Thermaltake'den 95 Watt kapasiteli evrensel güç adaptörü: Toughpower Ultra Slim

Komponent üreticisi Thermaltake, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni bir evrensel güç adaptörü hazırladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 95 Watt güç sağlayan (anlık en yüksek 120 Watt) evrensel adaptör, değiştirilebilir konnektör tasarımı sayesinde, piyasadaki dizüstü bilgisayar modellerinin hemen hepsiyle kullanılabiliyor. Başta kısa devre koruması gibi modern güvenlik önlemlerine sahip olan adaptör, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyor.

Toughpower serisi altında hazırlanan Toughpower Ultra Slim isimli evrensel adaptör, taşıma çantasıyla birlikte 59.99 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.