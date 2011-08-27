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Thermaltake'den ToughPower serisi yüksek kapasiteli yeni güç kaynakları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
1
18
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den ToughPower serisi yüksek kapasiteli yeni güç kaynakları
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Thermaltake ilk defa geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sunduğu oyuncu ve performans tutkunlarına yönelik Toughpower Silver serisi güç kaynaklarına üç yeni model ekliyor. Modeline göre  1000 Watt, 1200 Watt ve 1500 Watt kapasite sunan yeni güç kaynakları, 80Plus Silver sertifikası ile geliyor ve bu sayede farklı yük durumlarında %91'e varan verimlilik sunabiliyorlar.
ATX 12V 2.3 ve SSI EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan güç kaynaklarında Japonya üretimi elektrolit ve katı halli kapasitörlere yer veriliyor. Çift yönlü anahtarlama devresi ile daha düşük güç kaybı ve daha yüksek dayanılıklılık sunan yeni güç kaynakları aynı zamanda aktif PFC özelliğine de sahipler. 1000 Watt ve 1200 Watt kapasiteli modellerde çift, 1500 Watt kapasiteli modelde ise dört 12V rail hattı sunan Thermaltake, soğutma içinse tüö güç kaynaklarında 135mm çapında PWM kontrollü fan kullanıyor.
Hata öncesi kullanım süreleri 120 bin saat olarak açıklanan ve Thermaltake tarafından 5 yıllık garanti ile sunulan güç kaynaklarının yakında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise şu an için bilinmiyor. 
Thermaltake'den ToughPower serisi yüksek kapasiteli yeni güç kaynakları
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Thermaltake'den ToughPower serisi yüksek kapasiteli yeni güç kaynakları
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metebyr 6 yıl
toughpower xt 775w kullanıyorum, üzerinde 3 tane led bildirimi var güç yetmediğinde veya ısındığında uyarıyor. 7870 cf ve fx6300 e o.c yapmama rağmen sistem tıkırında. 5 yıl garanti vermez ürününe güvenmese. ben kasam da tt diye psuyu da tt aldım. mouse kulaklık klavye bir de mouse pad tt kullanıyorum. daha ürünlerinde yamuk görmedim, ayrıca malzemeleri çok kaliteli kutu içerikleri de muazzam zengin. toughpower serisini tavsiye ederim özellikle benim kullandığım ledli modelini. eğer kasanız pencereliyse çok şık duruyor
1 Yanıt Yanıtla
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl metebyr
12V kanalından 64A verebilen güxel bir PSU, benim de beğendim bir model.

Buralarda satılmakta.

eksenbilgisayar.com/...

inventus.com.tr/...
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nirvanha 8 yıl
sebep isteyenler vede ( - ) verenler alıp doya doya kullansın , ozaman anlarlar sebebini!
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Se_co 8 yıl
Thermalke gerçekten çok iyi ürünler ve kaliteli ürünler çıkarıyor ayrıca PSU susu gerek olsun kasaları vs iyi oluyor fakat bu Thermalke TOUGHPOWER 600 Watt güç kaynağının ağırlığı 2 kiloya yakın var fakat neden bu kadar ağır benim düşüncem kaliteli ve sağlam malzeme kullanılmasından dolayıdır diye düşünüyorum.(Tek eksiği 80+ plus,gold,bronze vs tarzsındaki etiketi yok.)

Ayırca verimliğinin %91 e kadar varmasıda çok iyi bir özellik ama bunlar bayağı ağır oluyor.
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alito 8 yıl
LEON-X
O alınmaz bu alınır vb. boş yorum yapmayalım, sorunsuz marka mı var acaba ?

sorunsuz marka tabiki yok ama ürüne özel tecrübeli markalar var mesela OCZ psu da daha sonra yarışa katılmış ve psu üreten bir şirketi bünyesine katarak yol alan tecrübesiz bir marka ama konu ssd, bellek gibi ürünlere gelince en tecrübeli markalardan biri.
High power, Silverstone, Thermaltake gibi markalar psu üzerine uzmanlaşmış firmalardır. Bunların ürettikleri psu'lar bozulmuyormu? tabiki bozuluyor ama bu firmalar ne yaptıklarını bilen firmalardır. bu adamların psu'sunu kullandığınızda neye sahip olduğunuzu bilirsiniz, içiniz rahattır.
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merihanac 8 yıl
LEON-X
O alınmaz bu alınır vb. boş yorum yapmayalım, sorunsuz marka mı var acaba ?

+1
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Özgür Güneş 8 yıl
tr2rx 550w modelini kullanıyorum, mübarek 80+ sanki, işlemciye oc yapıorm, ekran kartına oc yapıorm tık demior.
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KUM23 8 yıl
sadece PSU üreten markaları tercih ederim.Tagan ve Seasonic kullandım başka marka bakmam bile tabi benim kişisel tercihim..
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IceRulez 8 yıl
ya ben merak ediyorum 2 sene içinde 5000wat güç kaynakları çıkarmı ?
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LEON-X 8 yıl
O alınmaz bu alınır vb. boş yorum yapmayalım, sorunsuz marka mı var acaba ?

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Batuist 8 yıl
TT yi bilmem ama OCZ psu'dan uzak durun 3 senede 2 tane çöp oldu.

bende ocz kullanıyorum ama benim ki çöp olmadı!! nasıl böyle bir genelleme yapabilirsiniz?
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Batuist 8 yıl
%91'e varan verimlilik oranı çok iyiymiş.. gerçi bu kadar yüksek watt kullanan birisi için bu ne kadar önemlidir orası da ayrı bir konu..
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alito 8 yıl
TT yi bilmem ama OCZ psu'dan uzak durun 3 senede 2 tane çöp oldu.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
nirvanha
Kesinlikle bu markadan uzak durun!

sebepp _?_
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