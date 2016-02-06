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Thermaltake kasa aksesuarlarını siz üretin

Kasa toplarken, bileşenlerin renk uyumuna önem veren kullanıcılar için Thermaltake farklı bir program başlatıyor. Thermaltake 3DMakers ile bileşenleri siz üretebilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake kasa aksesuarlarını siz üretin


Bilgisayar bileşenleri alanında lider firmalardan Thermaltake, kendi kasa aksesuarını tasarlamak isteyenlere yönelik önemli bir hizmet başlatıyor. Thermaltake 3DMakers adındaki program, 3D yazıcı imkanı olan herkesin, kendi aksesuarlarını üretmesini sağlayacak. 

3DMakers.Thermaltake.com web adresinde faaliyete başlayan proje kapsamında, farklı kasa bileşenlerinin 3D modellemeleri hazırlanıyor ve kullanıcılar bu modellemeleri temel alarak kendi bileşenlerini yazdırabiliyor. Depolama sürücüsü yuvaları, ekran kartı rafları, fan rafları, LED şerit tutucular gibi pek çok bileşen için modellemeler mevcut. Bu bileşenler ilk etapta Core P5 kasasına ait olacak. Ayrıca lazer işleme için semboller de yer alıyor. 


Thermaltake, gelecekte kullanıcıların kendi tasarımlarını paylaşacakları büyük bir platform olmayı hayal ediyor. Hali hazırda siteye; mükemmel kalite, benzersiz tasarım, farklı kombinasyonlar ve sınırsız yaratıcılık kriterlerine uyan tüm 3D modellemeler kabul ediliyor. Firma da, yeni sitesini sürekli beslemeye devam edecek. Kasa aksesuarları yanında yakın zamanda farklı bilgisayar bileşenleri için de modellemeler ekleneceği ifade ediliyor. 

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-3dmakers-printable-case-accessories,31133.html Yorum Yaz
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MegaWolt38 3 yıl
Uçuk paralar istemezlerse gayet güzel bir uygulama. Hatta diğer tüm markalara, ürünlere de genişleyebilir bu fikir.
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selahattın ısık 3 yıl
Yenilik yapmak yerine sattigi urunlerin arkasinda parca tedarigini yoneterek musteriyk magdur etmemesi gereken firma..
Bir tt ye bir zalmana bakiyorum.
Zalman ve Tek calisan-yoneticisine sevgi saygilarimj iletiyorum.
Tek basina kalip bir firma adina tuketiciye cozum odakli ysklasabildiginden dolayi..
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Virinom 3 yıl
Fiyatlar çok abartılı olmazsa tutar.
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