Thermaltake'den çift fanlı yeni disk kutusu: Max 5G

Thermaltake yaptığı yeni bir açıklamayla çift fanlı harici disk kutusunu duyurdu. Max 5G adı verilen, 145 x 207 x 47 mm boyutlarında ve 405 gram ağırlığındaki disk kutusu, 3.5-inç boyutundaki, SATA-I, II ve III destekli sabit disk ve katı hal sürücüleriyle (SSD) kullanılabiliyor. USB 3.0 arabirimini destekleyen disk kutusunun yan paneli ise petek şeklinde tasarlanmış.
Dikkat çekici bir dizayna sahip olan Thermaltake Max 5G'yi farklı kılan asıl detay ise üzerinde yer alan 80mm çapındaki fanları. Yan panelin arkasına yerleştirilen fanlar, 800 devir/dakika hızında çalışıyor ve her biri 12 dbA gürültü yaratırken, Mavi LED'ler ile aynı zamanda tasasrıma renk katıyorlar.
Thermaltake tarafından yakında satışa sunulması beklenen çift fanlı yeni disk kutusu Max 5G'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.
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Birkaç gün önce 3 TB'lık bir disk alınca zorunlu olarak (Elimdeki diğer disk kutuları -Akasa, Everest 2 TB'a kadar okuma yazma yapabiliyor.- kutuyu kullanmaya başladım. Yaklaşık 2 TB kadar filmi, 1 gün kadar uğraşarak doldurdum. Ve diskteki filmleri veritabanına kaydettim. Sadece 2 gün sonra bir film kopyalamak için diske baktığımda ne göreyim?...
Disk boş görünüyordu.
Sanki biri, diski formatlamıştı.
Fıttırmak bir şey değil...
Vertabanında filmler var. Ancak disk boş.
Aman bu kutudan uzak durun.
Paylaşmak istedim.
Bunu yapana kadar güzel bir cpu soğutucusu yapsalarmış.
aynen hocam katiliyorum
Thermaltake A2309 Icage e bir bak derim..
5,25 yuvaya takılabilen sessizlik veya soğutma amaçlı hdd kutuları var..bunlar işini görecektir..
böylece dvd yazıcı yuvalarından birini hdd için kullanırsın..
vatanbilgisayar.com/...
hayır ama aşırı ısınması performans düşüşü sağlar ve ömrünü azaltır..
güncel diskler aktif soğutmaya ihtiyaç duyacak kadar ısınmıyor bence..
o nedenle bu tarz fanlı kutuları gereksiz buluyorum
SAYGILARLA
Aynen.