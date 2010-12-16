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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake, TR2 Bronze serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake, TR2 Bronze serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Thermaltake yaptığı yeni bir açıklamayla TR2 Bronze serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 380 Watt ile 800 Watt arasında, kapasitesine göre 6 modele sahip olan serideki tüö güç kaynakları %88'e varan oranda güç verimliliği sunuyor ve bu sayede 80Plus Bronze sertifikasıyla geliyorlar. Tek kanal 12v rail tasarımını baz alan yeni güç kaynakları aktif PFC özelliği ile donatılırken, soğutma için 120mm çapında fana tyer verildiği ve aynı zamanda uzun ömürlü kullanım için Japonya üretimi kapasitörlerin kullanıldığı belirtiliyor.

Yüksek voltaj, yüksek akım, yüksek güç ve kısa devre koruması gibi önemli güvenlik önlemlerini beraberinde getiren TR2 Bronze serisi yeni güç kaynakları için fiyat açıklaması ise yapılmadı.

Thermaltake, TR2 Bronze serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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DH Misafiri 8 yıl
smps tasarımlarıyla ugraşan bi elektronikci olarak .. yüksek akım yüksek güç yüksek gerilim korumasının o kadar üstün bi teknoloji niteliği olmadıgını belirtmek isterim. en ucuz dandik diye nitelendirilen smps lerde bile bu özellikler mevcuttur. malzeme kalitesi de ucurum farklar bulunmamaktadır. ancak tüketici kalite için böyle ürünler almak zorunda :D gibi bi algı mevcut
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
DH Misafiri

smps tasarımlarıyla ugraşan bi elektronikci olarak .. yüksek akım yüksek güç yüksek gerilim korumasının o kadar üstün bi teknoloji niteliği olmadıgını belirtmek isterim. en ucuz dandik diye nitelendirilen smps lerde bile bu özellikler mevcuttur. malzeme kalitesi de ucurum farklar bulunmamaktadır. ancak tüketici kalite için böyle ürünler almak zorunda :D gibi bi algı mevcut


Kullanıcılara bir yararı faydası yok mu ?

CORSAIR CMPSU-650TX 650W 120MM FANLI 80 PLUS GÜÇ KAYNAĞI

Bu güç kaynağı için demiş ki; Yüksek Güç (OPP), Yüksek Akım (OCP), Gerilim (OVP/UVP), Kısa Devre (SCP)

Bunların faydası var mı varsa hangilerinin var
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