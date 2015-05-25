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Thermaltake'den mid-tower yapısında Suppressor F51 kasa modeli

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
9
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake'den mid-tower yapısında Suppressor F51 kasa modeli

Kasa ve bilgisayar bileşenleri ile yakından tanıdığımız Thermaltake, mid-tower yapısında Suppressor F51 kasasını duyurdu. Ürün pencereli-penceresiz geçiş imkanı ile dikkat çekiyor. 

Thermaltake yeni kasasında soğutma opsiyonlarınızı genişletmek için çıkarılabilir yan paneller tercih etmiş. Eğer sesten rahatsızsanız gürültü azaltıcı şeffaf panelleri de tercih edebiliyorsunuz. 

Kasa Mini ITX ve E-ATX arasındaki anakart çözümlerine hitap ediyor. Ön kısımda entegre 200mm fan bulunan kasa opsiyonel olarak 3 adede kadar 120mm veya 140mm ön fan ve 2 adede kadar 120mm alt fan imkanı sunuyor. Ayrıca arka kısımda da entegre 140mm fan bulunurken, üst kısımda 3 adet fan yuvasına yer verilmiş. 

465mm uzunluğa kadar grafik kartı takabildiğiniz kasada 120mm/140mm sıvı soğutma radyatörlerine de yer ayrılmış. Yan panelleri çıkararak 2.6 dereceye kadar kasayı soğuk tutabiliyorsunuz. USB girişleri ve güç tuşu ise üst kısımda bulunuyor. 

Kasanın 5.25 ve 3.5 inçlik yuvaları kolayca çıkarılıp takılabiliyor. 2+6 şeklinde tasarlanan yuvalara farklı kombinasyonlarda SSD ve HDD ürünleri takabiliyorsunuz. Suppressor 51 kasa modeli gelecek ay başlayacak Computex 2015 fuarında boy gösterecek.  

http://www.guru3d.com/news-story/thermaltake-suppressor-f51-mid-tower-chassis.html Yorum Yaz
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Tolgá 4 yıl en beğenilen
pc donanım haberleri bu aralar arttı ne kadar güzel.
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redoracle 4 yıl
TT son zamanlarda çok iyi kasalar çıkarıyo gerçekten favorim ise küp olan core x9
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Tesla 4 yıl
Biri incelemiş.

teknoseyir.com/...
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TeamAnimus 4 yıl
Cooler Master Silencio 452 Türkiye'ye gelmedi, umarım bu gelir. Bu kategoride, bu sadelikte ürünlere ihtiyaç var.
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Dovahkiin 4 yıl
200mm ve 140mm fan kullanılması güzel olmuş. Görünüşünü de beğendim. HAF912, Corsair 400R gibi modellere yakın fiyatta olursa tercih edilebilir.
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LEON-X 4 yıl
Cooler Master Silencio 650 Pure ve Corsair Carbide 330R karşılarına konumlandırılabilir.
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gigabit78 4 yıl
görmeyi özlediğimiz haberler
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umut_baris 4 yıl
DONANIM haber.
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