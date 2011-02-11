Thermaltake oyuncular için hazırladığı Toughpower Grand serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarını beslemek üzere hazırlanan yeni güç kaynaklarında en az 8 adet 6+2 pin PCIe güç kablosuna sahip olan güç kaynakları modeline göre 850 Watt, 1050 Watt ve 1200 Watt kapasite sunuyor.

Bakır yoğunluğu arttırılmış 3oz basklı devre tasarımı ile yüksek stabilite sunduğu ve daha iyi ısı dağıtım ile daha yüksek verimlilik sunduğu belirtilen güç kaynakları, 80 Plus Gold sertifikası ile %93'e varan oranda verimlilik sunuyorlar. 105 derecede çalışabilen katı kapasitörlerle donatılan güç kaynakları, düşük güç kayıpları için çift yönlendirmeli anahtarlama devresi kullanıyorlar. Aktif PFC özelliği ile gelen güç kaynaklarında kullanılan 140mm çapındaki fan, FanDelayCool Teknolojisi ile sistem kapandıktan sonra da 15-30 snaiye çalışarak komponentlerin hızlı bir şekilde soğumasını ve bu sayede daha uzun ömürlü kullanılmalarını sağlayabiliyor.

Thermaltake tarafından 7 yıllık garanti ile pazara sunulacak ToughPower Grand serisi yeni güç kaynaklarının son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.