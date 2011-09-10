Thermaltake tamamı 1000 Watt'ın üzerinde üç yeni güç kaynağı duyurdu

Thermaltake ilk tanıtımını Haziran ayındaki Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği Toughpower XT serisi yeni güç kaynaklarını resmi olarak duyurdu. 1275 Watt kapasiteli modelei 80Plus Platnium sertifikası ile gelen ve %89-94 oranında verimlilik sunan yeni güç kaynaklarından 1375 Watt ve 1475 Watt kapasiteli diğer iki modee ise 80Plus Gold sertifikası ile geliyor yani farklı yük durumlarında %87-93 arasında değişen verimlilik değerlerini sunabiliyorlar.

ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan güç kaynakları, modüler yapıda sayesinde tal-çıkar kablo kontrolüne olanak tanıyor ve bu sayede kasa içi kablo karmaşısının önüne geçilerek daha iyi soğutma performans elde edilmesini sağlayabiliyorlar. 105 derecede çalışabilen katı kapasitörlerin kullanıldığı güç kaynakları çift 12v rail tasarımını temel alıyor ve soğutma için 1900 devir/dakika hızında çalışan 140mm çapında fan kullanıyorlar.

Yük durumunun gösterildiği üçlü LED göstergesiyle donatılan Toughpower XT serisi yeni güç kaynakları için Thermaltake'in açıkladığı hata öncesi kullanım süresi ise 120.000 saat. 7 yıllık garanti ile bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak olan yeni güç kaynakları için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.