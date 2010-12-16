Thermaltake, TR2 Bronze serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

Thermaltake yaptığı yeni bir açıklamayla TR2 Bronze serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 380 Watt ile 800 Watt arasında, kapasitesine göre 6 modele sahip olan serideki tüö güç kaynakları %88'e varan oranda güç verimliliği sunuyor ve bu sayede 80Plus Bronze sertifikasıyla geliyorlar. Tek kanal 12v rail tasarımını baz alan yeni güç kaynakları aktif PFC özelliği ile donatılırken, soğutma için 120mm çapında fana tyer verildiği ve aynı zamanda uzun ömürlü kullanım için Japonya üretimi kapasitörlerin kullanıldığı belirtiliyor.

Yüksek voltaj, yüksek akım, yüksek güç ve kısa devre koruması gibi önemli güvenlik önlemlerini beraberinde getiren TR2 Bronze serisi yeni güç kaynakları için fiyat açıklaması ise yapılmadı.