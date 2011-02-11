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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake soğutucu alanındaki yeni amiral gemisi Frio OCK'yı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,6b
1
29
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake ilk tanıtımını bir süre önce yayınladığı video ile gerçekleştirdiği yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Frio OCK'yı (OverClocker Kings) resmi olarak duyurdu. Tayvan merkezli firma tarafından hazırlanan en iddialı soğutucu olma özelliğine sahip Frio OCK,  143 x 136.8 x 158.4 mm boyutlarında ve 1093 gram ağırlığında bir yapıya sahip.

240 Watt'a kadar ısı dağıtım kapasitesi sunan soğutucu, çift kule tasarımını esas alıyor ve her biri 0.4mm kalınlığında olan çok sayıda Alüminyum yaprak ile geliyor. 6mm kalınlığında, U tipi tasarımlı 6 adet Bakır ısı borusu ile donatılan Thermaltake Frio OCK üzerinde yüksek soğutma performansı için 1200-2100 devir/dakika hızlarında çalışan ve en yüksek hızda 48 dbA gürültü yaratan iki adet 130mm fan kullanılıyor. Fan hızı manuel olarak ta ayarlanabilen soğutucu piyasada satılmakta olan masaüstü işlemcilerin tamamına da destek sunuyor.

Thermaltake'in yayınladığı detaylara göre Intel'de LGA 775, 1155, 1156 ve 1366, AMD'de ise Soket AM2(+) ve AM3 işlemcileriyle kullanılabilen Frio OCK'nın fiyatı ise açıklanmadı.


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musdi 8 yıl
İşlemci soğutucu arıyordum
Böyle birşey alacaktım.İnanın vazgeçtim.
Şimdi ne alsam diye kara kara düşünüyorum :((
Çift fanlı cfm değeri yüksek olsun yeter.Orta seviye ses db 'li
Birde anakart bileşenlerinide soğutması olsa süper :)
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hsmaster10 8 yıl

musdi

İşlemci soğutucu arıyordum

Böyle birşey alacaktım.İnanın vazgeçtim.

Şimdi ne alsam diye kara kara düşünüyorum :((

Çift fanlı cfm değeri yüksek olsun yeter.Orta seviye ses db 'li

Birde anakart bileşenlerinide soğutması olsa süper :)


1 hafta önce aldım çift fan destekli kutu içinde tek fanla geliyo stok fanda boşta 50 dereceydi bu fanla 30 u yükte 50 yi geçmedi . fiyatıda çok çok daha cazip :) hepsiburada.com/...
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righteous 8 yıl
Ben aldım kullanıyorum sesi kısmak zorunda kalıyorum acaip ses çıkartıyor :)
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sars 8 yıl
Sesli çalışıyor gibi geldi
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privatethedawn 8 yıl
48db gürültü...
yaşlanınca işitme problemlerine neden olabilir :)
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Quad_core2 8 yıl
organik aga magzemeden çalmadık 1 kilo gel gel kilosu 150 ytl 12 ay vade farksız gel gel :D 10 numara olmuş sogutucu :)
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The@Thing 8 yıl
Tiple iş bitmiyo TT..
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Tolgá 8 yıl
2 core 4 thread i5 işlemci 4 ghz 1.328 de 70 e vurmuş.iyi değil değerler o ağırlıktaki ve ebatlardaki soğutucuya.çekirdekte ne olur muamma
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Confusion 8 yıl
1093 gram
iyi en azından malzemeden çalmamışlar
1 Yanıt Yanıtla +3
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Python 8 yıl
ısı boruları aynı düzlemde farklı aralıklarla yerleştirilseymiş plakalara sürten havadan daha fazla faydalanabilirdi diger ısı boruları ancak bu şekilde sadece öndeki ısı borusu daha çok faydalanıyor gibi ayrıca fan degiştirmeye olanak tanınmalıydı daha performanslı daha sessiz fanlar var sonuçta
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KaddiRr 8 yıl
bunu takarsak kasayı yan yatırcaz mecbur :)
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hapocod 8 yıl
Peltier de taksalardı bari...
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-MaTaDoR- 8 yıl
arada parmaklarını güçlendirmek isteyenler sesten sıkılıp dambıl olarak kullanabılırler:):):)
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Anthony John Soprano 8 yıl
bu ağırlığı anakarta bağlasak bi süre sonra yamulmazmı ya
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@lexiS 8 yıl
48 dbA (+) 1093 gram.... Yorumsuz
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Batuist 8 yıl
bence soğutucu performansı kadar sessizlikte önemli.. gerçi böylesine güçlü bir soğutucunun sürekli tam devirde çalışması beklenmez.. doğal olarak günlük kullamlarda pek ses yapacağını zannetmiyorum.. ama böylesine bir ağırlığı ancak kasanın üstündende sabitlemek gerekir :)
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