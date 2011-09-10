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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake tamamı 1000 Watt'ın üzerinde üç yeni güç kaynağı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,8b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake ilk tanıtımını Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği Toughpower XT serisi yeni güç kaynaklarını resmi olarak duyurdu. 1275 Watt kapasiteli modelei 80Plus Platnium sertifikası ile gelen ve %89-94 oranında verimlilik sunan yeni güç kaynaklarından 1375 Watt ve 1475 Watt kapasiteli diğer iki modee ise 80Plus Gold sertifikası ile geliyor yani farklı yük durumlarında %87-93 arasında değişen verimlilik değerlerini sunabiliyorlar.
 ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92  standartlarıyla uyumlu olan güç kaynakları, modüler yapıda sayesinde tal-çıkar kablo kontrolüne olanak tanıyor ve bu sayede kasa içi kablo karmaşısının önüne geçilerek daha iyi soğutma performans elde edilmesini sağlayabiliyorlar. 105 derecede çalışabilen katı kapasitörlerin kullanıldığı güç kaynakları çift 12v rail tasarımını temel alıyor ve soğutma için 1900 devir/dakika hızında çalışan 140mm çapında fan kullanıyorlar.
Yük durumunun gösterildiği üçlü LED göstergesiyle donatılan Toughpower XT serisi yeni güç kaynakları için Thermaltake'in açıkladığı hata öncesi kullanım süresi ise 120.000 saat. 7 yıllık garanti ile bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak olan yeni güç kaynakları için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor. 

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inuh 7 yıl
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inuh 7 yıl
1400lugu trafo ve soba olarak kullanilabilir.kisaca cok islevli...
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zaq999 7 yıl
Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W $339.99 80plus platinum
newegg.com/...

Thermaltake Toughpower XT TPX-1375M $369.99 80plus gold
newegg.com/...

Thermaltake Toughpower XT TPX-1475M $399.99 80plus gold
newegg.com/...

Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W inceleme
techpowerup.com/...

gamezoom.net/...

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80plus platinum XT Platinum 1275W olan tr de fiyatı coşturur bizim dsp insaf edin normal fiyattan girsin.
80plus titanyum alan psu yok daha gerçi tr de kimseye birşey ifade etmezsede bu certifika çünki casper dahil birçok kulanıcı ve üretici üzerinde 500-1000w yazan ama 230w geçemiyen en ufak dalgalanmada yanan dandik psu kulanır. birde şöyle derler "abi gecen bir pc gördüm elektirik geldi gitti yanındaki bütüm pc ler kapandı okapanmadı yaw adamlar manyak pc yapıyo deyişik birmarkaydı baktım ups filan yoktu"
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G&H 8 yıl
niye küsüratli yapiyki 1300 1400 1500 yap gitsin
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DH Misafiri 8 yıl
1475 w lık modelinde keşke 3 tane daha pci ex girişi olsaymış.
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Sunstorms 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

1475 w lık modelinde keşke 3 tane daha pci ex girişi olsaymış.


onu al sonra soba niyetinede kullanırsın
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Sunstorms 8 yıl
Firmalar güç ihtiyacını azaltacakları yerde arttırıyorlar bu bana kolaycılık gibi geliyor sen yapıyı ufalt yer aç 1 milyon transistor daha koy sonuç olarak güç ihtiyacı artsın farklı teknolojiler ile durumun tersine dönmesi gerek.
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BatlleStar_TR 7 yıl Sunstorms
svideoz

Firmalar güç ihtiyacını azaltacakları yerde arttırıyorlar bu bana kolaycılık gibi geliyor sen yapıyı ufalt yer aç 1 milyon transistor daha koy sonuç olarak güç ihtiyacı artsın farklı teknolojiler ile durumun tersine dönmesi gerek.

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Firaristt 8 yıl
Kaç Amper bu canavarlar?
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St Batuhan 8 yıl
Bilgisayara çok düşkün biri için uzun vadeli ve çok iyi bir tercih olabilir bu modeller :)
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