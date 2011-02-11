Thermaltake soğutucu alanındaki yeni amiral gemisi Frio OCK'yı duyurdu

Thermaltake ilk tanıtımını bir süre önce yayınladığı video ile gerçekleştirdiği yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Frio OCK'yı (OverClocker Kings) resmi olarak duyurdu. Tayvan merkezli firma tarafından hazırlanan en iddialı soğutucu olma özelliğine sahip Frio OCK, 143 x 136.8 x 158.4 mm boyutlarında ve 1093 gram ağırlığında bir yapıya sahip.

240 Watt'a kadar ısı dağıtım kapasitesi sunan soğutucu, çift kule tasarımını esas alıyor ve her biri 0.4mm kalınlığında olan çok sayıda Alüminyum yaprak ile geliyor. 6mm kalınlığında, U tipi tasarımlı 6 adet Bakır ısı borusu ile donatılan Thermaltake Frio OCK üzerinde yüksek soğutma performansı için 1200-2100 devir/dakika hızlarında çalışan ve en yüksek hızda 48 dbA gürültü yaratan iki adet 130mm fan kullanılıyor. Fan hızı manuel olarak ta ayarlanabilen soğutucu piyasada satılmakta olan masaüstü işlemcilerin tamamına da destek sunuyor.

Thermaltake'in yayınladığı detaylara göre Intel'de LGA 775, 1155, 1156 ve 1366, AMD'de ise Soket AM2(+) ve AM3 işlemcileriyle kullanılabilen Frio OCK'nın fiyatı ise açıklanmadı.