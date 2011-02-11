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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake oyuncular için hazırladığı ToughPower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,2b
1
10
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake oyuncular için hazırladığı ToughPower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Thermaltake oyuncular için hazırladığı Toughpower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarını beslemek üzere hazırlanan yeni güç kaynaklarında en az 8 adet 6+2 pin PCIe güç kablosuna sahip olan güç kaynakları modeline göre 850 Watt, 1050 Watt ve 1200 Watt kapasite sunuyor.

Bakır yoğunluğu arttırılmış 3oz basklı devre tasarımı ile yüksek stabilite sunduğu ve daha iyi ısı dağıtım ile daha yüksek verimlilik sunduğu belirtilen güç kaynakları, 80 Plus Gold sertifikası ile %93'e varan oranda verimlilik sunuyorlar. 105 derecede çalışabilen katı kapasitörlerle donatılan güç kaynakları, düşük güç kayıpları için çift yönlendirmeli anahtarlama devresi kullanıyorlar. Aktif PFC özelliği ile gelen güç kaynaklarında kullanılan 140mm çapındaki fan, FanDelayCool Teknolojisi ile sistem kapandıktan sonra da 15-30 snaiye çalışarak komponentlerin hızlı bir şekilde soğumasını ve bu sayede daha uzun ömürlü kullanılmalarını sağlayabiliyor.

Thermaltake tarafından 7 yıllık garanti ile pazara sunulacak ToughPower Grand serisi yeni güç kaynaklarının son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Thermaltake oyuncular için hazırladığı ToughPower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Thermaltake oyuncular için hazırladığı ToughPower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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theyapici 8 yıl
93 verimlilik baya iyi +10
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HİPER 8 yıl
Hayatımda ilk defa tt in power larını begenmiş oldum =)
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Batuist 8 yıl
yorumlara bakıyorum tamda söyleyeceklerim yazılmış..
görüntüsü bile kalite kokuyor..!!!
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Colonel GUILE 8 yıl
Bir konuya girmek için 1 saat uğraşmak mı gerekiyor acaba bu server meselesi ne zaman çözülecek acaba ? Hiç çözülmeyecek kimse online olmasa görürdük o zaman





750w olanı Inventusta mevcut.

inventus.com.tr/...
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Melih Vayvalak 8 yıl
Durduk yere power masrafına sokarlar adamı :)
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Hk@n 8 yıl
Görünüşü çok güzel ve çok kaliteli duruyor gerçekten
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AL3ATROS 8 yıl
Güzel dizayn üstelik gold sertifikalı ama fiyatları yüksek olur.
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dreamblue35 8 yıl
artık son çıkan güç kaynakları gold veya silver sertifikalı çıkıyor önemli olan bir süre sonra traktör gibi ses çıkarmaması
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Tolgá 8 yıl
gerçekten kaliteli ürünler yapmış..
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Xagdas 8 yıl
Görüntü 10 numero...
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