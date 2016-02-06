Thermaltake kasa aksesuarlarını siz üretin





Bilgisayar bileşenleri alanında lider firmalardan Thermaltake, kendi kasa aksesuarını tasarlamak isteyenlere yönelik önemli bir hizmet başlatıyor. Thermaltake 3DMakers adındaki program, 3D yazıcı imkanı olan herkesin, kendi aksesuarlarını üretmesini sağlayacak.





3DMakers.Thermaltake.com web adresinde faaliyete başlayan proje kapsamında, farklı kasa bileşenlerinin 3D modellemeleri hazırlanıyor ve kullanıcılar bu modellemeleri temel alarak kendi bileşenlerini yazdırabiliyor. Depolama sürücüsü yuvaları, ekran kartı rafları, fan rafları, LED şerit tutucular gibi pek çok bileşen için modellemeler mevcut. Bu bileşenler ilk etapta Core P5 kasasına ait olacak. Ayrıca lazer işleme için semboller de yer alıyor.









Thermaltake, gelecekte kullanıcıların kendi tasarımlarını paylaşacakları büyük bir platform olmayı hayal ediyor. Hali hazırda siteye; mükemmel kalite, benzersiz tasarım, farklı kombinasyonlar ve sınırsız yaratıcılık kriterlerine uyan tüm 3D modellemeler kabul ediliyor. Firma da, yeni sitesini sürekli beslemeye devam edecek. Kasa aksesuarları yanında yakın zamanda farklı bilgisayar bileşenleri için de modellemeler ekleneceği ifade ediliyor.

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-3dmakers-printable-case-accessories,31133.html