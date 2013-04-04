Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake, full-tower bilgisayar kasasıyla karşımızda; Urban S71

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
633
1
9
Kasa
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Thermaltake, full-tower bilgisayar kasasıyla karşımızda; Urban S71
Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Thermaltake, yeni bilgisayar kasası Urban S71'i donanım tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Full-tower formunda geliştirilen bilgisayar kasasının, Urban serisinin en büyük üyesi olmakla birlikte seriyle aynı tasarım çizgilerini paylaştığını söyleyebiliriz. Ön paneli / kapağı zımparalanmış alüminyumdan üretilen bilgisayar kasasının, isteğe göre pencereli ve penceresiz modelleri bulunuyor. Penceresiz model sağ kapağa ve sol kapağa yerleştirilmiş gürültü absorbe edici materyallerle pencereli modelden ayrılıyor. Gürültüyü absorbe eden materyaller, bilgisayar gürültüsüne karşı aşırı hassas kişiler için güzel düşünülmüş bir detay.
Fiziksel özelliklerle devam edecek olursak, 534 mm x 213 mm x 584 mm boyutlarında ve 10.3 kg ağırlığında tasarıma sahip olan Urban S71, microATX / ATX / E-ATX form faktöründeki anakartları, 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma sistemlerini, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularını ve maksimum 344 mm uzunluğunda ekran kartlarını destekliyor.
3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesiyle, 6 adet 2.5-inç / 3.5-inç'lik sürücü bölmesiyle, 8 adet PCI, PCI Express genişletme slotuyla, toz filtreleriyle ve kauçukla kamufle edilmiş kablo saklama kanallarıyla donatılan Urban S71, üst kısmındaki 2.5-inç / 3.5-inç'lik sabit disk - SSD istasyonuyla ön plana çıkıyor.
Üzerinde 2 adet USB 3.0 portuna, 2 adet USB 2.0 portuna ve mikrofon / kulaklık bağlantılarına yer verilen bilgisayar kasasının havalandırılması hususunda yine cömert davranıldığını görüyoruz. Thermaltake, ön ve üst kısımlara birer adet 200 mm'lik fan, arka kısma ise bir adet 120 mm'lik fan eklemiş. 200 mm'lik fanlar maksimum 800 devir / dakika hızında çalışıyor ve 15 dBA ses çıkarıyor. Arka kısımdaki 120 mm'lik fan ise 1000 devir / dakika hızında çalışırken çıkan ses 16 dBA seviyesinde. Dilerseniz bilgisayar kasasının alt kısmına bir adet 120 mm'lik / 140 mm'lik fan takviyesi yapabiliyorsunuz.
Merak edenler için Thermaltake, Urban S71'in fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Urban S71'in daha fazla görseline, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Thermaltake, full-tower bilgisayar kasasıyla karşımızda; Urban S71
Thermaltake, full-tower bilgisayar kasasıyla karşımızda; Urban S71

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IRyujin 6 yıl
Çok hoş olmuş ama yan kapaklar biraz sade kalmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 6 yıl
s31 s41 s71 bunların farkı nedir anlayamıyorum ben.midtower veya tower vs.olmalarımı?aynı resimlere bakıyormuşum gibi hissediyorum çünkü.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kskfatih 6 yıl
gayet başarılı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Kasanın üstünde yer alan hard disk yuvası çok çok iyi düşünülmüş ve uygulanmış.Tasarımı sade ve güzel ancak fiyatının pekte bize hitap edeceğini düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wintake Y 6 yıl
xconnect
İyi güzel de... hala komple sistem fiyatına kasa satılıyor. Power Supply de saymıyorum. Orta yollu bir kasa fiyatına tablet almak bile mümkün. Eskisi gibi etrafımda sistem toplayan bile göremiyorum. Hey gidi günler heyyy... bu işlerin devri geçti mi ne?

Aynen katılıyorum ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Monsterbasy10 6 yıl
Güzel kasa, koleksiyonuma ekleyeyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 6 yıl
İyi güzel de... hala komple sistem fiyatına kasa satılıyor. Power Supply de saymıyorum. Orta yollu bir kasa fiyatına tablet almak bile mümkün. Eskisi gibi etrafımda sistem toplayan bile göremiyorum. Hey gidi günler heyyy... bu işlerin devri geçti mi ne?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech K810 & T650 kablosuz klavye ve dokunmatik yüzey video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim