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Thermaltake'den 95 Watt kapasiteli evrensel güç adaptörü: Toughpower Ultra Slim

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den 95 Watt kapasiteli evrensel güç adaptörü: Toughpower Ultra Slim
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Komponent üreticisi Thermaltake, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni bir evrensel güç adaptörü hazırladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 95 Watt güç sağlayan (anlık en yüksek 120 Watt) evrensel adaptör, değiştirilebilir konnektör tasarımı sayesinde, piyasadaki dizüstü bilgisayar modellerinin hemen hepsiyle kullanılabiliyor. Başta kısa devre koruması gibi modern güvenlik önlemlerine sahip olan adaptör, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyor.

Toughpower serisi altında hazırlanan Toughpower Ultra Slim isimli evrensel adaptör, taşıma çantasıyla birlikte 59.99 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.

Thermaltake'den 95 Watt kapasiteli evrensel güç adaptörü: Toughpower Ultra Slim
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Thermaltake'den 95 Watt kapasiteli evrensel güç adaptörü: Toughpower Ultra Slim
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stradivardi 9 yıl
Şu cihazların küçüğünü yapamadılar.
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the_alien89 9 yıl
şuncacık şey 95W mı veriyor biz aynı güçte bir güç adatörü yapsak bunun 2-3 katı büyüklüğünde olur
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