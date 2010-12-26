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Thermaltake'den çift fanlı yeni disk kutusu: Max 5G

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,3b
1
15
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den çift fanlı yeni disk kutusu: Max 5G
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Thermaltake yaptığı yeni bir açıklamayla çift fanlı harici disk kutusunu duyurdu. Max 5G adı verilen, 145 x 207 x 47 mm boyutlarında ve 405 gram ağırlığındaki disk kutusu, 3.5-inç boyutundaki, SATA-I, II ve III destekli sabit disk ve katı hal sürücüleriyle (SSD) kullanılabiliyor. USB 3.0 arabirimini destekleyen disk kutusunun yan paneli ise petek şeklinde tasarlanmış.

Dikkat çekici bir dizayna sahip olan Thermaltake Max 5G'yi farklı kılan asıl detay ise üzerinde yer alan 80mm çapındaki fanları. Yan panelin arkasına yerleştirilen fanlar, 800 devir/dakika hızında çalışıyor ve her biri 12 dbA gürültü yaratırken, Mavi LED'ler ile aynı zamanda tasasrıma renk katıyorlar.

Thermaltake tarafından yakında satışa sunulması beklenen çift fanlı yeni disk kutusu Max 5G'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

Thermaltake'den çift fanlı yeni disk kutusu: Max 5G
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Thermaltake'den çift fanlı yeni disk kutusu: Max 5G
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TA5CCF 4 yıl
Bu firmanın elimde, maksimum 3 TB'a kadar okuma yapan tekli disk kutusu vardı. Okuma yazma problemi nedeniyle uzun süredir kullanmıyordum.
Birkaç gün önce 3 TB'lık bir disk alınca zorunlu olarak (Elimdeki diğer disk kutuları -Akasa, Everest 2 TB'a kadar okuma yazma yapabiliyor.- kutuyu kullanmaya başladım. Yaklaşık 2 TB kadar filmi, 1 gün kadar uğraşarak doldurdum. Ve diskteki filmleri veritabanına kaydettim. Sadece 2 gün sonra bir film kopyalamak için diske baktığımda ne göreyim?...
Disk boş görünüyordu.
Sanki biri, diski formatlamıştı.
Fıttırmak bir şey değil...
Vertabanında filmler var. Ancak disk boş.

Aman bu kutudan uzak durun.
Paylaşmak istedim.
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gun 8 yıl
Bu kadar fan soğutucup ömrünü uzatacağına anca tozlandırıp ömrünü kısaltır.
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harson 8 yıl
Thermaltake, öncelikle adam gibi bir endüstriyel tasarımcı alsın. O kadar ürünleri var 1 tanesinin tasarımı güzel değil. Hiç mi göz olmaz adamda peh...
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ExECaLiBuR 8 yıl
Yazık şu kutulara ya. 2,5" lerin kapasitesi 1,5 TB oldu. Artık harici 3,5" alıpta adaptör-kablo-gürültüyle kim uğraşır.

Bunu yapana kadar güzel bir cpu soğutucusu yapsalarmış.
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KRML_KNN 8 yıl

ExECaLiBuR

Yazık şu kutulara ya. 2,5" lerin kapasitesi 1,5 TB oldu. Artık harici 3,5" alıpta adaptör-kablo-gürültüyle kim uğraşır.

Bunu yapana kadar güzel bir cpu soğutucusu yapsalarmış.

aynen hocam katiliyorum
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enja 8 yıl
arkadaşlar bana hdd takabilicam bi kutu lazım ama kasaya sığıcak şekilde kasanın içindeki hdd yuvasını sökmeyi düşüniyorum ekran kartının hava çıkışnı kapatıyor bu nedenle kartım ısınıyor varmı tavsie edebilicek bi üsrün ?
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Cnrps 8 yıl

enja

arkadaşlar bana hdd takabilicam bi kutu lazım ama kasaya sığıcak şekilde kasanın içindeki hdd yuvasını sökmeyi düşüniyorum ekran kartının hava çıkışnı kapatıyor bu nedenle kartım ısınıyor varmı tavsie edebilicek bi üsrün ?


Thermaltake A2309 Icage e bir bak derim..
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ooppss 8 yıl

enja

arkadaşlar bana hdd takabilicam bi kutu lazım ama kasaya sığıcak şekilde kasanın içindeki hdd yuvasını sökmeyi düşüniyorum ekran kartının hava çıkışnı kapatıyor bu nedenle kartım ısınıyor varmı tavsie edebilicek bi üsrün ?

5,25 yuvaya takılabilen sessizlik veya soğutma amaçlı hdd kutuları var..bunlar işini görecektir..
böylece dvd yazıcı yuvalarından birini hdd için kullanırsın..
vatanbilgisayar.com/...

Harddiskin soğutulması performans artışı sağlarmı ?

hayır ama aşırı ısınması performans düşüşü sağlar ve ömrünü azaltır..
güncel diskler aktif soğutmaya ihtiyaç duyacak kadar ısınmıyor bence..
o nedenle bu tarz fanlı kutuları gereksiz buluyorum
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ozkan_tpc 8 yıl
Vardır bunlara da para verenler.
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theyapici 8 yıl
güzel de bu alet psu suz bir kasa fiyatı eder nerdeyse:)))en aşağı 100 lira
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Rock_Rage 8 yıl
Toz olunca temizlencek bi alet daha cıkardılar
SAYGILARLA
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Aydolan 8 yıl

Rock_Rage

Toz olunca temizlencek bi alet daha cıkardılar

SAYGILARLA


Aynen.
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