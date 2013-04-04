Thermaltake, full-tower bilgisayar kasasıyla karşımızda; Urban S71

Urban S71'i donanım tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Full-tower formunda geliştirilen bilgisayar kasasının, Urban serisinin en büyük üyesi olmakla birlikte seriyle aynı tasarım çizgilerini paylaştığını söyleyebiliriz. Ön paneli / kapağı zımparalanmış alüminyumdan üretilen bilgisayar kasasının, isteğe göre

Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Thermaltake, yeni bilgisayar kasası'i donanım tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Full-tower formunda geliştirilen bilgisayar kasasının, Urban serisinin en büyük üyesi olmakla birlikte seriyle aynı tasarım çizgilerini paylaştığını söyleyebiliriz. Ön paneli / kapağı zımparalanmış alüminyumdan üretilen bilgisayar kasasının, isteğe göre pencereli ve penceresiz modelleri bulunuyor. Penceresiz model sağ kapağa ve sol kapağa yerleştirilmiş gürültü absorbe edici materyallerle pencereli modelden ayrılıyor. Gürültüyü absorbe eden materyaller, bilgisayar gürültüsüne karşı aşırı hassas kişiler için güzel düşünülmüş bir detay.

Fiziksel özelliklerle devam edecek olursak, 534 mm x 213 mm x 584 mm boyutlarında ve 10.3 kg ağırlığında tasarıma sahip olan Urban S71, microATX / ATX / E-ATX form faktöründeki anakartları, 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma sistemlerini, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularını ve maksimum 344 mm uzunluğunda ekran kartlarını destekliyor.



3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesiyle, 6 adet 2.5-inç / 3.5-inç'lik sürücü bölmesiyle, 8 adet PCI, PCI Express genişletme slotuyla, toz filtreleriyle ve kauçukla kamufle edilmiş kablo saklama kanallarıyla donatılan Urban S71, üst kısmındaki 2.5-inç / 3.5-inç'lik sabit disk - SSD istasyonuyla ön plana çıkıyor.

Üzerinde 2 adet USB 3.0 portuna, 2 adet USB 2.0 portuna ve mikrofon / kulaklık bağlantılarına yer verilen bilgisayar kasasının havalandırılması hususunda yine cömert davranıldığını görüyoruz. Thermaltake, ön ve üst kısımlara birer adet 200 mm'lik fan, arka kısma ise bir adet 120 mm'lik fan eklemiş. 200 mm'lik fanlar maksimum 800 devir / dakika hızında çalışıyor ve 15 dBA ses çıkarıyor. Arka kısımdaki 120 mm'lik fan ise 1000 devir / dakika hızında çalışırken çıkan ses 16 dBA seviyesinde. Dilerseniz bilgisayar kasasının alt kısmına bir adet 120 mm'lik / 140 mm'lik fan takviyesi yapabiliyorsunuz.



Merak edenler için Thermaltake, Urban S71'in fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Urban S71'in daha fazla görseline, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

