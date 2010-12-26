Thermaltake'den çift fanlı yeni disk kutusu: Max 5G

Thermaltake yaptığı yeni bir açıklamayla çift fanlı harici disk kutusunu duyurdu. Max 5G adı verilen, 145 x 207 x 47 mm boyutlarında ve 405 gram ağırlığındaki disk kutusu, 3.5-inç boyutundaki, SATA-I, II ve III destekli sabit disk ve katı hal sürücüleriyle (SSD) kullanılabiliyor. USB 3.0 arabirimini destekleyen disk kutusunun yan paneli ise petek şeklinde tasarlanmış.

Dikkat çekici bir dizayna sahip olan Thermaltake Max 5G'yi farklı kılan asıl detay ise üzerinde yer alan 80mm çapındaki fanları. Yan panelin arkasına yerleştirilen fanlar, 800 devir/dakika hızında çalışıyor ve her biri 12 dbA gürültü yaratırken, Mavi LED'ler ile aynı zamanda tasasrıma renk katıyorlar.

Thermaltake tarafından yakında satışa sunulması beklenen çift fanlı yeni disk kutusu Max 5G'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.