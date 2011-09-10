Thermaltake tamamı 1000 Watt'ın üzerinde üç yeni güç kaynağı duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Thermaltake ilk tanıtımını Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği Toughpower XT serisi yeni güç kaynaklarını resmi olarak duyurdu. 1275 Watt kapasiteli modelei 80Plus Platnium sertifikası ile gelen ve %89-94 oranında verimlilik sunan yeni güç kaynaklarından 1375 Watt ve 1475 Watt kapasiteli diğer iki modee ise 80Plus Gold sertifikası ile geliyor yani farklı yük durumlarında %87-93 arasında değişen verimlilik değerlerini sunabiliyorlar.
ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan güç kaynakları, modüler yapıda sayesinde tal-çıkar kablo kontrolüne olanak tanıyor ve bu sayede kasa içi kablo karmaşısının önüne geçilerek daha iyi soğutma performans elde edilmesini sağlayabiliyorlar. 105 derecede çalışabilen katı kapasitörlerin kullanıldığı güç kaynakları çift 12v rail tasarımını temel alıyor ve soğutma için 1900 devir/dakika hızında çalışan 140mm çapında fan kullanıyorlar.
Yük durumunun gösterildiği üçlü LED göstergesiyle donatılan Toughpower XT serisi yeni güç kaynakları için Thermaltake'in açıkladığı hata öncesi kullanım süresi ise 120.000 saat. 7 yıllık garanti ile bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak olan yeni güç kaynakları için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.
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newegg.com/...
Thermaltake Toughpower XT TPX-1375M $369.99 80plus gold
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Thermaltake Toughpower XT TPX-1475M $399.99 80plus gold
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Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W inceleme
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80plus platinum XT Platinum 1275W olan tr de fiyatı coşturur bizim dsp insaf edin normal fiyattan girsin.
80plus titanyum alan psu yok daha gerçi tr de kimseye birşey ifade etmezsede bu certifika çünki casper dahil birçok kulanıcı ve üretici üzerinde 500-1000w yazan ama 230w geçemiyen en ufak dalgalanmada yanan dandik psu kulanır. birde şöyle derler "abi gecen bir pc gördüm elektirik geldi gitti yanındaki bütüm pc ler kapandı okapanmadı yaw adamlar manyak pc yapıyo deyişik birmarkaydı baktım ups filan yoktu"
onu al sonra soba niyetinede kullanırsın
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