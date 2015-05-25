Thermaltake'den mid-tower yapısında Suppressor F51 kasa modeli

Kasa ve bilgisayar bileşenleri ile yakından tanıdığımız Thermaltake, mid-tower yapısında Suppressor F51 kasasını duyurdu. Ürün pencereli-penceresiz geçiş imkanı ile dikkat çekiyor.





Thermaltake yeni kasasında soğutma opsiyonlarınızı genişletmek için çıkarılabilir yan paneller tercih etmiş. Eğer sesten rahatsızsanız gürültü azaltıcı şeffaf panelleri de tercih edebiliyorsunuz.





Kasa Mini ITX ve E-ATX arasındaki anakart çözümlerine hitap ediyor. Ön kısımda entegre 200mm fan bulunan kasa opsiyonel olarak 3 adede kadar 120mm veya 140mm ön fan ve 2 adede kadar 120mm alt fan imkanı sunuyor. Ayrıca arka kısımda da entegre 140mm fan bulunurken, üst kısımda 3 adet fan yuvasına yer verilmiş.





465mm uzunluğa kadar grafik kartı takabildiğiniz kasada 120mm/140mm sıvı soğutma radyatörlerine de yer ayrılmış. Yan panelleri çıkararak 2.6 dereceye kadar kasayı soğuk tutabiliyorsunuz. USB girişleri ve güç tuşu ise üst kısımda bulunuyor.





Kasanın 5.25 ve 3.5 inçlik yuvaları kolayca çıkarılıp takılabiliyor. 2+6 şeklinde tasarlanan yuvalara farklı kombinasyonlarda SSD ve HDD ürünleri takabiliyorsunuz. Suppressor 51 kasa modeli gelecek ay başlayacak Computex 2015 fuarında boy gösterecek.

http://www.guru3d.com/news-story/thermaltake-suppressor-f51-mid-tower-chassis.html