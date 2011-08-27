Thermaltake'den ToughPower serisi yüksek kapasiteli yeni güç kaynakları

Thermaltake ilk defa geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sunduğu oyuncu ve performans tutkunlarına yönelik Toughpower Silver serisi güç kaynaklarına üç yeni model ekliyor. Modeline göre 1000 Watt, 1200 Watt ve 1500 Watt kapasite sunan yeni güç kaynakları, 80Plus Silver sertifikası ile geliyor ve bu sayede farklı yük durumlarında %91'e varan verimlilik sunabiliyorlar.

ATX 12V 2.3 ve SSI EPS 12V 2.92 standartlarıyla uyumlu olan güç kaynaklarında Japonya üretimi elektrolit ve katı halli kapasitörlere yer veriliyor. Çift yönlü anahtarlama devresi ile daha düşük güç kaybı ve daha yüksek dayanılıklılık sunan yeni güç kaynakları aynı zamanda aktif PFC özelliğine de sahipler. 1000 Watt ve 1200 Watt kapasiteli modellerde çift, 1500 Watt kapasiteli modelde ise dört 12V rail hattı sunan Thermaltake, soğutma içinse tüö güç kaynaklarında 135mm çapında PWM kontrollü fan kullanıyor.

Hata öncesi kullanım süreleri 120 bin saat olarak açıklanan ve Thermaltake tarafından 5 yıllık garanti ile sunulan güç kaynaklarının yakında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise şu an için bilinmiyor.