Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasası Urban S31'i duyurdu

Thermaltake, yeni bilgisayar kasası Urban S31'in basın duyurusunu yayımladı. Mid-tower segmentinde konumlandırılan Urban S31'in pencereli ve penceresiz olmak üzere iki farklı modeli söz konusu. Penceresiz modelin hem sağ kapağında hem de sol kapağında gürültü önleyici materyaller dikkat çekiyor.







500 mm x 206 mm x 520 mm boyutlarında ve yaklaşık 7.3 kg ağırlığında tasarlanan Urban S31'in ön panelinde zımparalanmış alüminyumun kullanıldığı görülüyor. Zımparalanmış alüminyumun şık bir görünüm kazandırdığı bilgisayar kasası, micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartları, maksimum 155 mm yüksekliğindeki işlemci soğutucularını, 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma çözümlerini ve maksimum 290 mm uzunluğunda ekran kartlarını destekliyor. Ancak ortadaki sabit disk kafesi çıkarıldığında ekran kartları için 410 mm gibi geniş bir boşluğun kaldığını belirtelim.



3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 6 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine, 7 adet PCI / PCI-Express genişletme slotuna, kauçuklu kablo saklama kanallarına ve toz filtrelerine yer verilen bilgisayar kasasının üst kısmına 1 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü (Hot-swap) bağlanabildiği gibi 5.25-inç'lik sürücü bölmelerinden birisine 1 adet 3.5-inç'lik veya 2 adet 2.5-inç'lik sürücü montajı gerçekleştirebiliyorsunuz.



Urban S31'in ön kısmına 2 adet 120 mm'lik fan, arka kısmına 1 adet 120 mm'lik fan, üst kısmına 2 adet 120 mm'lik fan, alt kısmına ise 1 adet 120 mm'lik fan bağlanabiliyor. Thermaltake, bilgisayar kasasının ön ve arka kısımlarına 120 mm'lik fan montajı yapmış. 1000 devir / dakika hızında çalışan bu fanların, 16 dBA ses çıkardığı söyleniyor.



Son olarak üzerinde 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu ve kulaklık / mikrofon bağlantıları bulunan Urban S31'in fiyatı ise açıklanmamış.



http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002040