın ses efektleri özelliği telefonunuzdaki müzik kütüphanesiyle birlikte çalışıyor. Çalacak müziği seçtikten sonra ayarı fanlara gönderiyor ve uygun şekilde yanması sağlanıyor.

http://www.guru3d.com/news-story/thermaltake-adds-iot-technology-into-the-riing-rgb-radiator-fan.html Yorum Yaz
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estf 2 yıl en beğenilen
teknolojideki tek eksik olan şey buydu zaten,
artık ddos saldırısı yapabilecek fanlarımız olacak :D
2 Yanıt Yanıtla +7
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Batw0 2 yıl
NZXT Aer RGB serisi ile aynı fiyattan satılıyor ancak Aer serisi bana kalırsa hem kalite ve sessizlik hemde görsellik açısından çok daha güzel. Tabi Türkiyede 1 fana 70/100 TL arası vermek ne kadar mantıklı orası tartışılır.
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12 Angry Men 2 yıl
THhermaltake nin bu fanları görüntü olarak çok güzeller.
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estf 2 yıl en beğenilen
teknolojideki tek eksik olan şey buydu zaten,
artık ddos saldırısı yapabilecek fanlarımız olacak :D
2 Yanıt Yanıtla +7
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Hasan07-36 2 yıl estf
estf
teknolojideki tek eksik olan şey buydu zaten,
artık ddos saldırısı yapabilecek fanlarımız olacak :D

Hackerlar bunu beğendi.
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cellat87 2 yıl
iyi olmuş hadi :)
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